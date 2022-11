„Bei der Geburt getrennt“: Fans diskutieren über Neon-Outfit von Andrea Berg bei Giovanni Zarrella

Von: Claire Weiss

Andrea Berg war am Samstagabend in der „Giovanni Zarrella Show“ zu Gast. Besonders ihr Outfit stach den Zuschauern ins Auge. Im Netz wurde fleißig über das gelbe Kleid diskutiert.

Offenburg - In der Baden Arena in Offenburg durfte Giovanni Zarrella am Samstagabend (05. November) Schlager-Größen wie Peter Maffay, Vanessa Mai, Ireen Sheer und Kerstin Ott begrüßen. Und auch Andrea Berg (56) war dabei, die schon im August bei Giovanni Zarrella ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feierte.

Fans diskutieren über Andrea Bergs Glitzerlook

Die 56-Jährige strahlte in einem neonfarbenen Glitzerfummel. Das gelbe Minikleid war über und über mit funkelnden Pailletten bestickt. Während sich Andrea Berg in dem auffälligen Outfit sichtlich wohlfühlte, wurde der Look im Netz eher kritisch betrachtet.

Andrea Berg trug in der „Giovanni Zarrella Show“ ein auffälliges, gelbes Kleid. Verglichen wurde es mit einem Neon-Marker. © ZDF/Sascha Baumann & Imago

„Bei der Geburt getrennt“, schreibt ein Twitter-Nutzer und stellt ein Foto der Schlagersängerin neben das eines Neon-Markers. „Was hat Andrea da an, Hilfe!“, kommentiert ein anderer. Ein dritter hat nur Augen für die Schuhe: „Ob Andrea Berg einen Waffenschein besitzt? Bei DIESEN Stelzen!“ Die Schlagersängerin trägt Pumps mit einem Zentimeterhohen Plateau.

„Die Giovanni Zarrella Show“ live aus Offenburg – Staraufgebot mit etlichen Schlagerstars: Für die fünfte Ausgabe seiner ZDF-Show, die im September 2021 als Nachfolgeformat von „Willkommen bei Carmen Nebel“ startete, versammelte Giovanni Zarrella erneut allerlei namhafte Stars aus In- und Ausland. Als Gäste begrüßte der 44-Jährige namhafte Musiker, darunter Ben Zucker, Andrea Berg, Santiano & Nathan Evans, Adriano, Peter Maffay, Linda Teodosiu, Marina Marx, Blue, Ireen Sheer, The Kelly Family, Ronan Keating, Kerstin Ott, Maite Kelly, Alexander Eder, Johannes Oerding, Kim Fisher, Ramon Roselly, Zeynep Avcı und Vanessa Mai.

Andrea Berg präsentierte zwei Outfits an einem Abend

Später wechselte die „Du hast mich tausendmal belogen“-Interpretin übrigens in einen zweiten Look. Von ihrem Glitzerkleid schlüpfte sie in einen Lederlook in Schwarz. Die Schlagersängerin trug einen Overall mit tiefem Dekolleté und breitem Gürtel.

Andrea Berg ist allerdings bekannt für ihre ausgefallenen Outfits, wie in der Fotostrecke zu sehen ist. „Pur“-Sänger Hartmut Engler musste seinen Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ übrigens absagen - Schuld war seine Katze. Verwendete Quellen: twitter.de, zdf.de