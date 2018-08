Die Bachelorette 2018: Jetzt geht‘s in die Homedates - nur einer will nicht

„Die Bachelorette 2018“ nähert sich dem großen Finale. Nur noch sechs Männer buhlen um Nadine Klein. Einer von ihnen könnte kneifen.

Korfu - Bald ist es soweit: Nadine Klein (32), die Bachelorette 2018, wird bei den berüchtigten Homedates die Familien der letzten vier Kandidaten kennenlernen. Bis dahin müssen aber noch zwei Kandidaten gehen, denn noch sind sechs Männer im Rennen.

Die Bachelorette 2018: Am Ende von Folge 5 noch sechs Kandidaten im Rennen

+ Sechs junge Männer waren am Ende von Folge fünf noch im Rennen um das Herz von Single-Lady Nadine Klein. © Screenshot/RTL

Brian Dwyer, Maxim Sachraj, Chris Kunkel, Filip Pavlovic, Daniel Lott und Alexander Hindersmann. Das sind die sechs Auserwählten, die noch eine Chance haben, das Herz von Nadine Klein zu erobern. Doch in Folge sechs wird die Gruppe überraschend dezimiert.

Einer weniger? Angeblich wird ein Kandidat „Die Bachelorette 2018“ in Folge 6 freiwillig verlassen

+ Das dürfte auch Nadine Klein überraschen: Ein Kandidat wird die Show in Folge 6 angeblich freiwillig verlassen. © Screenshot/RTL

Die Vorschau zur heutigen Sendung deutet an, dass ein Kandidat die Show möglicherweise freiwillig verlassen wird. Damit wäre er nach Rafi und Stefan bereits der dritte Kandidat in Staffel fünf, der Nadine Klein aus freien Stücken Lebewohl sagt. Nadine Klein tritt im Trailer vor die sechs „Jungs“ und verkündet: „Es ist heute nicht nur meine Entscheidung. Es ist auch eure. Und deswegen will ich von euch jetzt ganz offen und ehrlich nochmal wissen, ob ihr bereit seid, diesen Schritt mit mir zu gehen. Denn wenn nicht, mögt ihr das jetzt bitte sagen.“

Einer geht freiwillig: Brian Dwyer, Chris Kunkel und Filip Pavlovic kommen in Frage

+ Er könnte es sein: Brian Dwyer hat Nadine Klein bisher noch nicht geküsst. Möglicherweise ist er derjenige, der in Folge 6 freiwillig geht. © Screenshot/RTL

Wie ok-magazin.de berichtet, lässt sich einer der Kandidaten das wohl nicht zwei Mal sagen, sondern schmeißt kurzerhand hin. Angeblich soll er Nadine Klein antworten: „Also, ich bin nicht bereit, wenn ich ehrlich bin. Ich würde nach Hause fahren.“ Im Vorschau-Film am Ende der fünften Folge war dieser Satz allerdings nicht zu hören.

Die große Frage lautet nun: Welcher der sechs Junggesellen geht? Im offiziellen Vorschau-Film am Ende der fünften Folge von „Die Bachelorette 2018“ ist dazu ein Hinweis versteckt, denn offenbar kommen in Folge sechs drei Herren in den Genuss, die Bachelorette zu küssen.

Drei Küsse bei „Die Bachelorette 2018“: In Folge 6 wird‘s heiß

+ Dieses bartlose Gesicht gehört eindeutig Maxim Sachraj. © Screenshot/RTL

Das geschulte Bachelorette-Auge erkennt auf dem ersten Bild den unbärtigen Maxim Sachraj, der die Show offenbar also nicht freiwillig verlassen wird. Oder es erscheint zumindest eher unwahrschienlich.

+ Alexander Hindersmann hat die Bachelorette Nadine Klein schon einmal geküsst. Dieser Schnappschuss zeigt möglicherweise Kuss Nr. 2. © Screenshot/RTL

Kuss Nr. 2 gehört unserer Ansicht nach Alexander Hindersmann. Kaum verwunderlich - schließlich durfte dieser junge Mann die Bachelorette in Folge 3 schon einmal küssen.

+ Diese romantische Aufnahme zeigt unserer Ansicht nach die Kinnpartie von Daniel Lott. © Screenshot/RTL

Der dritte Glückliche scheint Daniel Lott zu sein, mit dem sich Nadine Klein bereits beim Sky-Date in Athen besonders gut verstanden hat und der als erster Kandidat ein Date mit Übernachtung hatte. Bleiben also nur noch Brian Dwyer, Chris Kunkel und Filip Pavlovic als mögliche Drückeberger. Welcher der drei das Handtuch tatsächlich hinwirft, werden wir wohl erst heute Abend erfahren.

