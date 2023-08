Darum wechselten am Donnerstag um 21:45 Uhr reihenweise ARD-Zuschauer zu ZDF und RTL

Von: Elena Rothammer

Am Donnerstagabend konnte die ARD mit „Blind ermittelt“ eine beachtliche Zuschaueranzahl an die Bildschirme fesseln. Um 21:45 Uhr wanderten diese aber in Scharen zum ZDF und RTL ab. Das steckt dahinter.

Berlin / Mainz / Köln – Am Donnerstagabend (10. August) setzten die TV-Sender wieder auf verschiedenste Formate, um möglichst viele Zuschauer für sich zu gewinnen. Zur Primetime stieg die ARD mit einer tollen Quote ein. Um 21:45 Uhr wendete sich jedoch das Blatt.

ZDF-Zuschauer wandern um 21:45 Uhr plötzlich zur Konkurrenz ab

Die ARD, deren Führung kürzlich noch „Champagner-Mentalität“ vorgeworfen wurde, konnte sich am Donnerstagabend zur Primetime mit „Der Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Prater“ den Primetime-Sieg sichern. Mit 4,43 Millionen Zuschauern erlangte der Film eine stolze Quote von 20,7 Prozent. Um 21:45 Uhr brachen die Zahlen dann aber plötzlich ein.

Der Grund war wohl das Ende des beliebten Wien-Krimis, wie aus der Zahlenzentrale auf dwdl.de hervorgeht. Um 21:45 Uhr startete in der ARD das Politik-Magazin „Monitor“ und stieß bei den Zuschauern wohl nicht auf Begeisterung. Diese schalteten stattdessen auf RTL oder ZDF um. Im ZDF startete gerade das „heute-journal“, auf RTL hingegen erwartete sie noch das Ende von „Stern TV Spezial“. Letzteres Programm konnte dann zeitweise die Führung übernehmen.

„Der Wien-Krimi: Blind ermittelt“ 2018 startete die österreichische Kriminalfilmreihe, deren Dreharbeiten in Wien und Umgebung stattfinden. Im Zentrum steht der ehemalige Wiener Chefinspektor Alexander „Alex“ Haller, gespielt von Philipp Hochmair, der bei einem Anschlag nicht nur sein Augenlicht, sondern auch seine Frau verloren hat. Gemeinsam mit dem Taxifahrer Nikolai „Niko“ Falk, gespielt von Andreas Guenther, ermittelt er auf eigene Faust.

Auch bei ProSieben erlebt während „Galileo“ rapiden Einsturz

ProSieben hingegen konnte sich am Vorabend über gute Zahlen freuen. Das Wissens-Magazin „Galileo“ verzeichnete ab 19:06 einen klaren Aufwärtstrend und konnte über eine Stunde hinweg Zuschauer sammeln – bis kurz vor Ende. In der letzten Werbeunterbrechung schalteten eine Menge Menschen ab und kehrten auch nicht wieder zurück, was die Bilanz trübt.

Dank „Der Wien-Krimi: Blind ermittelt“ startete die ARD am Donnerstagabend mit einer tollen Quote in die Primetime. Um 21:45 Uhr wendete sich jedoch das Blatt und zahlreiche Zuschauer wanderten zu RTL, wo „Stern TV Spezial“ lief, ab. © ARD Degeto/Mona Film/Tivoli Film/Petro Domenigg & RTL

Während in der Regel ausschließlich ARD, ZDF und womöglich noch ein privater Sender um die besten Quoten buhlen, lieferte die Überraschung des Abends ein Nebensender: 3sat schlug mit einer Wiederholung zur Primetime sogar das ZDF. Verwendete Quellen: dwdl.de