Hollywood-Prinz hat sich in Claudia Norberg verguckt - und lästert jetzt: „Dem Wendler sollte man ...“

Dschungelcamp 2020 im Live-Ticker: Gewinnspiel von Danni-Clan im Zwielicht - soll es ihr Anrufe sichern?

Das Halbfinale steht an. Vorher gerät Danni ins Zwielicht - wegen eines Gewinnspiels in der Heimat. Was alles an Tag 15 passiert, erfahren Sie in unserem Live-Ticker.