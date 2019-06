Wann beginnt „Die Bachelorette“ 2019? Starttermin und Sendetermine der RTL-Kuppelshow

Die Vorfreude der Fans auf „Die Bachelorette“ 2019 ist bereits riesig - doch bis zum Starttermin brauchen sie noch ein wenig Geduld. Hier erfahren Sie alle Sendeterminen der RTL-Kuppelshow.

Köln - Auch 2019 sucht wieder eine prominente Single-Dame als „Bachelorette“ die große Liebe auf RTL. Ob das Glück diesmal länger halten wird als nur ein paar Wochen, wie bei Nadine und Alex im vergangenen Jahr? Zunächst einmal muss „Die Bachelorette“ der sechsten Staffel aber überhaupt auf ihre liebeshungrigen Kandidaten treffen. Wie das aussehen wird und welche Skandälchen die Kuppel-Show in diesem Jahr produzieren wird, sehen Sie in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“. Den Starttermin, die Sendetermine und alle Infos erfahren Sie hier.

Wer ist „Die Bachelorette“ 2019?

Lange wurde spekuliert, Ende Mai gab RTL endlich bekannt, wer als „Bachelorette“ in der sechsten Staffel die Rosen verteilen wird. Die Wahl fiel auf Gerda Lewis (26) - und die ist ebenfalls wie ihre Vorgängerin Nadine Klein (33) schon jetzt keine Unbekannte. Denn die schöne Blondine belegte 2018 bei „Germany's Next Topmodel“ den 17. Platz. Inzwischen hat sich die Kosmetikerin aus Litauen zur Influencerin gemausert - 533.000 Fans (Stand 11. Juni) folgen Gerda Lewis und erfreuen sich an ihren - teils sehr freizügigen - Bildern.

„Die Bachelorette“ 2019: Wer sind die Kandidaten?

Bisher sind die Kandidaten, die in der sechsten Staffel um das Herz der „Bachelorette“ buhlen werden, noch nicht bekannt. Ein Gerücht hält sich jedoch hartnäckig: Wird tatsächlich Alexander Hindersmann (30), der Gewinner der letzten Staffel, wieder mit von der Partie sein?

Die Ok! berichtet, dass er bereits als Kandidat feststeht. Das wäre eine Sensation - schließlich kursierten bereits kurz nach der Trennung von Nadine Spekulationen, dass da etwas zwischen Alex und Gerda laufen soll. Es wurde sogar spekuliert, dass Gerda der Trennungsgrund war. Gegenüber Promiflash stritt das Gerda zwar ab - trotzdem hätte Alex‘ erneute Teilnahme irgendwie einen seltsamen Beigeschmack...

Wann startet „Die Bachelorette“ 2019 auf RTL?

Den offiziellen Starttermin von „Die Bachelorette“ 2019 hält RTL bislang streng geheim. Es ist aber höchstwahrscheinlich, dass die sechste „Bachelorette“-Staffel ebenso wie die vorherigen Staffeln im Sommer ausgestrahlt wird. Im letzten Jahr begann die Kuppelshow am 18. Juli 2018 - mit einem ähnlichen Starttermin dürfen die „Bachelorette“-Fans auch in diesem Jahr rechnen.

„Die Bachelorette“ 2019: Alle Sendetermine der sechsten Staffel

Ebenso wenig stehen die Bachelorette-Sendetermine für 2019 bisher fest. Im letzten Jahr wurde die RTL-Kuppelshow immer mittwochs um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Für eingefleischte „Bachelorette“-Fans kann es also nicht schaden, sich die Mittwochabende ab Mitte Juli 2019 schon mal freizuhalten!

„Die Bachelorette“ 2019: Wann ist das Finale?

Im Vorjahr fand das „Bachelorette“-Finale in der achten und somit letzten Folge am 5. September 2018 statt. Zwar steht der Termin für die Vergabe der letzten Rose der sechsten Staffel noch nicht fest, aber ein Termin Anfang September erscheint auch in diesem Jahr wieder plausibel.

