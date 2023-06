Desaster für Schöneberger, Jauch und Gottschalk: Quoten auf Rekordtief

Von: Elena Rothammer

Mit „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ unterhalten Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk seit August 2018 regelmäßig das RTL-Publikum. Die Zuschauerzahlen lassen jetzt allerdings zu wünschen übrig.

Berlin – Im August 2018 ging das wohl beliebteste deutsche Moderatoren-Trio mit einer Game-Show an den Start. In „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ treten Barbara Schöneberger (49), Günther Jauch (66) und Thomas Gottschalk (73) an. Erst in der Sendung erfahren sie, wer moderiert, welche Gäste sie empfangen und welche Spiele gespielt werden. Für den Sender brachte das Format stets eine Menge Zuschauer – doch nun herrscht Flaute.

So wenig Zuschauer wie nie für Schöneberger, Jauch und Gottschalks „Denn sie wissen nicht, was passiert!“

In der Show kommt es immer wieder zu unerwarteten, skurrilen Situationen. Unter anderem polarisierte Thomas Gottschalk, der während eines Spiels Frauke Ludowig (59) betatschte. Am Samstag (24. Juni) um 20.15 Uhr lief eine neue Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert!“. Nach den bisher stets erfolgreichen Folgen schalteten dieses Mal aber weitaus weniger Zuschauer ein.

Die sommerlichen Temperaturen und die Ferienzeit in NRW macht sich auch bei den Quoten bemerkbar, wie dwdl.de berichtete. Die absolute Reichweite ist deutlich niedriger. Bei „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ lag diese im Schnitt bei 1,48 Millionen Zuschauern – so niedrig wie noch nie zuvor in der Geschichte des RTL-Formats. Dennoch mauserten sich Schöneberger, Jauch und Gottschalk mit 11,4 Prozent Marktanteil zum Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen, beim Gesamtpublikum kam die Sendung auf 9,2 Prozent.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

ZDF macht Schöneberger, Jauch und Gottschalk auf RTL Konkurrenz

Das ZDF zeigte erstmals seit September vergangenen Jahres wieder „Das große Deutschland-Quiz“. Obwohl auch hier zur Primetime die Gesamt-Reichweite mit 2,25 Millionen Zuschauern so niedrig wie noch nie war, machte die Quizshow den Kollegen auf RTL Konkurrenz. Beim Gesamtpublikum holte sich „Das große Deutschland-Quiz“ 12,2 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,1 Prozent Marktanteil erzielt.

Dieses Mal sorgte der „Wetten, dass...?“-Moderator aber sogar schon vor „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ für Aufsehen. Thomas Gottschalk stand bei einem Interview prompt ohne Hose da. Verwendete Quellen: dwdl.de