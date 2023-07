ZDF will Barbara Schöneberger neben Silbereisen beim Traumschiff

Zahlreiche Promis haben in „Das Traumschiff“ bereits eine Gastrolle übernommen. Wenn es nach dem ZDF geht, soll nun auch Barbara Schöneberger auf dem TV-Dampfer an Bord gehen.

München – Am 22. November 1981 stach „Das Traumschiff“ erstmals in See und begeistert seitdem die ZDF-Zuschauer. Daher lassen es sich auch viele deutsche Stars nicht nehmen, für die Kultsendung in eine Gastrolle zu schlüpfen. So waren u. a. Inka Bause (54), Sarah Engels (30) oder Bülent Ceylan (47) bereits auf dem Dampfer zu sehen. Auch Barbara Schöneberger (49) ist offenbar eine heiße Kandidatin für einen Gastauftritt.

Barbara Schöneberger wurde bereits mehrfach für „Das Traumschiff“ angefragt

In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ hat Barbara Schöneberger zuletzt verraten, welche Gäste sie so richtig genervt haben. In der neuen Folge mit Beatrice Egli (35) plauderte die Moderatorin nun erneut aus dem Nähkästchen. Kein Geringerer als „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen hätte sie in einer Sendung einmal auf den TV-Dampfer eingeladen. „Und da hab ich gesagt: ‚Ja, mach das doch mal endlich! Seit Jahren warte ich auf eine Rolle‘“, berichtet die 49-Jährige.

Doch Barbara Schönebergers Managerin war von dem Gespräch alles andere als begeistert, denn auch das ZDF hatte in der Vergangenheit bereits Traumschiff-Pläne für die Moderatorin: „Danach hat meine Managerin zu mir gesagt: ‚Bist du bescheuert? Die fragen jedes Jahr an. Ich sage das immer ab! Du hast doch keine Lust!‘“, erinnert sich die 49-Jährige an die Situation.

„Das Traumschiff“ und seine Kapitäne Bislang waren fünf Schauspieler als „Das Traumschiff“-Kapitän aktiv: Günter König (†71): Folge 1-6 (1981-1982) Heinz Weiss (†89): Folge 7-33 (1983-1999) Siegfried Rauch (†85): Folge 34-70 (1999-2013) Sascha Hehn (68): Folge 71-83 (2014-2019) Florian Silbereisen (41): Folge 85-jetzt (seit 2019)

„Das Traumschiff“ wäre nicht ihr Debüt: Barbara Schöneberger hatte bereits Film-Engagements

„Das Traumschiff“ wäre nicht Barbara Schönebergers erster Auftritt in einem Film. So war sie auch schon in kleineren Rollen in „Keinohrhasen“ oder „Männerherzen... und die ganz, ganz große Liebe“ zu sehen. Auch als Synchronsprecherin kam sie in Produktionen wie „Die Unglaublichen“ oder „Niko – ein Rentier hebt ab“ bereits zum Einsatz.

Auch, wenn „Das Traumschiff“ unter den ZDF-Zuschauern eine riesige Fangemeinde hat, sind nicht alle von den Filmen begeistert. Vor allem für den Kapitän hagelte es zuletzt Kritik: So erklärte „Dr. Stefan Frank“-Star Sigmar Solbach (76), dass Florian Silbereisen für ihn kein Schauspieler sei. Verwendete Quellen: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ – Folge 245