„Hat sie nicht gesagt“ – Carmen Geiss begeistert Fans mit versautem Kommentar

Von: Madlen Trefzer

Bei den Geissens ist das Drama groß, denn Robert muss sich einer Darmspiegelung unterziehen. Carmen Geiss haut einen heftigen Spruch raus, anstatt ihm Beistand zu leisten:

Familie Geiss, bestehend aus dem Patriarchen Rooobert, seiner Frau Carmen Geiss und den beiden Töchtern Davina und Shania, ist bekannt für ihren Humor. Die prominenten Figuren der deutschen Jetset-Szene lassen es so richtig krachen. Nicht nur in ihrer TV-Show „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTLZWEI, sondern auch in den sozialen Medien, wie MANNHEIM24 weiß..

Sendung Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie Sender RTLZWEI Drehorte Monaco, Saint-Tropez

Bei den Geissens kommt es zu einer wichtigen Investition

Die Geissens haben sich als eine der bekanntesten Millionärsfamilien im Fernsehprogramm etabliert und sind zu einer unverzichtbaren Größe in der Welt der deutschen Dokusoaps geworden. Wer kennt nicht die sympathischen Kölner mit ihrem lockeren Humor, ihren wilden Parties und dem Haufen Kohle, den sie gerne mal liegen lassen, sofern die nächste Luxus-Ausgabe ansteht?

Schon gewusst, wofür die beiden Geissens-Töchter das meiste Geld ausgeben? Diesmal scheint es im Hause Geiss jedoch eine vernünftige Investition gegeben zu haben. Familienoberhaupt Robert Geiss veröffentlicht hierzu ein Foto auf Instagram, auf dem er traurig bis gequält in die Kamera guckt und seinen Fans darunter folgendes mitteilt:

Robert Geiss nach Darmspiegelung: „Heute habe ich es in der Tat von vorne und von hinten bekommen“

„Ein aufregender Tag geht zu Ende. Heute habe ich es in der Tat von vorne und von hinten bekommen. Das erste Mal ist schon eine Herausforderung aber am Ende des Tages ist die Vorsorge doch wichtiger als die Angst. Zum Glück war bei mir alles gut. Hab noch eine schöne Woche. Und nein, es gibt keine Kameraaufnahmen von meinem Innenleben.“

Autsch… In seiner kleinen Fotostrecke veröffentlicht der Selfmade-Millionär die Liege, auf dem die Prozedur wohl stattgefunden haben muss, sowie sein schmerzerfülltes Gesicht – womöglich nach dem ganzen Geschehen – in einem Krankenhaus in Monaco. Die Tiefe der Trauer verbirgt der Geissens-Darsteller hinter einer Sonnenbrille. Wie wehleidig Robert Geiss ist, haben wir ja spätestens dann gemerkt, als er sich seinen Fingernagel abgebrochen hat.

Carmen Geiss‘ Spruch löst zahlreiche Lacher im Netz aus

Anstatt ihren Mann zu bemitleiden, haut Carmen Geiss einen richtigen Kracher in die Kommentare unter seiner Fotoreihe: „Now you know what you have done to me 41 Years ago“ – „Jetzt weißt du auch, was du mir vor 41 Jahren angetan hast“. Die Millionärsattin ist bekannt für ihre Sprüche, doch diese Zeilen kommen bei Geissens-Fans besonders gut an:

„Beste Antwort ever! Genau diese Antwort macht euch definitiv zu einem der sympathischsten Paare der TV-Landschaft. Danke für die beste Unterhaltung“, „Was sagen die Kinder dazu wenn du so was schreibst? Vor 41 Jahren und dann nie wieder ?? Da hast eh Glück gehabt.“ „Die richtigen Worte gefunden! Megaaaa…“, „hat sie nicht gesagt – Carmen, du bist spitze“, „Euer Humor ist einfach geil“ – diese und viele weitere Reaktionen hinterlassen die Fans unter Carmens Kommentar.

Die Geissens haben ihre Sprüche also auch außerhalb ihrer Dokusoap auf RTLZWEI drauf. Allerdings kommen zur Zeit keine neuen Folgen. Was ist passiert? Robert Geiss spricht nun Klartext zum vermeintlichen Geissens-Aus.