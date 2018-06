"Bachelor in Paradise" geht in die zweite Runde! Diese Kandidaten könnten dabei sein

Es gibt Hoffnung für alle abservierten TV-Singles! Denn RTL gibt grünes Licht: Die Erfolgs-Kuppel-Show "Bachelor in Paradise" wird in die zweite Runde eingehen.

Ko Samui -Nicht nur die Fans von "Bachelor in Paradise" können sich freuen, sondern auch alle, die beim Bachelor oder bei der Bachelorette keine Rose bekommen haben! Die Datingshow (im Finale von Staffel 1 plauderten zwei Kandidaten sogar schon übers Heiraten) ermöglicht den Verschmähten eine zweite Chance, die Liebe zu finden. Extratipp.com* stellt zehn mögliche Kandidaten vor, die es in der zweiten Staffel möglicherweise zu sehen geben wird.

Paul Janke: Ist er bei "Bachelor in Paradise" in Staffel 2 dabei?

Der "ewige Bachelor" darf einfach nicht fehlen! Schließlich will er doch als Langzeitsingle endlich die große Liebe finden. Auch die Zuschauer der RTL-Dating-Shows lieben den heißen Sunnyboy mit seiner ruhigen Art.

Hat Daniel Völz mehr Glück bei "Bachelor in Paradise"?

Sein breites weißes Lächeln würde bei "Bachelor in Paradise" sicher einige Frauenherzen höher schlagen lassen. Der Bachelor, der Anfang des Jahres eine Blitzbeziehung mit Siegerin Kristina einging, hatte sich schon nach zwei Wochen wieder von ihr getrennt. Vielleicht hat er beim neuen Bachelor-Format mehr Glück.

Kristina Yantsen: Trifft sie ihre große Liebe bei "Bachelor in Paradise"?

Die Gewinnerin der letzten Rose von Daniel Völz ist wieder Single und gar nicht gut auf ihren Ex-Bachelor zu sprechen. Er wollte die Trennung angeblich medienwirksam inszenieren und hat sie vielleicht sogar betrogen, wie wir schon berichtet haben. Wie die zwei wohl beim Wiedersehen im Paradies aufeinander reagieren würden?

Janine Christin Wallat: Mit ihr könnte es bei "Bachelor in Paradise" 2.0 dramatisch werden

Die Kandidatin aus der diesjährigen Bachelor-Staffel sorgte für reichlich Gesprächsstoff und war schwer verliebt in Rosenkavalier Daniel Völz. In der Show las sie ihm vor laufenden Kameras einen schnulzigen Liebesbrief vor, weshalb sie von ihren Mitstreiterinnen verspottet wurde. Ein Treffen auf Daniel könnte also dramatisch verlaufen.

Samira Klampfl würde bei "Bachelor in Paradise" eine gute Figur machen

Die 23-jährige Exotin mit türkischen Wurzeln galt als eine der Favoritinnen beim Bachelor 2018, bekam aber dennoch nicht die finale Rose von Daniel Völz. Bei "Bachelor in Paradise" würde die Münchnerin im Bikini jedenfalls eine gute Figur machen.

Ist Jan Kralitschka bei "Bachelor in Paradise" dabei?

Model, Rechtsanwalt und einer der schönsten Ex-Bachelors ist Jan Kralitschka. 2013 machte er die Frauen als rosenverteilender Junggeselle in der Datingshow verrückt. Mit der damals auserwählten Alissa Harouat kam jedoch keine Beziehung zu Stande. Vielleicht trifft er ja bei "Bachelor in Paradise" auf seine Traumfrau.

Katie Steiner: Zieht sie sich nach dem Playboy auch für "Bachelor in Paradise" aus?

Moderatorin und Model Katie Steiner flog beim Bachelor 2013 Jan Kralitschka raus. Die schöne Blondine zog schon für den Playboy blank und ist gerade Single. Genau die richtigen Voraussetzungen, um sich für die zweite Staffel "Bachelor in Paradise" zu qualifizieren.

Georgina Bülowius: Sie könnte "Bachelor in Paradise" aufmischen

Die rassige Rothaarige war wohl die Bachelor-Kandidatin mit den meisten Schlagzeilen. Georgina Fleur, wie sie sich selbst mit Künstlernamen nennt, zog nach ihrem Bachelor-Aus ins Dschungel-Camp. Dort wählten sie die Zuschauer für ganze sieben Dschungel-Prüfungen aus. Beim "Bachelor in Paradise" würde sie sicher auch für den ein oder anderen Skandal sorgen, wie auf extratipp.com* vermutet wird.

Aurelio Savina: Sucht er in der zweiten Runde von "Bachelor in Paradise" nach der Liebe?

Der 40-jährige Deutsch-Italiener war 2014 Teilnehmer bei Bachelorette und die letzen zwei Jahre glücklich vergeben. Anfang Juni bestätigte er auf Instagram die Trennung von seiner Verlobten. Nachdem er auch schon in den Dschungel zog und sogar im "Sommerhaus der Stars" mitmachte, wäre er als frischer Single der perfekte Kandidat für "Bachelor in Paradise".

Julian Diebold: Dieser Hottie könnte auch dabei sein

Schon in der ersten Nacht der Rosen musste Julian Diebold wieder den Heimweg antreten. Bachelorette Jessica Paszka gab ihm letztes Jahr direkt einen Korb. Umso spannender ist es für die Zuschauer, den gutaussehenden 25-Jährigen bei "Bachelor in Paradise" näher kennenzulernen.

Ronja Menzel