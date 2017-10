„Bauer sucht Frau“-Anwärterin packt am ersten Tag ihre Koffer

Bauer Herbert empfängt seine Herzensdame Claudia mit einer Kutschfahrt und Sekt. Die hält es aber keinen Tag bei ihm aus und reist sofort wieder ab.

Köln - Bevor es bei „Bauer sucht Frau“-Kandidat Herbert (47) in der Folge der RTL-TV-Show am Montagabend überhaupt richtig losgehen kann, ist seine auserwählte Claudia (44) auch schon wieder weg. Wie die Bild berichtet, war unter anderem Herberts vollgemüllter Dachboden Auslöser für den frühzeitigen Abgang.

Außen hui, innen pfui

Beim Kennenlernen ist Claudia noch begeistert von ihrem Bauern. Herbert begrüßt sie mit Sekt und einer Kutschfahrt zu seinem Hof. Die Stimmung der 44-Jährigen schlägt um, als sie das Haus von innen sieht. Der vollgemüllte Dachboden, in dem auch ihr Gästezimmer steht, bringt sie aus der Fassung: „Es hat mich sehr schockiert, wie man da so leben kann“. Dabei hat Herbert vorher noch viel Geld und Mühe in Renovierungsarbeiten gesteckt.

Den Entschluss zu gehen, fasst Claudia dann beim Abendessen. Wie der Berliner Kurier schreibt, serviert Herbert ihr lieblos Margarine, Käse und Brot und isst nicht einmal mit. Für Claudia ist hier Schluss. Sie packt ihre Koffer und verabschiedet sich. „Ich habe mich draußen sehr wohl gefühlt, hier im Haus nicht. Ich müsste dich verändern und das möchte ich irgendwo nicht. Ich würde gern nach Hause fahren.“

“Sie hat mir gar keine Chance gegeben“

Zurück bleibt ein enttäuschter Herbert. „Dass das so schnell ging. Die Claudia hat mir ja gar keine Chance gegeben. Ich kann das nicht verstehen. Sie hat mir sehr, sehr wehgetan.“

Dem verletzten Bauern bleibt nichts anderes übrig, als seine Herzensdame gehen zu lassen und vielleicht seinen Dachboden zu entrümpeln.

mn