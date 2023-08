Roland Kaiser präsentiert „Kaisermania“: Die schönsten Momente vom 5. August in Bildern

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Am Samstagabend lädt Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. Schon zum 20. Jahr in Folge steht der Entertainer dabei am Elbufer auf der Bühne und begeistert ein Millionenpublikum.

1 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

2 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

3 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

4 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

5 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

6 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

7 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

8 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

9 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

10 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

11 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

12 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

13 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

14 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

15 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

16 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

17 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

18 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

19 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

20 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

21 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

22 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

23 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

24 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

25 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

26 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

27 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

28 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

29 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

30 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

31 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

32 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

33 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

34 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

35 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

36 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

37 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

38 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

39 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

40 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

41 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

42 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

43 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

44 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

45 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

46 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

47 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

48 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

49 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

50 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

51 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

52 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

53 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

54 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

55 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

56 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

57 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

58 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

59 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

60 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

61 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

62 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

63 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

64 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

65 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

66 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

67 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

68 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

69 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

70 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

71 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

72 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

73 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

74 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © MDR

75 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

76 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

77 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

78 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

79 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

80 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

81 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

82 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

83 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

84 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

85 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

86 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

87 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

88 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

89 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

90 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

91 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

92 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

93 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

94 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

95 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

96 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

97 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

98 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

99 / 99 Am 5. August lud Roland Kaiser wieder zur „Kaisermania“ ein. © Screenshot/MDR/Kaisermania/Folge vom 5. August 2023

Dresden – Seit sage und schreibe 20 Jahren veranstaltet Roland Kaiser jeden Sommer in Dresden seine legendäre Konzertreihe „Kaisermania“. Am Samstagabend (5. August) ist es endlich wieder so weit und das Schlager-Urgestein stürmt am Elbufer die Bühne. Ab 20:15 Uhr zeigt der MDR die bunte Show und lässt den Abend anschließend mit der „Aftershow“ und einer Wiederholung des Konzerts von 2019 gebührend ausklingen.