Bergdoktor-Fans nehmen emotional Abschied von Siegfried Rauch - das ZDF enttäuscht sie

Es war der Abschluss der elften Bergdoktor-Staffel - doch viele treue Fans der ZDF-Serie bewegte der Tod von Schauspieler Siegfried Rauch.

Update 21.46 Uhr: Fans zeigen sich tief bewegt

Nun lief die erste Folge der beliebten ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ nach der Nachricht über den Tod von Siegfried Rauch. Sie war gleichzeitig das Staffelfinale. Doch viele Zuschauer waren mit ihren Gedanken bei dem verstorbenen Schauspieler Siegfried Rauch, der in der Serie Dr. Roman Melchinger verkörperte. Wenn ein Seriencharakter als Figur stirbt, kann für manchen treuen Fan eine Welt zusammenbrechen - noch viel schlimmer ist es aber, wenn es ein Abschied von dem Menschen ist, der diesen verkörperte. Ein echter Abschied, der in keinem Drehbuch stand. Somit war es für viele Zuschauer kein normaler Fernsehabend am Donnerstag.

Das zeigte sich auch auf Twitter:

Ein komisches Gefühl heute Abend. Siegfried Rauch war einfach der coolste Kapitän. Hoffentlich geht‘s ihm gut, da, wo er jetzt ist. #Bergdoktor — Kathrin Wk. (@WankyPunky) 15. März 2018

Bei uns gibt es jetzt den #bergdoktor und dazu einen lecker Obstler. Siegfried, wir trinken auf dich. Du warst ein großartiger Schauspieler. — Joesie76 (@joesie76) 15. März 2018

Gleich die letzte Folge dieser Staffel. Und was noch viel trauriger ist... die letzte Folge mit Siegfried Rauch. Ich kann es immer noch nicht fassen #bergdoktor — Joesie76 (@joesie76) 15. März 2018

Auf der Facebook-Seite der Serie wurde kurz vor der Sendung noch eine rührende Botschaft an den Verstorbenen gepostet. „Lieber Siegfried, diese Folge, diese Staffel sei dir gewidmet. Mehr ist heut nicht zu sagen.“

Auch hier zeigten die Zuschauer ihr Mitgefühl. „Lieber Siegfried Rauch, du wirst uns so sehr fehlen und wenn man überlegt, dass es heute Abend die letzte Folge mit ihm ist, wird sie sowieso sehr emotional“, schrieb beispielsweise Silke W. im Kommentarbereich. Caro L. reagierte auf Facebook so: „Es gibt Menschen, die muss man nie persönlich getroffen haben und trotzdem wachsen sie einem so sehr ans Herz.“

ZDF verzichtet auf einen Abspann

Viele erwarteten vom ZDF, dass man in der Sendung dem verstorbenen Darsteller Siegfried Rauch gedenken würde. Klar ist, dass die Folge lange vor seinem Tod produziert wurde. Denkbar wäre gewesen, dass zum Ende der Sendung eine Würdigung eingeblendet wird. Doch einen solchen Abspann gab es nicht. Nicht nur Andrea Frank zeigte sich darüber enttäuscht:

#bergdoktor An Siegfried Rauch erinnern?Vielleicht im Abspann mit einem schwarzen Bildschirm?schade ZDF,das hat er nicht verdient! — Andrea Frank (@afrank00815175) 15. März 2018

Auch Twitter-Userin Patricia hätte mehr von dem Sender erwartet:

Ich habe gedacht es käme zu Beginn oder Schluss eine Einblendung in Gedenken an...K1 hat das so gemacht bei Bud Spencer — Patricia (@tangorino_1) 15. März 2018

Vorbericht: Das passiert im Staffelfinale

Es ist das Finale der elften Staffel vom Bergdoktor - da ist es kaum überraschend, dass es dieser Folge nicht an Drama und ungeahnten Wendungen fehlt. Wir haben die Folge „Getrennte Wege“ bereits vorab gesehen und geben eine Aussicht darauf, was die Fans der Serie erwartet. Das Staffel-Finale ist jedoch von einem traurigen Ereignis begleitet: Bergdoktor-Schauspieler Siegfried Rauch ist überraschend verstorben. Das Bergdoktor-Team trauert um den geschätzten Kollegen.

„Getrennte Wege“: Das passiert in der neuen Bergdoktor-Folge

Bergdoktor Martin Grubers Patientin zeigt Symptome, die für eine eindeutige Diagnose zunächst nicht zusammenpassen: Starke Schwindelanfälle, Nasenbluten,Kurzatmigkeit und Gewichtsverluste. Er vermutet eine Anämie, eine sogenannte Blutarmut, und lässt eine Blutprobe in der Klinik untersuchen. Schon bald wird jedoch klar, dass hinter den Symptomen von Frau Kolas vermutlich eine ganz andere Erklärung steckt. Ein Vertreter der Ausländerbehörde steht plötzlich bei Doktor Martin Gruber vor der Tür: Frau Kolas muss ausgewiesen werden. Nun vermutet er hinter dem Attest, das Doktor Martin Gruber seiner Patientin ausgestellt hat, nur einen Vorwand, um die Abschiebung unmöglich zu machen.

Die neue Folge vom Bergdoktor: Tochter Lilli hat einen schweren Unfall

Als Martin Gruber die Nachricht überbringt, dass Onkel Ludwig für seine Behandlung nun doch in Ellmau bleiben kann, ist Lisbeth gar nicht begeistert. Die beiden hatten doch vereinbart, dass sie getrennte Wege gehen würden! Lilli und Ludwig, gespielt von Ronja Forcher und Christian Kohlund, sind hingegen begeistert - und wollen gemeinsam im „Wilden Kaiser“ feiern. Ludwig fährt die beiden anschließend nach Hause. Doch hier geraten die beiden in einen furchtbaren Unfall, vor allem Lilli verletzt sich schwer. Voller Sorge eilt der Rest der Gruber-Familie in die Klinik. Schon bald stellt sich Martin Gruber die Frage: Hätte Ludwig überhaupt fahren dürfen?

„Der Bergdoktor“: Die Schauspieler im Überblick

Rolle Schauspieler/in Doktor Martin Gruber Hans Sigl Hans Gruber Heiko Rupprecht Lisbeth Gruber Monika Baumgartner Lilli Gruber Ronja Forcher Ludwig Gruber Christian Kohlund Dr. Alexander Kahlweiler Mark Keller Dr. Vera Fendrich Rebecca Immanuel Franziska Hochstetter Simone Hanselmann Dr. Roman Melchinger Siegfried Rauch Die Dreharbeiten für die neue Bergdoktor-Staffel sollten im Sommer beginnen. Nun steht das ZDF und das Team jedoch vor der Frage, wie es nach dem Tod von Schauspieler Siegfried Rauch weitergehen soll : Er spielte in der Serie den Vorgänger von Doktor Martin Gruber, Dr. Roman Melchinger, und sprang immer dann in den Praxisbetrieb ein, wenn der Bergdoktor Hausbesuche erledigte oder sich um spezielle Patienten kümmern musste. Auch die Arzthelferin von Doktor Gruber kündigte ihre Stelle in der Serie - somit wird die Praxis vom Bergdoktor in der neuen Staffel komplett neu besetzt werden müssen.

Zum Staffel-Ende: Das waren die Folgen vom Bergdoktor

Folge Titel Sendetermin Sender Winterspecial Höhenangst 4. Januar 2018, 20.15 Uhr ZDF Folge 1 Wunschträume 18. Januar 2018, 20.15 Uhr ZDF Folge 2 Finale Klarheit 25. Januar 2018, 20.15 Uhr ZDF Folge 3 Lebensangst 1. Februar 2018, 20.15 Uhr ZDF Folge 4 Versehrte Seelen 15. Februar 2018, 20.15 Uhr ZDF Folge 5 Zwiespalt 1. März 2018, 20.15 Uhr ZDF Folge 6 Phantomschmerz 8. März 2018, 20.15 Uhr ZDF Folge 7 Getrennte Wege 15. März 2018, 20.15 Uhr ZDF

Die letzte Folge der aktuellen Bergdoktor-Staffel erscheint am 15. März um 20.15 Uhr im ZDF.

