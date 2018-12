BR besetzt seinen „Stammtisch“ neu: Zwei Gründungsmitglieder müssen gehen

Elf Jahre haben sie Sonntag für Sonntag über Gott und die Welt diskutiert– nun läutet der BR für die beiden verbliebenen Gründungsmitglieder des Sonntags-Stammtisch die letzte Runde ein.

München - Am übernächsten Sonntag, den 16. Dezember, sitzen Wolfgang Heckl (60), Chef des Deutschen Museums, und Karikaturist Dieter Hanitzsch (85) ab 11 Uhr zum letzten Mal in der Kulisse des Brunnerwirts aus der Serie Dahoam is Dahoam zusammen. Das bestätigte der BR am Mittwoch auf tz-Anfrage. Focus-Ex-Chef Helmut Markwort, der mittlerweile für die FDP im Landtag sitzt, hatte sich ja schon vorher aus der Runde verabschiedet.

An eine Einstellung des quotenstarken Formats ist nicht gedacht. Es werde „selbstverständlich weiterhin seinen Platz im Programm des BR-Fernsehens haben“. Auch am Konzept werde sich nichts ändern, künftig werde es nur eine „neue personelle Ausrichtung“ geben. Wer anstelle von Hanitzsch und Heckl am Stammtisch Platz nehmen wird und ob künftig eine Frau fest dabei sein wird, will der BR noch nicht verraten. Unklar ist auch, ob Tilman Schöberl, der für Markwort nachrückte, weitermachen darf. Fest steht, dass es am 13. Januar mit neuer Besetzung losgehen soll.

Hanitzsch kann die Gründe des Senders, die Stammtischrunde zu verjüngen, nachvollziehen. „Wir machen das seit 2007 Sonntag für Sonntag, das sind mehr als 400 Sendungen“, so der Mann mit der spitzen (Zeichen-)Feder zur tz. Allenfalls da­rüber, dass er und Heckl recht spät von der Entscheidung erfahren hätten, sei er verwundert. Er blicke dankbar auf die Jahre zurück, so Hanitzsch: „Ich habe auf diese Weise viele interessante Menschen kennengelernt.“

rog