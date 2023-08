Tränen-Auftritt bei der „Schlagerstrandparty“: Nicole weint bei Florian Silbereisen

Von: Lisa Klugmayer

Gänsehaut-Moment bei der „Schlagerstrandparty“: Nicole verkündet unter Tränen, dass sie endlich krebsfrei ist. Da muss auch Florian Silbereisen mit den Tränen kämpfen.

Gelsenkirchen – Am 12. August ist es wieder so weit: Florian Silbereisen (42) lädt zur großen „Schlagerstrandparty“. Mit dabei ist unter anderem auch Nicole (58). Gemäß dem Motto „Wir feiern die 80er“ singt sie ihren ESC-Hit „Ein bisschen Frieden“ in einer neuen deutsch-russischen Version. Ein hochemotionaler Moment, doch die großen Tränen fließen trotzdem erst nach dem Auftritt.

Nach Schock-Diagnose: Schlagerstar Nicole ist endlich krebsfrei

Nicole sitzt mit ihrer weißen Gitarre auf der Bühne und singt „Ein bisschen Frieden“. Nein, es ist nicht 1980, aber in der großen „Schlagerstrandparty“ von Florian Silbereisen wird das Jahrzehnt der Neon-Farben und Zauberwüfrfel an diesem Abend nochmal so richtig zelebriert. Nicole singt deswegen ihren ESC-Gewinnersong nochmal in einer besonderen Version: Nach der ersten Strophe sing sie in Russisch – ein ganz klares politisches Statement.

Nach ihrem Auftritt möchte Florian Silbereisen wissen: „Wie geht es dir, Nicole?“. Eine eigentlich einfache Frage, doch für Nicole waren die letzten Monate gesundheitlich nicht einfach. Der Schlagerstar bekam 2021 die Schock-Diagnose Krebs. Seitdem kämpft sie jeden Tag. Doch bei der „Schlagerstrandparty“ verkündet sie freudestrahlend: „Ich hab vor wenigen Wochen die wohl schönste Nachricht in meinem Leben erhalten. Ich bin vollkommen gesund“.

Tränen-Auftritt bei der „Schlagerstrandparty“: Nicole weint bei Florian Silbereisen

Und dann kullern auch schon die ersten Freudentränen. Das Publikum klatscht minutenlang und von Florian Silbereisen gibt es eine Umarmung. „Das ist wohl die schönste Nachricht, die du mitbringen konntest“, so der Moderator. Doch dann bricht ihm seine Stimme. „Ich freue mich so sehr für dich. Wir alle freuen uns für dich. Dass es dir wieder so gut geht und dass du heute mit uns feierst. Das ist so etwas Schönes“, fügt er hinzu und muss sich eine Träne aus den Augen wischen. „Jetzt fange ich auch noch an“, versucht Florian Silbereisen seine Tränen wegzulachen.

Apropos „Schlagerstrandparty“: Auch Marina Marx ist mit dabei. Bevor sie ihren Hit „Weißt du noch“ singt, hat sie IPPEN.MEDIA verraten, wie es backstage zugeht und was an diesem Abend schiefgelaufen ist. Verwendete Quellen: ARD/Die große Schlagerstrandparty 2023