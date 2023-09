Darum gewann die Hirschhausen-Show am Samstag um 21:31 Uhr viele Zuschauer dazu

Von: Lukas Einkammerer

Am Samstagabend zeigte die ARD eine neue Folge der „Hirschhausen-Show“. Das Interesse an dem Format schien dabei vor allem um 21:31 Uhr stark zu wachsen.

Berlin – Normalerweise führen die ARD und das ZDF zur Primetime um 20:15 Uhr in den Quoten, am Samstagabend (9. September) stand das Programm bei RTL aber ganz im Zeichen des Fußballs und zog eine beachtliche Zuschauerschaft an. Die „Hirschhausen-Show“ fand trotzdem viele Interessenten, von denen einige jedoch erst ab 21:31 Uhr einschalteten. Doch was könnte der Grund für diese Entwicklung gewesen sein?

Wegen Fußball-Pause? Quoten für „Hirschhausen-Show“ stiegen um 21:31 Uhr stark an

Während das ZDF mit „Das Quartett“ um 20:17 Uhr und „Der Alte“ um 21:45 Uhr am Samstagabend auf Formate mit normaler Spiellänge setzte, zeigte die ARD eine neue Folge von „Was kann der Mensch? Die Hirschhausen-Show“, die stolze drei Stunden beanspruchte. Als größter Publikumsmagnet des Tages erwies sich jedoch das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Japan, mit dem RTL den ganzen Abend traumhafte Quoten einfuhr und die privaten Sender mit Leichtigkeit abhängen konnte.

Zwar war RTL den ganzen Abend lang der meistgesehene Sender – eine Errungenschaft, die sonst fast immer der ARD und dem ZDF obliegt – ein stolzes Publikum konnten die Öffentlich-Rechtlichen Sender aber dennoch für sich gewinnen. Hielt sich die „Hirschhausen-Show“ vom Sendestart an recht stabil in den Zuschauerzahlen, stiegen die Quoten der Wissens-Show laut den AdScanner Insights bei dwdl.de um 21:31 Uhr deutlich an.

Diese Veränderung im Zuschauerinteresse dürfte zweifellos auf die Halbzeit im Länderspiel zwischen Deutschland und Japan zurückzuführen sein, die bis 21:47 Uhr andauerte und mit deren Ende das Interesse an ZDF und ARD wieder merklich abnahm.

Kein Ende in Sicht: Diese deutschen TV-Serien laufen schon ewig „In Aller Freundschaft" (ARD): Seit 1998 „Alam für Cobra 11" (RTL): Seit 1996 „Wilsberg" (ZDF): Seit 1995 „Unter Uns" (RTL): Seit 1994 „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" (RTL): Seit 1992 „Großstadtrevier" (ARD): Seit 1986 „Ein Fall für Zwei" (ZDF): Seit 1981 „Der Alte" (ZDF): Seit 1977

Mitten in der Folge: „SOKO Leipzig“ gewinnt am Freitagabend reihenweise Zuschauer dazu

Dass die Quoten einer TV-Produktion während der Ausstrahlung plötzlich ansteigen, ist keine Seltenheit. Ein ähnliches Phänomen fand erst am Freitagabend statt, denn eine neue Folge von „SOKO Leipzig“ im ZDF fand ab 21:44 Uhr auf einmal viele neue Interessenten. Diese Entwicklung dürfte mit dem Ende des ARD-Formates „Praxis mit Meerblick“ sowie mangelndem Interesse an der ProSieben-Ausstrahlung des Bond-Klassikers „GoldenEye“ zusammengehangen haben.

Während bei RTL am Samstagabend das Länderspiel zwischen Deutschland und Japan lief, zeigte die ARD die „Hirschhausen-Show“ – und gewann um 21:31 Uhr viele Zuschauer hinzu. © WDR/Ben Knabe; IMAGO/Uwe Kraft (Fotomontage)

Mit der Fußballpartie zwischen Deutschland und Japan verzeichnete RTL das stärkste Publikum seit Tagen, Anfang der Woche war mit der 3-Millionen-Woche von „Wer wird Millionär?“ aber ebenfalls ein echtes TV-Highlight geboten. Am Donnerstag verlor die Kult-Quizshow mit Günther Jauch ab 22:15 Uhr jedoch schlagartig reihenweise Zuschauer. Verwendete Quellen: dwdl.de; tvdigital.de