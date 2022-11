Der Bergdoktor im ZDF: Alle Infos zur Serie mit Hans Sigl

Von: Lisa Klugmayer

Seit über zehn Jahren spielt Hans Sigl nun schon den Bergdoktor. Hier gibt es alle Infos zur ZDF-Erfolgsserie rund um Dr. Martin Gruber im Überblick. (Fotomontage) © ZDF/Erika Hauri

Seit über zehn Jahren spielt Hans Sigl nun schon den Bergdoktor - und ein Ende scheint auch nicht in Sicht zu sein. Hier gibt es alle Infos zur ZDF-Erfolgsserie rund um Dr. Martin Gruber im Überblick.

Ellmau, Tirol - Dramatische Notfälle, reichlich Liebes-Chaos und komplizierte Familien-Konstellationen - und das alles vor der traumhaften Bergkulisse des Wilden Kaisers. Das ist das Erfolgsrezept von „Der Bergdoktor“. Seit 2008 begeistert Hans Sigl jetzt schon das TV-Publikum als Dr. Martin Gruber. Hier gibt es alles Wissenswerte zur Arztserie im Überblick.

Vom Großstadt-Chirurgen zum Dorfdoktor: Darum gehts bei „Der Bergdoktor“

Eigentlich wollte Dr. Martin Gruber nur für die Geburtstagsfeier seiner Mutter wieder nach Ellmau (Tirol) zurück. Dort angekommen, muss er feststellen, dass er einiges verpasst hat. So ist etwa die Frau seines jüngeren Bruders verstorben. Als Gruber auf seinen früheren Mentor Dr. Roman Melchinger trifft, will dieser ihm überreden, die Dorf-Praxis zu übernehmen. Er sei immerhin auch nicht mehr der jüngste und sollte es einen ernsten Notfall geben, ist die nächste Stadt zu weit entfernt.

Martin (Hans Sigl, r.) bittet Lisbeth (Monika Baumgartner, l.) um ein offenes Gespräch zwischen Mutter und Sohn. © ZDF / Thomas R. Schumann

Martin Gruber bleibt und gibt somit seine vielversprechende Karriere als Chirurg in New York auf. Doch der Bergdoktor kümmert sich nicht nur um medizinische Notfälle, auch in seinem Privatleben gibt es einige Konflikte und Probleme - unter anderem auch mit diversen Frauen.

Die turbulente Gefühlswelt von Dr. Martin Gruber begeistert die TV-Zuschauer jetzt schon seit 15 Staffeln - und Nummer 16 steht schon in den Startlöchern.

„Der Bergdoktor“ Staffel 16: Start schon im Dezember 2022

Wer glaubt, dass es nach 15. Staffeln „Bergdoktor“ nun ruhiger wird, der täuscht. Denn Dr. Martin Gruber musste zuletzt gleich zwei schwere Verluste verkraften. Seine Verlobte Anne (Ines Lutz, 39) trennte sich von ihm und seine Ex Franziska (Simone Hanselmann, 42) zog mit dem gemeinsamen Sohn nach New York. Für den Bergdoktor gibt es also erstmal kein Happy End für seine Patchwork-Familie.

Wie es in den neuen Folgen weitergeht, ist natürlich noch geheim. Hans Sigl kündigte aber erst kürzlich ein „Finale, das ich so nicht erwartet hätte“ an. Wie es in Staffel 16 weitergeht, erfahren Fans dieses Jahr schon früher. Zuvor lief der Quotenhit im Januar an, nun gibt es die neue Folge bereits am 29. Dezember, wie gewohnt um 20:15 im ZDF zu sehen.

Hans Sigl, Ronja Forcher und Co. - Das ist die aktuelle Besetzung von „Der Bergdoktor“

Die Geschichten rund um den Bergdoktor sind seit über zehn Jahren ein Quotengarant im ZDF. Ein Grund dafür sind sicherlich auch die Charaktere, die die TV-Zuschauer ins Herz geschlossen haben.

Schauspieler Rolle Staffeln Hans Sigl Dr. Martin Gruber 1 - Heiko Ruprecht Hans Gruber 1 - Monika Baumgartner Elisabeth Gruber 1 - Ronja Forcher Lilli Gruber 1 - Natalie O'Hara Susanne Dreiseitl 1 - Mark Keller Dr. Alexander Kahnweiler 1 - Rebecca Immanuel Dr. Vera Fendrich 6 - Andrea Gerhard Linn Kemper 12 - Yivi Unertl Sophia Gruber 13 - Annika Ernst Dr. Johanna Angelika Rüdiger 14 - Timon Ballenberger Robert Schwarz 14 - Dominic Raacke Paul Kemper 15 -

Auch in der neuen Staffel von „Der Bergdoktor“ kann sich Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, m.) auf Lilli (Ronja Forcher, r.), Lisbeth (Monika Baumgartner, r.), Hans (Heiko Ruprecht) und Linn (Andrea Gerhard) verlassen. © ZDF/Erika Hauri

„Der Bergdoktor“: Drehorte der ZDF-Serie mit Hans Sigl

„Der Bergdoktor“ spielt nicht nur in Ellmau, sondern wird auch teilweise dort gedreht. Außerdem dienen Going, Scheffau und Söll und das fünfzig Kilometer westlich gelegenen Schwaz als Filmkulisse.

Weitere „Der Bergdoktor“-Drehorte sind:

Bergdoktorpraxis: Sie befindet sich im Bauernhof „Hinterschnabl“ in Ellmau und ist zwischen Mai und Oktober zu besichtigen.

Sie befindet sich im Bauernhof „Hinterschnabl“ in Ellmau und ist zwischen Mai und Oktober zu besichtigen. Bergdoktorhaus „Gruberhof“: Der Köpfinghof am Bromberg bei Söll wird im realen Leben noch bewirtschaftet und ist im Sommer ebenfalls zu besichtigen.

Der Köpfinghof am Bromberg bei Söll wird im realen Leben noch bewirtschaftet und ist im Sommer ebenfalls zu besichtigen. Gasthof „Wilder Kaiser“: Die Außenaufnahmen des Gasthofes stammen vom ehemaligen am Goinger Dorfplatz. Die Innenaufnahmen werden im Restaurant „Föhrenhof“ in Ellmau gedreht.

Die Außenaufnahmen des Gasthofes stammen vom ehemaligen am Goinger Dorfplatz. Die Innenaufnahmen werden im Restaurant „Föhrenhof“ in Ellmau gedreht. Rennpiste: Die Stanglleit ist ein Skihang in Ellmau, der in Winterspecials als Rennpiste fungiert.

Die Stanglleit ist ein Skihang in Ellmau, der in Winterspecials als Rennpiste fungiert. Bergsee: Der Hintersteiner See dient als Kulisse für zahlreiche Szenen.

Der Hintersteiner See dient als Kulisse für zahlreiche Szenen. Klinik Hall: Drehort ist das Bezirkskrankenhaus in Schwaz. Intensivstation, Krankenzimmer, Stationsflur und Arztbüro sind seit 2013 in einem Studio in der hinteren Hälfte der Tennishalle Kaiserbad in Ellmau aufgebaut.

Gewusst? „Der Bergdoktor“ ist ein Remake

„Der Bergdoktor“ ging in den Neunzigern schon einmal auf Sendung. Von 1992 bis 1997 lief die Arztserie noch auf Sat.1. Die Rolle des Bergdoktors übernahm damals Gerhart Lippert als Dr. Burgner. Doch nach nur vier Staffeln starb Burgner den Serientod und Dr. Hallstein (Harald Krassnitzer) wurde der neue Bergdoktor.

Trotz guter Quoten stampfte Sat.1 die Serie nach nur fünf Jahren ein. Das ZDF sicherte sich schließlich die Rechte an der Serie - mit Erfolg. Denn auch nach 16 Staffeln ist noch immer kein Serien-Finale geplant.