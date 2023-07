Darum gibt es keine neuen Folgen von „Maybrit Illner“ mehr

Von: Elena Rothammer

Seit Oktober 1999 führt Maybrit Illner durch ihre gleichnamige Politik-Talkshow im ZDF. Schon bald müssen die Fans allerdings auf das Format verzichten – doch wieso?

Berlin - Jeden Donnerstag läuft im ZDF die politische Talkshow „Maybrit Illner“, benannt nach der Talkmasterin selbst. Meist mit Politikern diskutiert die Journalistin in der Runde die Themen und Geschehnisse, die das Land bewegen. Schon seit Oktober 1999 ist Maybrit Illner (58) auf Sendung – dabei hieß das Format bis 2007 noch „Berlin Mitte“. Demnächst müssen die Zuschauer aber auf neue Folgen verzichten.

Ab 20. Juli vorerst keine neuen Folgen von „Maybrit Illner“

Ähnlich wie der Talkshow „Hart aber Fair“, von der ebenfalls keine neuen Folgen mehr gezeigt werden, ergeht es demnächst auch „Maybrit Illner“. Am 20. Juli wird die vorerst letzte Folge im ZDF laufen – doch der Abschied ist nicht endgültig. Der Polittalk verabschiedet sich lediglich in die Sommerpause.

Während Louis Klamroth (33) mit „Hart aber Fair“ schon seit Mitte Juni nicht mehr in der ARD talkt und Anne Will (57) sich ebenfalls schon am 9. Juli vorübergehend verabschiedet hat, bilden Maybrit Illner und Markus Lanz (54) das Schlusslicht. Beide sind mit ihren gleichnamigen Sendungen die letzten öffentlich-rechtlichen Talk-Formate, die die Sommerpause einläuten.

Die Karriere von Maybrit Illner Nach ihrem Studium an der Sektion Journalistik an der Karl-Marx-Universität Leipzig war Maybrit Illner zunächst als Sportjournalistin für das Fernsehen der DDR tätig. 1989 wechselte sie schließlich in die Auslandsredaktion des Senders. Bis zur Auflösung des Deutschen Fernsehfunks Ende 1991 moderierte die gebürtige Berlinerin die Sendereihen „azur – das Reisejournal und Abendjournal“. Ab 1992 gehörte Illner als politische Redakteurin des ZDF zu den Moderatoren des „ZDF-Morgenmagazins“ und übernahm 1998 sogar die Leitung. Auch für die ZDF-Sendung „Berlin Mitte“ (heute „Maybrit Illner“) wurde ihr im Oktober 1999 die Leitung übergeben. Darüber hinaus moderierte sie im Jahr 2005 das Nachtduell im ZDF. Zudem war Illner Co-Moderatorin der Fernsehduelle zur Bundestagswahl 2002, 2005, 2009, 2013, 2017 und 2021.

Wann kehrt „Maybrit Illner“ mit neuen Folgen zurück?

Allzu lange müssen sich die Fans von „Maybrit Illner“ aber nicht gedulden. Nach der letzten Folge am 20. Juli gönnt sich die Moderatorin lediglich eine siebenwöchige Sommerpause. Schon am Donnerstag, dem 31. August, steht dann wieder eine neue Ausgabe im ZDF-Programm.

Neben „Maybrit Illner" hat das ZDF aber noch ganz andere Formate, die die Quoten über die Sommermonate hinweg retten. Unter anderem der ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewel (58) macht im Quotenduell gegen „Immer wieder sonntags" stets eine gute Figur.