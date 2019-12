„Der Bachelor“ 2020: Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Wer wird das Herz des Bachelors erobern? Alle Kandidatinnen von „Der Bachelor“ 2020 im Überblick. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden, wer noch im Rennen ist, und wer gehen musste.

Das neue Jahr beginnt wieder mit der Suche nach der großen Liebe - zumindest für die 22 Kandidatinnen, die in der zehnten Staffel „Der Bachelor“ um das Herz des Junggesellen kämpfen: Ab8. Januar 2020 sucht Sebastian Preuss (29) seine Herzensdame - jede Woche Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL. Der Münchner führt nicht nur seinen eigenen Malerbetrieb, sondern ist auch Weltmeister im Kickboxen - und war früher ein ziemlicher Rowdy. Ein Bad Boy ganz nach dem Geschmack der „Bachelor“-Kandidatinnen 2020.

„Der Bachelor“ 2020: Bald verteilt Sebastian Preuss seine ersten Rosen

Seit eineinhalb Jahren ist der29-jährige „Bachelor“ Single - und bereit für die große Liebe. Doch welche der 22 Kandidatinnen wird es schaffen, das Herz des Junggesellen zu erobern? Denn am Ende kann nur eine die letzte Rose bei „Der Bachelor“ 2020 bekommen.

Der Konkurrenzkampf führte schon in früheren Staffeln der RTL-Kuppel-Show zu heftigen Zickereien - und auch dieses Mal dürfen die Zuschauer gespannt sein, denn es gibt eine Besonderheit: Unter den „Bachelor“-Kandidatinnen ist zum ersten Mal ein Zwillingspaar dabei, wie RTL bekannt gab. Wie werden die Schwestern es verkraften, um denselben Mann zu werben?

„Der Bachelor“ 2020: Wer ist dabei? Diese Kandidatinnen kämpfen um das Herz des „Bachelors“

Kandidatin Alter Beruf Herkunft Anna Mildenberger 27 Restaurant und Eventmanagerin Leinen Birgit Schenkermayr 27 Geschäftsführerin eines Getränke Start-Ups Seitenstetten (Österreich) Denise-Jessica König 26 Tennis-Coach München Desiree Zurga 27 Cross-Media-Managerin München Diana Kaloev 22 Studentin (Journalismus) Köln Isabelle Pallmann 28 Studentin (Lehramt) Ludwigshafen Jennifer Rath 28 Versicherungskauffrau Köln Jenny-Fleur Kuiper 26 Bürokauffrau Dortmund Jenny Jasmin Krause-Wegner 25 Zollbeamtin Köln Jenny Schneider 26 Wimpernstylistin Freiburg Jenny Thiede 32 Tierpflegerin Köln Jessi Fiorini 23 Content Creator Zug (Schweiz) Jessica Brauns 29 Augenoptikermeisterin Kassel Judith Diaz Caballero 28 Dolmetscherin Köln Laureen Pallmann 28 Studentin (Kommunikationswissenschaft) Ludwigshafen Leah Marie Kruse 23 Studentin (Rechtswissenschaft) Hamburg Linda Reschke 24 Studentin Essen Michele Stradomska 24 Kosmetikerin München Natali Vrtkovska 24 Schadenssachbearbeiterin Coburg Rebecca Elisa Hüttemann 26 Make-Up Artist Gütersloh Vanessa Guida 27 Make-Up Artist Freiburg Wioleta Psiuk 28 Model Münster

„Der Bachelor“ 2020: Wer ist raus? Diese Kandidatinnen sind nicht mehr dabei

Die ersten Kandidatinnen bei „Der Bachelor“ 2020 können voraussichtlich bereits am ersten Tag der Kuppel-Show, am 8. Januar 2020, die Hoffnung auf eine Rose aufgeben. Zumindest war das in den Jahren zuvor so: Der Bachelor 2018, Daniel Völz, schickte am ersten Tag sogar gleich vier Kandidatinnen heim, der Bachelor 2019, Andrej Mangold immerhin drei.

„Der Bachelor“ 2020: Wer kann Bachelor Sebastian Preuss von sich überzeugen?

Die Dreharbeiten zu „Der Bachelor“ 2020 fanden in Mexiko statt - wie auch im Vorjahr schon. Das perfekte Setting also für romantische Dates, heiße Küsse und mehr. In welche der 22 Kandidatinnen wird der 29-Jährige sich verlieben? Wird sie seine Rose annehmen? Eines ist klar - bei der Auswahl wird die Entscheidung für Sebastian Preuss nicht leicht werden. Ob „Der Bachelor“ 2020 seine große Liebe findet? Wir sind gespannt.

