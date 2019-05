„Bauer sucht Frau“: Narumol trifft Mann - und der rührt sie mit einem Satz zu Tränen

Narumol und Josef sind das Kultpaar von „Bauer sucht Frau“. Auf einer Thailand-Reise kommt es zu zwei großen Wiedersehen der gebürtigen Thailänderin mit ihrer Familie.

Köln - So eine tränenvolle Folge von „Bauer sucht Frau“ hat es noch nie gegeben. Aber keine Sorge - es sind alles Freudentränen! Dabei geht es um das Kult-Paar der RTL-Kuppelshow Narumol und Josef. Gerüchte über eine mögliche Ehekrise scheinen sich als falsch erwiesen zu haben: Der Sender hat vor Kurzem die ganze Familie - Narumol, Josef und die Töchter Jorafina und Jenny - auf ihrer Reise nach Thailand begleitet, wo sie zur Audienz der thailändischen Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn eingeladen wurden. Eine große Ehre für die gebürtige Thailänderin. Doch die ganz großen Gefühle überwältigten Narumol, als es um ihre Familie ging - denn ein Großteil davon lebt immer noch im asiatischen Land.

„Bauer sucht Frau“-Kultpaar Narumol und Josef fliegt nach Thailand: Zwei Wiedersehen mit Tränen

In Bangkok traf Narumol zum ersten Mal nach zwei Jahren endlich wieder ihren Vater. Und da flossen schon die ersten Tränchen: „Ich bin sehr aufgeregt und sehr glücklich“, erzählte die Frau. Auch der 76-jährige Vater der Thailänderin wurde beim Treffen schnell emotional und gestand, wie stolz er auf seine Tochter sei. Ein ganz besonderer Moment für die Dreifach-Mutter, auf den sie offensichtlich lange warten musste: „Er hat heute das erste Mal zugegeben, dass er stolz auf mich ist! Mein Herz hat geblutet. Ich liebe meinen Papa!“

+ Narumol und Josef mit „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause. © TVNOW / Sveinnn Baldvinsson

Doch damit sollte noch nicht Schluss sein. Die Reise ging emotional weiter: Auf Koh Samui wartete Narumols Sohn Jack, der schon 37 Jahre alt ist. „Ich liebe alle meine Kinder über alles“, sagte Narumol. „Mein Sohn ist zwar schon erwachsen, aber er bleibt für immer mein Kind. Er wohnt so weit weg von uns, er fehlt mir sehr.“

Für Traurigkeit war aber keine Zeit auf der Trauminsel, denn Jack hatte Geburtstag und der Anlass wurde zum ersten Mal nach 15 Jahren zusammen mit der ganzen Familie groß gefeiert. „Ich kann nicht beschreiben, wie glücklich ich war, mit Jack seinen Geburtstag zu feiern. Das ist der glücklichste Moment in meinem Leben überhaupt. Alle meine Kinder zusammen, Josef ist dabei. Wir sind alle glücklich zusammen!“ Und wie zu erwarten war, flossen wieder Tränen. Auch Ehemann Josef war gerührt: „Da geht mir das Herz auf, wenn wir gemeinsam zusammensitzen. Das ist traumhaftes, pures Familienglück. Narumol ist glücklich, wenn alle ihre Kinder zusammen sind. Ich sehe, wie sie aufblüht. Das freut mich so sehr für sie. Das ist so toll!“

+ Große Familienfeier am Strand von Koh Samui. © TVNOW

Zuschauer dürfen sich bald auf die emotionale Sondersendung „Bauer sucht Frau – Josef & Narumol am Königshof“ freuen. Ausgestrahlt wird sie am 30. Mai um 19.05 Uhr bei RTL. Taschentücher auf jeden Fall bereithalten!

Bestens gelaunt, immer lustig und um keinen Spruch verlegen - so kennen wir die quirlige Thailänderin Narumol. Doch auch sie hat schwere Zeiten hinter sich.

fm