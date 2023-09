Quotenmassaker am Dienstagabend: Neue Kebekus-Show bei ProSieben vernichtet RTL und Sat.1

Erfolg für Carolin Kebekus

Am Dienstag startete auf ProSieben die neue Show von Carolin Kebekus namens „Wir gegen die!“. Mit ihrem Bruder David trat sie gegen Motsi Mabuse und ihre Schwester an. Die Quoten waren herausragend.

Köln – ProSieben sendete am Dienstagabend (29. August) zur Primetime um 20:15 Uhr die neue Unterhaltungsshow „Wir gegen die! - Die Kebekus Geschwistershow“ mit dem Geschwisterduo Carolin (43) und David Kebekus (39). Die Premierenausgabe war für den Privatsender aus Unterföhring ein voller Erfolg. Die Konkurrenz zog dabei deutlich den Kürzeren.

Neue ProSieben-Show „Wir gegen die!“ punktet vollends mit Premierenausgabe

In mehreren Spielrunden treten Carolin und ihr jüngerer Bruder David Kebekus in „Wir gegen die!“ gegen andere prominente Geschwisterpaare an. In der ersten Ausgabe stellten sich „Let‘s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse (42) und ihre jüngere Schwester Otlile (33) der Herausforderung. Die Sendung wird von ProSieben-Allzweckwaffe Jeannine Michaelsen (41) moderiert.

Beim TV-Publikum kam die Sendung vor allem bei der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen überaus erfolgreich an, wie aus der DWDL-Zahlenzentrale hervorgeht. Mit 0,54 Millionen Fernsehenden schaffte es die Kebekus-Show auf Platz drei der meistgesehen Sendungen des Tages und generierte einen Marktanteil von 12,7 Prozent. Damit war die ProSieben-Sendung die erfolgreichste Show am Dienstagabend zur Primetime in dieser Zielgruppe. RTL und Sat.1 taten sich hingegen äußerst schwer.

Die Geschwister Kebekus Die neue ProSieben-Show „Wir gegen die!“ ist nicht das erste Projekt des Geschwisterpaares. Zusammen haben Carolin und David Kebekus seit 2022 den Podcast „Kebekus - was warum wie war“. In dem Podcast geht das Kölner Duo auf eine Reise in die Vergangenheit und besprechen pro Folge ein Jahr ihres Lebens. Quelle: audible.de

Finale von „Wettkampf in 4 Wänden“ mit Peter Klein und Yvonne Woelke geht komplett unter

Durch die monatelangen Schlagzeilen über Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) mag es wohl verwundern, dass ihre erste gemeinsame Reality-Show „Wettkampf in 4 Wänden“ bei RTL nicht den gewünschten Erfolg für den Kölner Sender brachte. Die letzte Ausgabe der Renovier-Show sahen in der jüngeren Zielgruppe lediglich 0,34 Millionen Menschen. Das entspricht einer Einschaltquote von mageren 7,3 Prozent. Immerhin schaffte er die Sendung noch in die Top Ten der Tagescharts auf Rang neun.

Die erste Ausgabe der neuen ProSieben-Sendung „Wir gegen die" mit Carolin und David Kebekus war am Dienstag (29. August) ein voller Erfolg. RTL hatte hingegen das Nachsehen mit dem Staffelfinale von „Wettkampf in 4 Wänden". Peter Klein und Yvonne Woelke mussten sich am Ende mit dem zweiten Platz begnügen.

Und auch Sat.1 konnte am Dienstag zur Primetime ganz und gar nicht glänzen. Eine Folge der Krimi-Serie „Navy CIS: L.A.“ bescherte dem Sender einen Marktanteil von 6,1 Prozent bei 0,29 Millionen Zuschauern. Am Sonntag (27. August) ging RTL zur Primetime auch schon die Puste aus, als der Sender mit dem Action-Streifen „Fast & Furious 8“ gegen die Konkurrenz von ARD und ZDF sang- und klanglos unterging. Verwendete Quellen: dwdl.de

