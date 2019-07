„Die Bachelorette“ 2019: Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

Wer ist bei „Die Bachelorette“ 2019 raus? Und wer ist noch dabei? Alle ausgeschiedenen Kandidaten und verbliebenen Männer im Überblick.

14 Kandidaten sind bei „Die Bachelorette“ 2019 noch im Rennen

In der zweiten Folge bekamen Yannic und Fabiano keine Rose, Fabio ging freiwillig.

Alex Hindersmann, der Vorjahressieger, tauchte auch in der zweiten Folge noch nicht auf.

Er stößt wohl als Nachrücker zu den anderen Kandidaten.

Update vom 25. Juli: Damit hätte die schöne Gerda wohl nicht gerechnet: Obwohl in der ersten Nacht der Rosen alle Kandidaten Lobeshymnen auf die Bachelorette sangen und mehrfach betonten, was für eine Traumfrau sie ist, lehnte bereits eine Woche später ein Kandidat Gerdas Rose ab. Fabio fühlte sich nur als „einer von vielen“, außerdem konnte Gerda seiner Meinung nach die Frage „Was macht dich besonders?“ nicht ausreichend beantworten.

Auch zwei weitere Kandidaten sind in der nächsten Folge nicht mehr dabei: Yannic (22) gab zu, zu Hause „2,5 Freundinnen“ zu haben, auf die er sich direkt nach dem Rauswurf freute. Und auch Fabiano bekam keine Rose, weil er für Gerda „zu in sich gekehrt“ war.

Bachelorette 2019: Kandidat hatte was mit Gerdas Freundin - So lief Folge eins

Update vom 17. Juli: Gut, das war absehbar: Kandidat Sebastian hatte mal was mit Gerdas Freundin, deswegen schmiss die Bachelorette ihn in der ersten Folge raus. Bei Jan Classen hatte Gerda Lewis bereits beim ersten Kennenlernen wenig subtil angedeutet, dass er bald wieder heimfahren darf: „Ach du vermisst deine Tochter bestimmt voll, oder? Die wird sich sicher freuen, wenn du wieder da bist!“

Ja, und Christian Hesse war so unscheinbar, da war praktisch jedem klar, dass er nicht zur extrovertierten Bachelorette Gerda passt.

Verzichten mussten die RTL-Zuschauer in der ersten Bachelorette-Folge auf Vorjahressieger Alex Hindersmann, der auch wieder teilnehmen soll. RTL teaserte seine Ankunft im Hubschrauber nur an. Unklar ist, ob Alex in der zweiten Folge dabei sein wird. In der Vorschau am Ende der Sendung kam er nicht vor.

„Die Bachelorette“ 2019: Zwanzig Schönlinge wollen Gerda - und eine Rose

In der ersten Folge hat Gerda die Jungs erst mal kennengelernt. Später wird geflirtet, verwöhnt und geposed, was das Zeug hält. Auch das Zusammenleben wird für Zündstoff sorgen: Die Bewerber leben in einer Wohngemeinschaft in einer Villa. Das bedeutet: viel Testosteron und Konkurrenz auf begrenztem Raum. Welche Kandidaten in die Villa einziehen und um Gerdas Gunst buhlen, haben wir bereits zusammengefasst:

„Die Bachelorette“ 2019: Wer ist raus? Diese Kandidaten bekamen keine Rose

Kandidat Alter Herkunft Wann ausgeschieden? Sebastian Mansla 30 Köln 1. Folge am 17.07.2019 (er hatte was mit Gerdas Freundin) Jan Classen 27 Aachen 1. Folge am 17.07.2019 Christian Hesse 25 Biedenkopf 1. Folge am 17.07.2019 Yannic Dammaschk 22 Aachen 2. Folge am 24.07.2019 Fabiano Carrozzo 29 Karlsruhe 2. Folge am 24.07.2019 Fabio Halbreiter 29 München 2. Folge am 24.07.2019 (ging freiwillig)

„Die Bachelorette“-Kandidaten 2019: Wer ist noch dabei?

Kandidat Alter Herkunft Oggy Batar 27 Duisburg Daniel Chryta 35 Saalfelden/Österreich Luca Gottzmann 25 Münster Florian Hausdorfer 24 Kärnten Harald Kremer 35 Euskirchen Matin Looden 30 Freiburg Andreas Ongemach 27 Wermelskirchen Keno Rüst 27 Düren Marco Schmidt 26 München Mudi Sleiman 28 Osnabrück Tim Stammberger 25 Karlsruhe David Taylor 24 Erfurt Jonas Vonier 29 Alpirsbach Serkan Yavuz 26 Regensburg

Gerda Lewis ist die Bachelorette 2019

Die Bachelorette 2019 steht fest, hört auf den Namen Gerda Lewis und mit ihr stehen die Zeichen in dieser Staffel auf Blond und sehr schön. Die 26-Jährige war bereits auf ProSieben bei „Germany‘s Next Topmodel“ zu sehen und ist erfolgreiche Influencerin. Aber wer sind die Männer, die ihr Herz erobern wollen? Auch unter den „Bachelorette“-Kandidaten sind einige Gesichter, die manchen Zuschauern von Instagram und YouTube bekannt vorkommen dürften.

„Die Bachelorette“ 2019: Zwanzig Schönlinge wollen Gerda - und eine Rose

Gerda wird es den Kandidaten nicht einfach machen und sie bei den Dates auf Herz und Nieren testen. Wer nicht gefällt, wer patzt oder sich daneben benimmt, muss gehen und bekommt am Ende der Folge keine der begehrten Rosen. In der achten und letzten Folge werden nur noch zwei der Herren übrig sein.

„Die Bachelorette“ 2019: Alle Infos zur neuen Staffel

Ab dem 17. Juli 2019 um 20.15 Uhr und an den darauffolgenden Mittwochen wetteifern auf RTL zwanzig Männer unter der griechischen Sonne um „Bachelorette“ Gerda Lewis. Doch nur einer bekommt am Ende die heißersehnte letzte rote Rose von Gerda Lewis und wird die Bachelorette am Ende in seine Arme schließen dürfen. Wer das sein wird, erfahren wir im großen Finale am 4. September auf RTL.

Gerda Lewis ist die sechste Bachelorette und ist ähnlich wie ihre Vorgängerinnen Nadine Klein und Jessica Paszka kein unbeschriebenes Blatt im Reality-TV. Bei GNTM 2018 sorgte sie mit einem Oben-ohne-Auftritt für Furore. Danach machte sie Schlagzeilen mit ihrer Beziehung zu Bodybuilder Tobi Ti (25) und dem anschließenden Rosenkrieg.

Hier können Sie nachlesen, wie verrückt die erste Bachelorette-Folge wird. Auch die zweite Folge bietet höchsten Reality-Unterhaltungswert und einmalige Sprüche. Schon vor Beginn der RTL-Kuppel-Show gewährt Gerda Lewis tiefe Einblicke in ihre Intimsphäre. Denn von der Bachelorette sind intime Fotos im Netz aufgetaucht, wie extratipp.com* berichtet.

