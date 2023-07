Nach Funkstille – so steht‘s um Carmen Geiss‘ Verhältnis zu ihren Schwiegereltern

Tränenreiches Wiedersehen

Von Sina Koch schließen

Carmen Geiss hatte sich in der Vergangenheit schon einmal ordentlich mit ihren Schwiegereltern zerstritten. Doch wie ist ihr Verhältnis zu Reinhold und Margret Geiss jetzt?

Schnelle Autos, Luxus-Yacht und teure Mode: Die Geissens haben einen außergewöhnlichen Lebensstil. Selbst der Nachwuchs lebt in Saus und Braus. Erst kürzlich entführte Shania Geiss gemeinsam mit ihrer Schwester Davina die Zuschauer in ihr Luxusleben in Monaco in der RTLZWEI-Serie „Davina & Shania – We love Monaco“. Darüber berichtet MANNHEIM24.

Sendung Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie Sender RTLZWEI Drehort Monaco, Saint-Tropez

Carmen Geiss hatte Krach mit den Schwiegereltern – wie ist ihr Verhältnis jetzt?

Die Geissens haben eine große Fanbase. Die Millionärsfamilie ist inzwischen nicht mehr aus dem RTLZWEI-Programm wegzudenken. Besonders Familienoberhaupt Carmen kommt bei den Zuschauern mit ihrer offenen und frechen Art gut an. Doch sie ist nicht die Einzige in der Familie, die mit ihren unterhaltsamen Sprüchen auffällt.

Auch ihre Schwiegereltern Reinhold und Margret Geiss tragen ihr Herz auf der Zunge. In der Reality-Soap bei RTLZWEI wirkte die Familie immer harmonisch. Doch dass der Haussegen – wie in so vielen Familien – auch mal schief hängt, bestätigte Carmen der BILD-Zeitung. Übrigens: Reinhold Geiss hat mit seinen Enkeln einen Unfall gehabt.

Carmen Geiss begrüßt ihre Schwiegereltern in Dubai – und es wird sehr emotional

Bei der letzten großen Familienstreitigkeit im Jahr 2015 enthüllte Carmen gegenüber der BILD: „Ich habe tatsächlich seit zwei Jahren keinen Kontakt zu meinen Schwiegereltern.“ Doch wie sieht es jetzt aus? Hat sich das Verhältnis zu den Schwiegereltern verbessert?

Allem Anschein nach herrscht zwischen den Generationen inzwischen kein Zoff mehr. Zuletzt sorgte ein Wiedersehen der Geiss-Generationen sogar für feuchte Augen: Robert Geiss feierte seinen Geburtstag in Dubai – und seine Eltern überraschten ihn mit ihrem Besuch. Der Ehrentag von Robert rückte die Familie erneut näher zusammen.

„Es war schon toll“: Carmen Geiss hat inzwischen ein gutes Verhältnis zu ihren Schwiegereltern

Dem emotionalen Wiedersehen konnten die RTLZWEI-Zuschauer in der zweiten Staffel „Davina & Shania – We love Monaco“ beiwohnen. In der kürzlich ausgestrahlten Sendung ist auch zu sehen, wie Carmen ihre Schwiegereltern auf der Geburtstagsfeier in Dubai begrüßt. Der Millionärin schießen sofort die Tränen in die Augen, als sie ihren Schwiegervater Reinhold mit einer Umarmung herzt.

„Es war schon toll“, beschreibt Carmen Geiss das Wiedersehen mit ihren Schwiegereltern. Freudentränen statt böses Blut: Für die ganze Familie Geiss war der Abend voller Emotionen. Derzeit scheint es eher nicht nach Familienknatsch zwischen Carmen Geiss und ihren Schwiegereltern auszusehen. Erfahren Sie übrigens hier, womit die Geissens eigentlich ihr Geld verdienen. (sik)

Rubriklistenbild: © Screenshot/ Instagram/reinholdgeiss/IMAGO/ Eventpress/Montage Headline24