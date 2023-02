„Bergdoktor ist manchmal übergriffig“: Hans Sigl reagiert auf harte Kritik des Ärzteblatts

Von: Claire Weiss

„Der Bergdoktor“ wurde vom Ärzteblatt harsch kritisiert. Nun äußert sich Hans Sigl zu den Vorwürfen. Er spielt in der ZDF-Sendung den Doktor Martin Gruber.

Ellmau - „Der Bergdoktor“ gehört zu den beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Schon Anfang der 90er Jahre lief die Serie erfolgreich bei Sat.1. Das ZDF zeigt nun seit 2008 eine Neuauflage der TV-Show. Im Mittelpunkt steht dabei Hans Sigl, der als Hauptdarsteller den Doktor Martin Gruber gibt. Doch nicht bei allen kommt der Bergdoktor gut an.

Ist der Bergdoktor „besserwisserisch“?

Das Ärzteblatt urteilte schon 2008 über den Landarzt, er sei „so besserwisserisch, dass es kaum zu ertragen ist, und dabei so nett, dass man nicht hinsehen mag.“ Spöttisch schreibt das Online-Portal: „Dr. Gruber ist immer ein bisschen besser als andere Ärzte: ein bisschen intelligenter, beliebter und charmanter und ein bisschen kompetenter – auch fachübergreifend.“ Sympathiepunkte sammelt der TV-Arzt beim Ärzteblatt nicht gerade. Vor allem, dass der Alltag des Bergdoktors nicht gerade realistisch gestaltet ist, scheint das Magazin zu stören.

Hans Sigl gibt in der ZDF-Sendung den Bergdoktor Martin Gruber. © Peter Hartenfelser via www.imago-images.de

Hans Sigl weiß darauf zu kontern. Im Interview mit „Augsburger Allgemeine“ verrät Hans Sigl, wie er zu dieser Aussage steht: „Zugegeben, der Bergdoktor ist manchmal etwas übergriffig, wenn er in die Klinik marschiert und so tut, als würden die nur darauf warten, dass er kommt.“ Aber als besserwisserisch würde er Martin Gruber „nicht bezeichnen“.

„Der Gruber ist völlig in Ordnung, so wie er ist.“

„Es geht ihm immer um das Wohl des Patienten und dabei macht er manchmal Sachen, die ein Arzt im normalen Leben vielleicht nicht machen würde“, nimmt der Schauspieler seine Serienrolle in Schutz. „Er setzt sich schon mal über Grenzen hinweg. Aber wir drehen ja keine Dokumentation, sondern eine Unterhaltungsserie“, rechtfertigt er sich. Der „Bergdoktor“-Star resümiert: „Der Gruber ist völlig in Ordnung, so wie er ist.“

Auch wenn die ZDF-Sendung vielleicht nicht den wahren Alltag eines Landarztes abbildet, kommt es letztendlich auf den Unterhaltungswert der Show an. Und den hat der „Bergdoktor“ definitiv! Aktuell geht es wieder dramatisch zu: Martin gesteht seinem Bruder die große Bergdoktor-Lüge: Hans Sigl muss den Gruberhof verlassen. Verwendete Quellen: aerzteblatt.de, promipool.de