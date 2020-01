Bachelor 2020: Kandidatin macht TV-Beichte - und verschweigt ein pikantes Detail

Es ist nicht das erste Mal, dass sie die Liebe im TV sucht - Kandidatin Jessi war schon bei Love Island. Allerdings machte sie dort mit pikanten Aktionen auf sich aufmerksam.

In Folge 1 der neuen Bachelor-Staffel machte Kandidatin Jessi Sebastian Preuss ein Geständnis.

Sebastian Preuss ein Geständnis. Die Schweizerin war bereits 2018 bei Love Island dabei.

dabei. Dass es seitdem intime Aufnahmen von ihr gibt, verriet sie dem Bachelor aber nicht.

Direkt zum Start der neuen Bachelor-Staffel ergriff Bachelor-Kandidatin Jessi (23) die Chance, um dem neuen Bachelor Sebastian Preuss (29) ein Detail aus ihrer Vergangenheit anzuvertrauen. In der ersten Nacht der Rosen wendet sie sich an den Bachelor: „Darf ich direkt was sagen? Ich war schon mal im TV. Ich war bei Love Island letztes Jahr. Ich wollte, dass du weißt, dass ich mit offenen Karten spiele, dass ich schon mal in einem Dating-Format war, aber ich mich sehr freuen würde, dich kennenzulernen.“ Bachelor Sebastian Preuss nimmt die Neuigkeiten gelassen auf: „Ja super, find‘ ich cool“, antwortet er.

Bachelor-Kandidatin Jessi: Bei „Love Island“ wurde sie mit ihrem Couple Sebastian intim

Ein durchaus pikantes Detail aus ihrer „Love Island“-Vergangenheit spricht Jessi allerdings da noch nicht an - irgendwie wäre das erste längere Gespräch mit dem Bachelor auch der falsche Moment gewesen, um so etwas zu erwähnen... Denn die hübsche Blondine hatte mit ihrem Couple Sebastian Sex vor laufender Kamera - und zwar als allererstes Paar bei der RTL2-Show. In einer späteren Folge war Jessica mit Sebastian dann auch noch Teil einer regelrechten Sex-Orgie - gleich drei Paare trieben es nebeneinander im Schlafzimmer.

Bachelor 2020: Aus diesem Grund ist Kandidatin Jessi dabei

Jessi verdient ihr Geld als Content Creator, hat auf Instagram 109.000 Follower (Stand 9. Januar 2020). Anders als andere Bachelor-Kandidatinnen, die vorgeben, einzig die wahre Liebe zu suchen, verrät Jessi gleich zu Beginn: „Natürlich wäre es schön, sich zu verlieben, aber natürlich ist mir auch bewusst, dass ‚Der Bachelor‘ Reichweite bringt, was auch ganz ehrlich mit ein Grund ist, warum ich hier bin.“

Was sagt Bachelor Sebastian dazu?

Was wohl Bachelor Sebastian Preuss zu Jessis offenherziger Vergangenheit und ihrem Reichweite-Geständnis sagen wird? Es ist zu vermuten, dass er schon Schlimmeres in seinem Leben gesehen und gehört hat - schließlich wuchs er in einer Umgebung voller Drogen und Gewalt am Schweizer Platz in München auf. Wegen Körperverletzung saß Sebastian Preuss sogar im Gefängnis.

