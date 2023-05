Befremdlicher TV-Moment: Onkel von Giovanni Zarrella flirtet im ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel

Von: Elena Rothammer

Im ZDF-Fernsehgarten wurde Stefano Zarrella von seiner Familie unterstützt. Sein Onkel Egidio hatte jedoch eher Augen für die Moderatorin Andrea Kiewel und sorgte für einen peinlichen TV-Moment.

Mainz - Eigentlich sollte am Sonntag im ZDF-Fernsehgarten Stefano Zarrella (32) im Mittelpunkt stehen. Der jüngere Bruder von Schlagerstar Giovanni Zarrella (45) zeigte seine Kochkünste, brachte dafür aber auch seine Familie mit. Papa Bruno, Mama Clementina und Onkel Egidio saßen im Publikum. Letzterer nutzte den TV-Auftritt direkt für einen Flirtversuch mit Moderatorin Andrea Kiewel (57), der allerdings eher irritierte.

„Ciao bella“: Zarrella-Onkel rückt Andrea Kiewel auf die Pelle

Schon in der Küche bei Stefano Zarrella, dessen Beziehung mit seiner Verlobten Romina Palm Anfang des Jahres in die Brüche gegangen ist, plauderte Andrea Kiewel über dessen Onkel Egidio. Ihn habe sie bei einem Konzert in der vergangenen Woche bereits kennengelernt. „Der Onkel ist Single, drückte mich sehr herzlich. Ich wendete mich zu Giovanni und sagte: ‚Wenn dein Onkel mich heiratet, bin ich deine Stieftante‘“, erzählte Kiwi noch amüsiert und malte sich aus, den Namen Andrea Zarrella zu tragen.

Offenbar von dieser Anekdote ermutigt, ging Onkel Zarrella wenig später sogar zum zweiten Angriff über. Während Kiwi mit Stefano Zarrellas Eltern sprach, quetschte sich Egidio neben die Moderatorin und ließ ein angetanes „Ciao Bella“ verlauten, während er versuchte, auf Tuchfühlung zu gehen. Andrea Kiewel nahm es mit Humor und witzelte: „Ihre Verlobung geben bekannt, Egidio und Andrea.“ Wenig später schickte sie ihn allerdings mit den Worten „Nehmen Sie wieder Platz, mein lieber zukünftiger Ehemann“ zurück an seinen Tisch.

Papa Bruno Zarrellas Muttertags-Ständchen kommt bei den Fans nicht gut an

Doch nicht nur der Onkel, sondern auch Papa Zarrella suchte in der TV-Show das Rampenlicht. Bruno gab zum Muttertag ein italienisches Überraschungs-Ständchen für seine Frau Clementina zum Besten. Dazu gab es auch noch einen Rosenstrauß. Während Clementina sichtlich gerührt war, zeigten sich die Twitter-User wenig begeistert. „Nicht noch ein Zarrella auf der Bühne! Es gibt Grenzen“, schrieb ein Twitter-User. Ein weitere meinte: „Man muss aufpassen, der Zarrella-Clan übernimmt sonst langsam das ZDF!“

Giovanni Zarrella hingegen kommt bei den Zuschauern weitaus besser an. Mit seiner eigenen TV-Show feiert der einstige Bro-Sis-Star regelmäßig Erfolge. Im Netz zeigte der Musiker sogar, was hinter den Kulissen der „Giovanni Zarrella Show“ passiert. Verwendete Quellen: ZDF; Twitter