„Das darf Hans nie erfahren“: „Bergdoktor“-Trailer zeigt Familienkonflikt in neuer Staffel

Von: Lukas Einkammerer

„Der Bergdoktor“ geht wieder los. Ab dem 22. Dezember erscheint die 16. Staffel des ZDF-Hits. Nun teilte der Sender einen ersten Trailer für die neuen Episoden – in dem es dramatisch zugeht.

Ellmau – Bevor sich 2022 dem Ende neigt, können sich Zuschauer noch auf ein wahres TV-Spektakel freuen. Denn am 22. Dezember feiert die 16. Staffel der beliebten ZDF-Heimatserie „Der Bergdoktor“ mit Hans Sigl (53) und Ronja Forcher (26) Premiere und verspricht wieder atemberaubende Gebirgskulisse, nervenaufreibende Patientenfälle und ganz große Gefühle. Seit dem 6. Februar 2008 sorgt die Neuauflage der gleichnamigen Kultserie für sensationelle Quoten und bringt mit jedem neuen Abenteuer stets Jung und Alt bei gemütlichen Fernsehabenden zusammen.

Berge, Täler und viel Emotion: ZDF liefert erste Vorschau auf neue „Bergdoktor“-Staffel

Um die Wartezeit auf die acht, mit Hochspannung erwarteten, neuen Folgen zu versüßen, hat das ZDF nun vorweg einen ersten Trailer veröffentlicht, der Fans einen ziemlich klaren Eindruck gibt, was sie Ende des Monats erwartet. Der 90-sekündige Clip ist gespickt mit traumhaften Aufnahmen der Drehorte in der Region Wilder Kaiser, ein Paradies aus grünen Wiesen und schneebedeckten Bergkuppen, stellt einige neue Gesichter vor und verspricht viel Aufruhr und emotionsgeladenes Familiendrama.

Mit von der Partie sind in der jüngsten Ausgabe des „Bergdoktors“, bei der auch ein „Rote Rosen“-Star mitspielen wird, selbstverständlich wieder Dr. Martin Gruber (Hans Sigl), seine Tochter Lilli (Ronja Forcher), Bruder Hans (Heiko Ruprecht, 50) und Mutter Elisabeth (Monika Baumgartner, 71). Nach den folgenschweren finalen Momenten der letzten Staffel – in der Franziska (Simone Hanselmann, 43) und Anne (Ines Lutz, 39) beide den Gruberhof verließen – geht es für die bunte Truppe keineswegs unbeschwert weiter.

Martin kämpft mit dem Abschied zweier für ihn so wichtigen Personen, Lilli versucht sich beruflich umzuorientieren und der Familienhof und die Grubermilch schweben in Gefahr als eine Vertreterin von der Genossenschaftsbank eintrifft und ankündigt: „Ich denke, dass wir einiges besprechen sollten.“

Staffel um Staffel: Diese deutschen TV-Serien laufen schon ewig „In Aller Freundschaft“ (ARD): Seit 1998 „Alam für Cobra 11“ (RTL): Seit 1996 „Wilsberg“ (ZDF): Seit 1995 „Unter Uns“ (RTL): Seit 1994 „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (RTL): Seit 1992 „Großstadtrevier“ (ARD): Seit 1986 „Ein Fall für Zwei“ (ZDF): Seit 1981 „Der Alte“ (ZDF): Seit 1977 (Quelle: tvdigital.de)

„Hast unserer Familie noch nie gutgetan“: Konflikt zwischen Caro und Martin beim „Bergdoktor“

Im Fokus dürfte aber vor allem die Ankunft von Caro Pflüger (Barbara Lanz, 39), der Schwester von Hans Grubers verstorbener Frau und Lillis Mutter Sonja, stehen. In Begleitung von ihrem Vater Rolf (Wolfram Berger, 77) nähert sie sich in den neuen Folgen ihrer Nichte an, die – wer sich an eine der schockierendsten „Bergdoktor“-Enthüllungen erinnert – aus einem Verhältnis zwischen Sonja und Martin stammt. „Du hast unserer Familie noch nie gutgetan“, wirft Caro, die keineswegs auf Familienzusammenführung aus ist, dem Bergdoktor vor.

Ab dem 22. Dezember läuft die neue „Bergdoktor“-Staffel bei ZDF. In den acht Folgen kommt es zum großen Familiendrama im Hause Gruber, denn Caro, die Schwester von Dr. Martin Grubers (Hans Sigl) verstorbener Frau Sonja, trifft auf dem Gruberhof ein – mit einem Familiengeheimnis im Schlepptau. © ZDF/Erika Hauri (Fotomontage)

Während Lillis Herkunft in der neuen Staffel mit Sicherheit schon Konfliktgrund genug für die Grubers und Pflügers ist, scheinen die Neuankömmlinge aber auch ein folgenschweres Familiengeheimnis mit an den Hof bringen. Um was es sich dabei genau handelt, ist natürlich noch streng geheim, Lisbeth lässt gegenüber Martin in einem vertrauten Moment aber ominös verlauten: „Das darf der Hans nie erfahren.“ Scheint also ganz so, als ginge es in den neuen „Bergdoktor“-Folgen von der ersten Szene an gleich so richtig zur Sache.

Auf dem Plan stehen aber selbstverständlich nicht nur Drama und Streitigkeiten, denn die beiden Gruber-Brüder erleben in der Vorschau einen herzlichen Moment unter Geschwistern. „Du kannst dich immer auf mich verlassen, großer Bruder“, versichert Hans, während er neben Martin auf dem Boden sitzt. Ganz egal, was kommt und welche Abenteuer die Familie ab dem 22. Dezember erwartet: Die Grubers halten eben zusammen. Wenn er gerade nicht vor der Kamera steht, äußert sich „Bergdoktor“-Star Hans Sigl zu aktuellen Thematiken und teilte zuletzt gegen die Fußball-WM in Katar aus. Verwendete Quellen: YouTube/ZDF Filme und Serien, tvdigital.de