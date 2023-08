Countdown zur „Schlagerstrandparty“ mit Florian Silbereisen: Das ist die gesamte Gästeliste

Alle Jahre wieder lädt Florian Silbereisen zur „Schlagerstrandparty“. Auch 2023 kann sich die Gästeliste der Sendung sehen lassen.

Gelsenkirchen – Als Florian Silbereisen (42) vor wenigen Wochen auf großer Bühne spontan den Mega-Hit „Atemlos“ seiner Ex-Freundin Helene Fischer (39) zum Besten gab, begeisterten Social-Media-Clips der Performance danach die Netzgemeinde. Die überraschende Gesangseinlage kam während einer Gewitterpause zustande, als Silbereisen und sein Team die Aufzeichnung der TV-Gala „Schlagerstrandparty 2023“ aufgrund starker Regenfälle zeitweise unterbrechen mussten.

Florian Silbereisen wird bei der „Schlagerstrandparty“ zahlreiche hochkarätige Gäste begrüßen

Ob die „Atemlos“-Version von Florian Silbereisen es letzten Endes in die Sendung geschafft hat, wird sich demnächst zeigen: Denn der Countdown zur „Schlagerstrandparty“ am 12. August läuft. Dieses Jahr steht das Schlagerformat unter dem Motto „Wir feiern die 80er!“. Und wie er zuletzt in einem Statement durchblicken ließ, hat der Gastgeber selbstverständlich wieder eine Reihe an Überraschungen für seine Fans im Gepäck. Das MDR-Portal Meine Schlagerwelt zitiert den Entertainer: „Wir feiern eine unvergessliche Strandnacht unterm Sternenhimmel – natürlich mit Feuerwerk und Lichtermeer, mit vielen Hits zum Mitsingen und mit vielen Stars.“

Tatsächlich ist die Liste der Promis, die sich bei der diesjährigen „Schlagerstrandparty“ die Klinke in die Hand geben, lang. Unter anderem werden die Schlagerikonen Roland Kaiser (71), Michelle (51), Howard Carpendale (77), Nicole (58), Thomas Anders (60) und Marianne Rosenberg (68) auf der Bühne stehen. Außerdem treten Beatrice Egli (35), Andy Borg (62), Limahl (64), Marie Wegener (22), Chris Steger (19), Olaf der Flipper (77), Paul Young (67), Marina Marx (32) und viele weitere Stars auf.

„Schlagerstrandparty“ punktet mit bunter Mischung an Bühnenstars

Mit Julian Reim (27) und Joelina Drews (27) sind außerdem die Kinder zweier absoluter Schlagergrößen mit von der Partie. Doch bei einem echten Schlagersommer-Event dürfen selbstverständlich auch die Ballermann-Vertreter nicht fehlen. Diese Rolle übernehmen unter anderem DJ Ötzi (52) und Lucas Cordalis (56). „Die große Schlagerstrandparty 2023: Wir feiern die 80er“ wird am 12. August ab 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist danach in der ARD-Mediathek zu finden.

Schlager kommt im Fernsehen unglaublich gut an: Daher bekommt Florian Silbereisen künftig auch TV-Konkurrenz von Ramon Roselly (29). Verwendete Quellen: MDR „Meine Schlagerwelt“