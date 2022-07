Bester Wert seit 8 Jahren - „Immer wieder sonntags“ wird bei jungen Zuschauern immer beliebter

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Schon die ersten drei „Immer wieder sonntags“-Folgen waren ein voller Erfolg. Nun legt Stefan Mross nochmal nach. Die Ausgabe vom 3. Juli sprengt und aber alle Rekorde. Sogar beim jungen Publikum war der Marktanteil so hoch, wie seit Jahren nicht mehr. (Fotomontage) © IMAGO / HOFER

Schon die ersten drei „Immer wieder sonntags“-Folgen waren ein voller Erfolg. Nun legt Stefan Mross nochmal nach. Die Ausgabe vom 3. Juli sprengt nämlich alle Rekorde. Beim jungen Publikum war der Marktanteil nämlich so hoch, wie seit Jahren nicht mehr.

Rust - Stefan Mross begrüßte am 3. Juli wieder zahlreiche Fans und hochkarätige Gäste zur mittlerweile vierten Folge der diesjährigen „Immer wieder sonntags“-Saison. Die Stimmung vor Ort hätte nicht besser sein können, das Publikum schunkelte und klatschte begeistert mit. Das spiegeln auch die Quoten wider, besonders beim jungen Publikum konnte Stefan Mross diesmal punkten.

1,55 Millionen Zuschauer: „Immer wieder sonntags“ mit Andrea Berg und Olaf Malolepski zum Quotenrekord

Andrea Berg sorgte gleich zu Beginn der Sendung mit ihrem Hit „Ich werde lächeln, wenn du gehst“ für gute Stimmung. Stefan Mross wurde eine große Ehre zuteil: Er durfte das Flippers-Sakko von Olaf Malolepski anprobieren. Und Anna-Carina Woitschack und Tom Gaebel haben gemeinsam Bohnensuppe gekocht. Das waren nur ein paar Highlights aus der letzten (3. Juli 2022) Folge von „Immer wieder sonntags“ (Alle Infos ARD-Show von Stefan Mross).

Was für eine Ehre: Stefan Mross im roten Sakko von Olaf Malolepski © IMAGO / Bildagentur Monn

Die gute Stimmung zeichnet sich auch bei den Quoten ab. „Immer wieder sonntags“ erreichte auch diese Woche unglaublich gute Werte. 1,55 Millionen Zuschauer schunkelten mit Stefan Mross (Karriere und Privatleben des Schlagerstars) und mit einem Marktanteil von 18,5 Prozent erzielte „Immer wieder sonntags“ die bisher höchste Quote der Staffel.

Bester Wert seit 8 Jahren - „Immer wieder sonntags“ wird bei jungen Zuschauern immer beliebter

Doch damit nicht genug: Bei dem jungen Publikum kam Stefan Mross so gut an, wie seit Jahren nicht mehr. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte „Immer wieder sonntags“ mit 8,8 Prozent also ebenfalls einen absoluten Bestwert. So hoch war der Marktanteil in dieser Zielgruppe übrigens zuletzt 2014.

Pannen, Notaufnahme, Emotionen: Die unvergesslichsten „Immer wieder sonntags“-Momente Fotostrecke ansehen

Der aktuellen „Immer wieder sonntags“-Staffel wollte man einen modernen Anstrich verpassen. Deswegen präsentiert Stefan Mross in seiner Schlagershow regelmäßig interaktive Zuschauerbefragungen, über die im Netz abgestimmt werden kann. Dass es diesmal bei der „Immer wieders sonntags“-Umfrage um Außerirdische ging, sorgte da schnell für Spott. Verwendete Quellen: dwdl.de