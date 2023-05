Darum werden Sarah Knappiks Fürze bei „Kampf der Realitystars“ nicht gezeigt

Von: Jonas Erbas

Vieles, was bei „Kampf der Realitystars“ gesagt wird, ist nichts als heiße Luft. Doch Sarah Knappiks kuriose Enthüllung in Folge 6 ist wohl alles andere als erstunken und erlogen.

Phuket – Wer sich zu „Kampf der Realitystars“ wagt, sollte mit allen Wassern gewaschen sein. Doch der ein oder andere gewiefte Promi lässt sich die Zeit am thailändischen Traumstrand ein wenig versüßen – alles per Vertrag festgehalten! Eine außerordentlich kuriose Klausel hat sich Sarah Knappik (36) zusichern lassen, wie die ehemalige GNTM-Kandidatin in Folge 6 verriet.

Sarah Knappiks Vertragsverhandlungen für „Kampf der Realitystars“ dauerten am längsten

Noch vor dem Einzug in die Sala verhandeln die „Kampf der Realitystars“-Kandidaten knallhart – nicht nur ihrer Gage wegen, sondern auch, um vor Ort so manche Annehmlichkeit genießen zu dürfen: So bekam Kader Loth (50) 2021 ihre eigene Toilette, während in der aktuellen Staffel vor allem Percival (58) mit seinen Extrawünschen auffiel. Für den US-Sänger standen ein eigenes Weinregal, Gummibärchen sowie ein Laufband bereit.

Auch Sarah Knappik hat sich nicht lumpen lassen: Im Bestrafungsspiel „Showgeschäft“ zeigte sich, dass die 36-Jährige genau weiß, was sie will – und was der Fernsehzuschauer von ihr zu sehen beziehungsweise hören bekommen soll. Das Spiel bewies: Kein anderer Promi hat so lange mit der Produktion verhandelt wie die 36-Jährige. „Sarah redet am meisten, argumentiert am meisten, diskutiert – insofern war mir das klar“, so Ur-Bachelor Paul Janke (41), der zuletzt Eva Benetatou (31) eiskalt abblitzen ließ.

Furz-Klausel bei „Kampf der Realitystars“: Sarah Knappik offenbart kuriose Vereinbarung

Bereitwillig verriet Sarah Knappik ihrer „Kampf der Realitystars“-Konkurrenz dann auch direkt, welche Vertragskonditionen sie ausgehandelt habe: „Man darf meinen bekleideten und unbekleideten Intimbereich nicht zeigen. Und man hört mich hier nicht pupsen. Es sind schon ein paar lustige Klauseln dabei.“ Diese Steilvorlage nahm Mitkandidat Serkan Yavuz (30) natürlich dankend an: „Deswegen furzt du neben mir immer frei raus.“

Sarah Knappik darf bei „Kampf der Realitystars“ nach Lust und Laune furzen – ohne den Groll des TV-Publikums fürchten zu müssen. Per Vertrag hat sie festlegen lassen, dass entsprechende Szenen nicht ausgestrahlt werden dürfen © Screenshot/RTLZWEI/RTL+/Kampf der Realitystars

In Sachen Verhandlungen macht der einstigen Dschungelcamp-Kandidaten allerdings niemand etwas vor: Auch in der „Kampf der Realitystars“-Gehaltsliste steht Sarah Knappik ganz oben. Verwendete Quellen: „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (RTLZWEI/RTL+; Staffel 4, Folge 6)