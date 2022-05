Felix und Maxine: Hans Sigl zeigt die beiden Neuen beim Bergdoktor im ZDF

Der Hauptcast von „Der Bergdoktor“ inklusive Hans Sigl freut sich über zwei Neuzugänge: in der 16. Staffel der ZDF-Serie dabei sind Felix Kreutzer und Maxine Kazis. © Roland Defrancesco/ZDF & Instagram/sigl_hans/Screenshot

Die Dreharbeiten zur 16. Staffel von „Der Bergdoktor“ haben Anfang des Monats begonnen. Hauptdarsteller Hans Sigl zeigt auf Instagram zwei neue Gesichter. Woher kennt man die beiden Schauspieler Felix Kreutzer und Maxine Kazis?

Die vergangene Staffel der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ war ganz schön turbulent und vor allem im Privatleben von Martin Gruber war so einiges los. Während der Bergdoktor zusammen mit Anne Meierling, gespielt von Ines Lutz, auf dem Gruberhof lebte, hegte seine Verflossene Franziska Hochstetter, alias Simone Hanselmann, Auswanderungspläne.

Wie wird das Beziehungsdreieck mit Anne, Franziska und Martin in der neuen Staffel „Der Bergdoktor“ weitergehen?

Bergdoktor Martin Gruber muss am Ende der 15. Staffel damit zurechtkommen, dass Franziska nach New York gehen und den gemeinsamen Sohn Johann mitnehmen will: „Ich werde mit unserem Kleinen nach New York ziehen“, eröffnet sie dem Bergdoktor, nachdem sie aus dem Koma erwacht ist.

Auch seine Lebensgefährtin Anne Meierling, mit der der Bergdoktor – bevor er von Franziskas Schwangerschaft erfuhr – noch Hochzeitspläne schmiedete, verlässt ihn in der letzten Folge der ZDF-Serie. In einem Brief schreibt sie „Ich liebe dich noch immer, aber es ist nicht die Liebe, die ausreicht, um ein Leben lang zusammen zu bleiben“. Ein herber Schlag – auch für den Gruberhof, der auf Annes Unterstützung angewiesen ist.

Felix und Maxine: Hans Sigl zeigt die beiden Neuen beim Bergdoktor

Noch ist über die Handlung der neuen Bergdoktor-Staffel nicht allzu viel bekannt. Es dürfte allerdings spannende Veränderungen auf die Fans der ZDF-Serie zukommen. Beispielsweise in Form neuer Darsteller.

So postete Hans Sigl auf Instagram ein Foto vom Set, auf dem zwei neue Gesichter zu sehen sind. Felix Kreutzer war bereits in einem Winterspecial des Bergdoktors zu sehen. Maxine Kazis kennt man unter anderem aus „Tierärztin Dr. Mertens". Nicht nur beim Bergdoktor ging es turbulent zu. Auch Fans der ARD-Serie „Rote Rosen" dürfen sich auf ereignisreiche Handlungsstränge freuen.