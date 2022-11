„Bares für Rares“-Händler Julian Schmitz-Avila zeigt seine Liebste im Netz

Von: Claire Weiss

„Bares für Rares“-Star Julian handelt normalerweise mit Raritäten. Jetzt teilt er eine Rarität auf Instagram: ein gemeinsames Foto mit seiner Freundin. Der Kunsthändler scheint bis über beide Ohren verliebt.

Bamberg - Gemeinsame Schnappschüsse von Julian Schmitz-Avila (36) mit seiner Freundin sind bisher eine Seltenheit. Nun teilte er gleich zwei neue Fotos mit seiner Liebsten. Und das auch noch im Partnerlook!

Julian Schmitz-Avila wirkt mit seiner Freundin sehr glücklich

„Zufälliger gemeinsamer Dresscode in Herbsttönen“, schreibt der „Bares für Rares“-Händler auf Instagram. Sowohl Julian Schmitz-Avila als auch seine Freundin tragen einen schwarzen Rollkragenpullover und Jacken in unterschiedlichen Brauntönen. Das Paar strahlt fröhlich in die Kamera.

Auf dem zweiten Bild wird der uniforme Look noch deutlicher. Beide tragen beige Wildlederjacken. Der Antiquitätenhändler scheint davon aber nicht allzu begeistert. „Auf dem Foto weiter rechts könnt ihr sehen, dass ich Partnerlook nicht immer toll finde“, schreibt Julian Schmitz-Avila. Und tatsächlich schaut der 36-Jährige auf dem zweiten Bild eher skeptisch.

Infos über „Bares für Rares“-Händler im Überblick Julian Schmitz-Avila ist Kunst- und Antiquitätenhändler in zweiter Generation. Bei seinem Vater machte er eine Lehre zum Einzelhändler und spezialisierte sich auf barocke Möbel. Gemeinsam mit seinem Bruder hat er einen Antiquitätenhandel in Bad Breisig. Seit 2015 ist er als Händler bei „Bares für Rares“ zu sehen.

Der „Bares für Rares“-Händler schwärmt von seiner Liebsten

2019 hatte der „Bares für Rares“-Star in einem Facebook-Video noch erzählt, dass er gar keine Zeit für eine Beziehung habe. Heute schwärmt Julian bei einer Fragerunde über die Frau an seiner Seite. „Neben meiner großen Leidenschaft der Antiquitäten und meinem großen Hobby, dem Fußball, steht natürlich meine große Liebe an vorderster Front.“

Und weiter: „Mit der verbringe ich wirklich wahnsinnig viel Zeit und ich bin sehr froh einen Menschen gefunden zu haben, mit dem ich nicht nur die schönen Dinge teile, sondern bei dem man sich auch anlehnen kann.“ Die Trödelsendung bekommt übrigens Zuwachs. Ein niederländischer TV-Star wird neuer Händler bei „Bares für Rares“. Verwendete Quellen: Instagram/Juian Schmitz-Avila, promiflash.de