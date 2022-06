„Vereinsheim Schwabing“: Wo Lisa Eckhart und Maxi Schafroth klein angefangen haben

Von: Rudolf Ogiermann

Die Moderatorin und ihre „Showband“: Constanze Lindner und Norbert Bürger sind die Fixpunkte in der Jubiläumsstaffel von „Vereinsheim Schwabing“. © Martina Bogdahn

Seit zehn Jahren schafft der Bayerische Rundfunk (BR) mit dem „Vereinsheim Schwabing“ eine Fernsehbühne, auf der sich die deutschsprachige Kleinkunstszene in ihrer ganzen Vielfalt präsentieren kann. Das BR Fernsehen zeigt zum Jubiläum zwölf neue Folgen mit jungen Künstlerinnen und Künstlern. Aber Moderatorin Constanze Lindner wirft auch Blicke zurück auf ein Jahrzehnt Nachwuchsförderung.

Lisa Eckhart beispielsweise. Die schräge Österreicherin, inzwischen bundesweit bekannt und Stammgast in „Nuhr im Ersten“ (ARD), war ganz zu Beginn ihrer Karriere im Vereinsheim in München-Schwabing zu sehen. Nicht der einzige Star, der hier – vor maximal 60 Zuschauerinnen und Zuschauern – buchstäblich klein angefangen hat. Zu nennen sind weiter unter anderen Maxi Schafroth, Simon Pearce und Eva Karl-Faltermeier. „Vereinsheim Schwabing“ – so heißt auch die Sendung, mit der der Bayerische Rundfunk gemeinsam mit Bühnenbetreiber Till Hofmann den kabarettistischen Nachwuchs fördert. Seit zehn Jahren gibt es die Sendung, zur Feier des Jubiläums gibt es eine neue Staffel mit zwölf Folgen, zu sehen jeweils donnerstags um 22 Uhr im BR Fernsehen. und anschließend in der BR Mediathek

Die ersten vier Jahre war Hannes Ringlstetter Gastgeber, nach einem kurzen Intermezzo mit Mathias Tretter moderiert seit 2016 Constanze Lindner die Sendung. Für die 49-Jährige, selbst schon lange als Komikerin und Kabarettistin aktiv, ist das Vereinsheim bis heute eine Art „öffentliches Wohnzimmer“, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung formuliert, ein Ort, an dem „herrlich erfrischende Begegnungen stattfinden“ – auf der Bühne und zwischen Künstlern und Publikum. Politkabarett, Poetry Slam, Comedy, Lied – alles habe Platz. Und – das hätten die hauseigenen Medienforscher festgestellt – nicht nur in der winzigen Kleinkunstkneipe, in der aufgezeichnet wird, sondern auch am Fernseher „bleiben die Leute dran“. Der Münchner Sender verzeichnet eine stetig wachsende Fangemeinde, im vergangenen Jahr sahen demnach im Durchschnitt pro Ausgabe 390 000 Menschen zu, der Marktanteil in Bayern lag bei 7,6 Prozent.

Die Mischung macht’s, auch zwischen Newcomern und alten Hasen – darauf weist BR-Kulturdirektor Björn Wilhelm hin, der das „Vereinsheim Schwabing“ als „Trainingsgelände für etablierte Bühnensportler und Talentschmiede für die Jungen“ preist, nicht ohne hinzuzufügen, dass es dem Sender wichtig sei, „kulturelle Vielfalt abzubilden“. Von „Rohdiamanten des Kabaretts“, die man hier zu sehen bekomme, spricht Hausherr Hofmann, der – unter anderem – nebenan das wesentlich größere Lustspielhaus mit Leben zu füllen hat. Er sehe „junge Menschen, die etwas zu sagen haben“, die „brillant komisch“ seien, „engagiert und auf dem Weg zum Olymp“.

Dass auch für die Großen das kleine Vereinsheim ein Ort ist, an dem sie immer wieder gerne auftreten, unterstreicht Moderatorin Lindner, die – na klar – ebenfalls einst hier ihr Debüt als Solistin gab, noch in der Ära Ringlstetter. So habe Musiker und Moderator Werner Schmidbauer („Gipfeltreffen“, „Aufgspuit!“) geschwärmt, wie cool und wie lässig die Atmosphäre sei und wie freundschaftlich man auch hinter der Bühne miteinander umgehe.

Das alles soll nun gefeiert werden, und zwar „endlich wieder mit Publikum“. Wegen Corona wurde vorsorglich im luftigeren Lustspielhaus aufgezeichnet, allerdings mit dem originalen Bühnenbild aus dem Vereinsheim. Der Atmosphäre habe der größere Raum keinen Abbruch getan, wie Constanze Lindner festgestellt hat: „Das hat da genauso gekocht wie nebenan.“ In jeder Ausgabe mit dabei sind Norbert Bürger alias „Bürger in the Hell“, der in der Sendung als „kleinste Showband der Welt“ fungiert, und „Schankkellner“ Björn Puscha, der den obligatorischen Lateinkurs gibt.

Und danach? „Von mir aus kann das noch 20 Jahre weitergehen“, lacht Constanze Lindner: „Ich stehe zur Verfügung.“