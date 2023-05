Bittere Niederlage im Quotenduell zwischen „Dr. Mertens“ und „Bauer sucht Frau International“

Von: Florian Schwartz

Seit Anfang Mai lieferten sich „Tierärztin Dr. Mertens“ in der ARD und „Bauer sucht Frau International“ auf RTL einen Kampf um die Zuschauer. Dabei ging ein Format als klarer Sieger hervor.

Berlin – Am Dienstagabend (23. Mai) flimmerte letzte Folge von „Bauer sucht Frau International“ auf RTL über die TV-Bildschirme. Seit Anfang Mai lieferte sich die diesjährige Staffel zeitgleich jeden Dienstag um 20:15 Uhr ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit „Tierärztin Dr. Mertens“ in der ARD um die beste Einschaltquote. Jetzt hat dwdl.de ermittelt, welches Format im Quotenduell als klarer Sieger hervorgeht und wer eine bittere Niederlage einstecken muss.

„Dr. Mertens“ vs. „Bauer sucht Frau International“: Welches Format punktet beim Quotenduell?

Elisabeth Lanz (51) kümmert sich schon seit acht Staffeln als Dr. Susanne Mertens um die kleinen und großen Patienten im Leipziger Zoo. In der Folge vom Dienstagabend wurde es nun emotional für die Tierärztin. Während Susanne ihrem Liebesleben wieder eine Chance gibt, verletzt sich ihre Tochter Luisa bei der Zooarbeit. Gleichzeitig soll Suanne die Cheftierärztin Dr. Elif Sahin wegen angeblichen Medikamentenmissbrauchs ausspionieren. Reicht das aus, um die Zuschauer an den Bildschirmen zu halten?

Parallel kam es beim Privatsender RTL zum großen Staffelfinale von „Bauer sucht Frau International“. Nun wurde den Zuschauern verraten, bei welchen Paaren Liebesgott Amor ganze Arbeit geleistet und für welche Paare es am Ende nicht gereicht hat. Im Fokus der Sendung wurde am Dienstagabend unter anderem die Hofwoche von Bauer Werner und Leonie in Südafrika unter die Lupe genommen, wo es im Elefantenreservat zwischen beiden mächtig knisterte. Und auch zwischen Pferdewirt Johannes und seinem Florian wurde es konkret.

Quotenduell von ARD oder RTL: Bittere Niederlage für dieses Format

Beim Kampf um die Quote hat dwdl.de jetzt ermittelt, dass sich die Kuppelshow „Bauer sucht Frau International“ zum wiederholten Mal in Folge nicht gegen die ARD-Konkurrenz durchsetzen konnte. Zwar hatte die RTL-Sendung im Vergleich zur Vorwoche mit einer Einschaltquote von 2,94 Millionen Zuschauern sich etwas verbessert – am 16. Mai waren es nur 2,76 Millionen – dennoch reichte es trotz Staffelfinale nicht auf den ersten Platz.

Am Dienstagabend lief „Tierärztin Dr. Mertens“ in der ARD, während RTL das Staffelfinale von „Bauer sucht Frau International“ ausstrahlte. Im Kampf um die Quote gab es einen klaren Sieger © ARD/Steffen Junghans & RTL / Willem Very

Die ARD hat dagegen Grund zum Feiern. Demnach schaffte es „Tierärztin Dr. Mertens“ erneut aufs Siegertreppchen. Die beliebte Sendung hatte wie schon letzten Dienstag bei der Zuschauer-Quote die 4-Millionen-Marke geknackt und somit erneut die Führung bei der Prime-Time-Unterhaltung gesichert.

Auch in diesem Jahr war bei „Bauer sucht Frau International“ Liebesgott Amor rund um den Globus im Einsatz. Doch nicht immer gab es ein Happy End. Verwendete Quellen: dwdl.de