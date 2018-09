Bachelorette 2018: Sieger steht fest - Verlierer flippt aus

Am Mittwoch vergibt Bachelorette Nadine Klein die letzte Rose. Doch steht der Gewinner schon lange fest? Der RTL-Trailer zum Finale sprach dafür! Jetzt gibt es Klarheit.

Riesen-Zoff beim Wiedersehen

Beim großen Wiedersehen der Bachelorette-Anwärter kam es zu einem richtigen Zoff der Verlierer. Filip beschuldigte Rafi als falschen Fünfziger und dass er niemals die Wahrheit sage. Frauke Ludowig unterbrach die Sendung und ging in die Werbung.

Die Bachelorette 2018: Das ist der Sieger

RTL-„Bachelorette“ Nadine Klein hat sich in der Flirtshow für Alexander „Alex“ Hindersmann aus Gammelby (Schleswig-Holstein) entschieden. Ihre letzte Rose gab die 32-Jährige am Mittwochabend im Privatfernsehen dem 29-Jährigen, der als Fitnesstrainer und Barkeeper arbeitet. Damit entschied sich die Wahl-Berlinerin gegen „Mr. Schwaben“ Daniel Lott (27) aus dem baden-württembergischen Bad Saulgau. Der Gewinner war auch der erste Kandidat, den sie in der Sendung geküsst hatte - die erste Nacht verbrachte sie hingegen mit Daniel Lott. Kurz vorm Finale war dann aber kein klarer Favorit mehr erkennbar.

Meldung vom 4. September 2018: Verrät RTL-Trailer den Bachelorette-Sieger?

Köln - Am Mittwochabend werden es die Bachelorette-Zuschauer erfahren: Welcher Jungeselle hat das Herz von Rosenkavalierin Nadine Klein (32) erobert? Die beiden Finalisten Alexander Hindersmann (29) und Daniel Lott (27) geben im Finale nochmal alles und müssen unter anderem Nadines Mutter überzeugen.

Allerdings sind sich viele Fans sicher: Der Sieger von „Die Bachelorette“ 2018 steht schon lange fest!

+ Daniel kuschelt zwar vor der letzten Entscheidung nochmal mit Nadine, große Chancen auf die letzte Rose scheint er aber nicht zu haben. © MG RTL D

Gewinnt Alex das Herz der Bachelorette 2018?

Fitness-Trainer Alex geht als haushoher Favorit ins Rennen um die letzte Rose. Dem Fußballer und amtierenden „Mr. Schwaben“ Daniel werden hingegen nur Außenseiterchancen auf den Platz in Nadines Herz eingeräumt. Zwar konnte der 27-jährige Daniel das erste Übernachtungsdate mit Nadine ergattern, jedoch sehen viele Fans dies nur als Maßnahme der Produktionsfirma von Bachelorette 2018, um Spannung in die TV-Show zu bringen.Bereits als Nadine in der dritten Folge Alex den ersten Kuss gab, wirkte sie hin und weg von dem attraktiven 29-Jährigen aus Gammelby. Seither werden die meisten Zuschauer das Gefühl nicht los, dass Nadine ihr Herz schon längst an Alex verschenkt hat und alle anderen Bachelorette-Kandidaten nur noch Statisten sind.

+ Alex und Nadine wirken entspannt beim Treffen mit Nadines Mama Ingrid. Ob Ingrid für Alex auch so viel übrig hat wie ihre Tochter? © MG RTL D

Verrät der RTL-Trailer bereits den Sieger von Bachelorette 2018?

Der RTL-Trailer zum Finale wird derzeit heiß diskutiert. Zwar bemüht sich RTL stets, den Sieger im Trailer geheimzuhalten und trotzdem möglichst viel Drama und Spannung einzubauen. Das ist den Machern von Bachelorette 2018 allerdings nicht gelungen, zwei Szenen deuten darauf hin, dass Alex als Gewinner aus dem Finale hervorgeht!

Denn aus vergangenen Staffeln ist bekannt, dass die Bachelorette die Hände des Siegers bei der letzten Nacht der Rosen hält. Während Daniel einen schwarzen Anzug trägt, hat Alex für das Finale einen dunkelblauen Anzug ausgewählt. Und genau dieser Farbton ist in einem kurzen Ausschnitt an den Armen des Mannes zu sehen, dessen Hände Nadine ergreift.

+ Verrät diese Szene im RTL-Teaser, dass Alex der Bachelorette-Sieger ist? © Screenshot Instagram / bachelor.rtl Ebenso wissen Bachelorette-Fans, dass der Verlierer nach der letzten Nacht der Rose in einer schwarzen Limousine davon fährt, während derjenige, der das Herz der Bachelorette erobert hat, bei ihr bleibt. Das weiße Einstecktuch, das Daniel trägt, taucht auch später nochmal im Teaser auf - und zwar genau in ebendieser Limousine! Diese Szene würde demnach darauf hindeuten, dass sich Daniel mit dem zweiten Platz begnügen muss.

+ Das Einstecktuch von Daniel ist deutlich in der wegfahrenden Limousine zu erkennen. © Screenshot Instagram / bachelor.rtl

Bachelorette 2018: Zeigt auch dieses Foto, wer Nadines Herz gewinnt?

Ein weiteres Indiz, das auf Alex als Sieger hinweist, ist außerdem dieses Selfie, das der 29-Jährige auf Instagram postete. Eng umschlungen strahlt er gemeinsam mit der Bachelorette Nadine in die Kamera:

Dazu schreibt Alex, der im Halbfinale mit einer skurrilen Frage überraschte, die eindeutig klingenden Worte:

(...) Kaum zu glauben, aber jetzt steht schon das Finale vor der Tür. Ich hatte ein sehr schönes Dreamdate mit Nadine. Für mich das zweite nach dem Sissi-Einzeldate. Beide werde ich nie vergessen, Danke dafür!!! Am liebsten wäre ich nach diesem Date direkt mit ihr nach Hause geflogen. Die Zeit auf Bonaire hat mir nochmal mehr gezeigt, dass es richtig war den Weg so weit zu gehen. (...)"

Würde Alex solch romantische Worte für Nadine finden, wenn sie ihn im Finale abservieren würde? Wohl kaum - schließlich ist die Staffel Bachelorette 2018 schon längst abgedreht.

Das Netz ist sich sicher: Alex gewinnt „Die Bachelorette“ 2018

Auch große Teile der Netzgemeinde glauben, zwischen Bachelorette Nadine und Alex hat es schon längst gefunkt:

Ich finde ja, dass schon seit ihrem ersten Date mit Alex klar war, dass er 'gewinnt' #Bachelorette — Sonrisa (@Sonrisa_sol) 29. August 2018

Sogar dramaturgische Maßnahmen, um den Sieger nicht allzu offensichtlich zu offenbaren, werden RTL vorgeworfen:

warum versucht rtl jetzt gezwungen es so wirken zu lassen als würde alex nicht gewinnen #bachelorette — R (@eternaldelenax) 29. August 2018

Ein Vergleich der Instagram-Konten der beiden Schönlinge zeigt außerdem, dass Alex (156.000 Abonnenten) viel mehr Fans hat als Daniel (42.000 Abonnenten).

Aber auch humorvolles zu Nadines Männergeschmack kommt auf Twitter unter dem Hashtag #Bachelorette ans Tageslicht, schließlich sehen sich Alex und Daniel durchaus ähnlich:

Die #Bachelorette steht nicht auf einen bestimmten Typ Mann und schätzt die individuelle Vielseitigkeit der Kandidaten. pic.twitter.com/Xwm7ZjL0QI — anredo (@anredo) 29. August 2018

Bachelorette-Kandidat Chris stieg aus, weil er Alex den Sieg wünscht

Einer der bereits ausgeschiedenen Kandidaten, die um die Gunst der Bachelorette Nadine buhlten, war sich sogar so sicher, dass Alex gewinnt, dass er vor den Home-Dates freiwillig ausstieg. Chris Kunkel (28), der ein guter Freund von Finalist Alex geworden ist, erklärte im Interview mit der Gala seinen freiwilligen Abgang so:

„Ich weiß seit langem schon von Alex wie er zu Nadine steht und wie er fühlt. Dem konnte ich selbst nicht im Wege stehen, das wäre Nadine nicht fair gegenüber gewesen, mir nicht und schon gar nicht Alex. Die Home-Dates neigen ja dazu, dass es intimer wird. Und damit könnte ich nicht leben, sollte Alex Nadine für sich gewinnen.“

Ex-Bachelorette-Kandidat Chris wollte seine Freundschaft zu Alex nicht gefährden und ist sich sicher, dass Alex der absolute Favorit im Kampf um die Bachelorette ist: „Für mich passen beide optisch und charakterlich perfekt zusammen“, so der 28-Jährige.

