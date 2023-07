Das trieb Semino Rossi hinter der „Immer wieder sonntags“-Bühne

Von: Elena Rothammer

Am 23. Juli war Semino Rossi zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ mit Moderator Stefan Mross. Im Netz gab der Schlagerstar Backstage-Einblicke.

Rust - Zusammen mit Stars der Schlagerszene, wie etwa Andy Borg (62), Olaf Henning (55) und Die Draufgänger, war am 23. Juli auch Semino Rossi (61) bei „Immer wieder sonntags“ zu sehen. Gleich mehrmals stand der gebürtige Argentinier auf der Bühne und plauderte unter anderem mit Moderator Stefan Mross (47). Im Netz zeigte Semino Rossi nun auch noch, was abseits der Bühne los war.

Autogramme und Holzwurm Willi: Semino Rossi zeigt sich backstage bei „Immer wieder sonntags“

Semino Rossis Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ nutzte Stefan Mross direkt für einen Seitenhieb gegen seine Ex Anna-Carina Woitschack, weil diese zuvor abgesagt hatte. Von diesem Clinch ließ sich der „Rot sind die Rosen“-Interpret jedoch nicht beirren. Stattdessen zeigt sich Rossi sogar im Netz gut gelaunt und gab Backstage-Einblicke in die ARD-Produktion.

In einem Instagram-Beitrag schrieb der 61-Jährige: „Liebe Freunde! Am 23. Juli habe ich Holzwurm Willi bei ‚Immer wieder sonntags‘ getroffen. Hier zeige ich euch einige Eindrücke hinter den Kulissen der Show.“ Dazu postete Semino Rossi ein Video, das ihn im Gespräch mit der Handpuppe zeigte und er ihr schließlich ein Autogramm überreichte. Auch am Set der Kultshow posierte der Musiker gekonnt.

Liebescomeback bei Semino Rossi und seiner Frau 28 Jahre waren Semino Rossi und seine Frau Gabi verheiratet, als sie 2020 plötzlich ihre Trennung bekannt gaben. Lange konnten die Eltern zweier Töchter aber nicht ohneeinander. Im Mai 2022 verkündete der Schlagerstar im Bild-Interview: „Gabi und ich sind wieder zusammen! Manchmal muss man eben loslassen, damit man sich aus dem geschaffenen Freiraum neu füreinander entscheiden kann.“

Semino Rossi und Andy Borg verbringen backstage Zeit miteinander

Zudem fand Semino Rossi offenbar Zeit, sich mit den restlichen „Immer wieder sonntags“-Gästen zu unterhalten. Unter anderem war auch Andy Borg dabei. Die beiden Schlagerstars nutzten die Gelegenheit und drehten einen kurzen Clip, um für „Sommerspaß für Andy Borg“ zu werben.

Während seine Gäste recht unbeschwert wirken, hatte Stefan Mross zuletzt mit Negativ-Schlagzeilen zu kämpfen. Offen sprach Stefan über die Hetzkampagne und ist überzeugt: „Man wollte mich zerstören.“ Verwendete Quellen: Instagram / seminorossioffiziell