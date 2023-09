ARD-Abschied: Dann laufen die letzten „Tatort“-Folgen mit Heike Makatsch, Dagmar Manzel und Axel Milberg

Von: Lisa Klugmayer

Beim „Tatort“ stehen einige Veränderungen an. Gleich drei beliebte TV-Kommissare gaben ihr Aus verkündet. Wer, wann, wo das letzte Mal zu sehen ist: Hier ein Überblick.

München – „Tatort“-Fans müssen sich gleich von mehreren Ermittlern auf einmal verabschieden. Heike Makatsch (52), Dagmar Manzel (65) und Axel Milberg (67) haben alle vor kurzem ihr Krimi-Aus bekannt gegeben. Doch, wann sehen die Fans ihre Lieblingskommissare tatsächlich das letzte Mal im TV?

Aus Kostengründen: Mainzer Tatort mit Heike Makatsch wird eingestellt

Der erste Abschied steht schon in wenigen Wochen bevor. Am 8. Oktober um 20:15 Uhr läuft in der ARD nämlich der letzte „Tatort“ mit Heike Makatsch (51) als Hauptkommissarin Ellen Berlinger. Doch nicht nur die Kommissarin verlässt den TV-Bildschirm, sondern gleich die ganze Sendung. Aus Kostengründen wird der Mainzer Tatort nämlich eingestellt. Doch der letzte Fall von Heike Makatsch hat es in sich.

In „Aus dem Dunkel“ ermittelt Ellen Berlinger gegen einen gefährlichen Stalker. Er hat bereits eine Frau in den Tod getrieben und macht nun Jagd auf eine andere Frau. Die Kommissarin versucht alles, um sie zu schützen. Doch dann gibt es Hinweise, dass der Täter womöglich aus den Reihen der Polizei stammt.

Ein letzter Fall für Paula Ringelhahn: Dagmar Manzel verlässt den Franken-Tatort

Auch beim fränkischen „Tatort“ gibt es einen Ausstieg. Seit 2015 steht Dagmar Manzel als Kommissarin Paula Ringelhahn vor der Kamera. Nun hört sie auf. Ihr letzter Fall mit dem Titel „Trotzdem“ wird seit dem 29. August in Nürnberg und Umgebung gedreht. Wer ihre Nachfolge übernimmt, ist nach Angaben des BR noch unklar. Doch auch der letzte Fall von Dagmar Manzel verspricht Gänsehaut pur.

Schon gewusst? Diese Promis hatten schon Gastauftritte im „Tatort“ 1970 flimmerte die erste Tatort-Folge über die deutschen TV-Bildschirme. Heute hat die Krimi-Reihe Kultstatus erreicht und auch einige deutsche Promis ergriffen die Möglichkeit, einmal beim Tatort mitzuspielen. Joshua Kimmich spielte 2022 im „Tatort: Hackl“ einen Fitnesstrainer. In „Tatort: Alles kommt zurück“ spielte Udo Lindenberg 2021 sich selbst. 2015 spielte Helene Fischer in „Der große Schmerz“ eine ukrainische Kriminelle. Und Schlager-Kollege Roland Kaiser war in „Summ, summ, summ“ 2013 als Schlagerstar Roman König zu sehen.

Im zehnten Franken-Tatort geht es um Lenni, der für den gewaltsamen Tod einer jungen Frau im Gefängnis sitzt. Doch einige glauben, dass er unschuldig ist. Nicht nur seine Schwestern glauben fest an die Unschuld ihres Bruders und versuchen alles, die Wahrheit herauszufinden, auch der Chef der Nürnberger Polizei hat Zweifel. Als Lenni sich umbringt, kommen verstörende Tatsachen ans Licht. Der letzte „Dadord“ von Dagmar Manzel wird erst 2024 im TV ausgestrahlt – ein genaues Datum steht noch nicht fest.

Seit 2003 beim Kieler Tatort: Auch Axel Milberg verabschiedet sich

In Kiel steht ebenfalls eine große personelle Veränderung an. Denn auch Axel Milberg nimmt nach 10 Jahren von seiner „Tatort“-Rolle als Kommissar Klaus Borowski Abschied. Anders als bei Heike Makatsch und Dagmar Manzel haben Fans aber noch ein bisschen Zeit, um sich an einen Tatort ohne Axel Milberg zu gewöhnen. Die letzte Folge mit Kommissar Klaus Borowski soll erst 2025 ausgestrahlt werden. Ob er einen Serientod stirbt, sich versetzten lässt oder in Rente geht, ist dabei noch offen.

Beim Tatort stehen einige Veränderungen an. Gleich drei beliebte TV-Kommissare gaben ihr Aus verkündet. (Fotomontage) © SWR/Julia Terjung & dpa/Nikolai von Graevenitz & NDR/Christine Schroeder

Apropos Tatort: Nach über 20 Jahren ist beim Münsteraner „Tatort“ Schluss mit „Alberich“. Denn der Begriff wird nun aus dem Drehbuch gestrichen. Verwendete Quellen: BR, NDR, ARD