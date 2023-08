ZDF entfernt Ausgabe: Darum ist „Die Anstalt“ zurzeit nicht in der Mediathek verfügbar

Von: Florian Schwartz

In der aktuellen Ausgabe von „Die Anstalt“ ging das Satiriker-Quartett mit Politik und Medien hart ins Gericht. Inzwischen ist die Folge aus der Mediathek verschwunden. Aus gutem Grund.

München – Am Dienstagabend (11. Juli) wohnten um 22:15 Uhr etwa 1,39 Millionen Zuschauer der letzten Ausgabe der ZDF-Satire-Sendung „Die Anstalt“ vor der Sommerpause bei. Unter dem Motto „TV Normal“ ging es Politikern, Medien, aber auch einer Kabarett-Kollegin satirisch an den Kragen. Schnell wurde das „Normale“ in seiner Absurdität entlarvt. Inzwischen wurde bekannt, dass die Folge aus der Mediathek entfernt wurde, wie dwdl.de berichtet. Jetzt meldete sich eine Sendersprecherin des ZDF zu Wort.

ZDF-Satire-Sendung „Die Anstalt“: „TV Normal“ entlarvt Absurditäten des Kulturkampfs

Max Uthoff (55), Maike Kühl (47) und Kübra Sekin nahmen diesmal zahlreiche Absurditäten zum derzeitigen Kulturkampf aufs Korn. Der österreichische Kabarettist Severin Groebner (53) ersetzte Claus von Wagner (45) und führte im Stil von Stefan Raabs „TV Total“ als Moderator durch die Sendung. In Anlehnung an bekannte TV-Formate wurde Hubert Aiwangers verbale Entgleisung zum Heizgesetz parodiert, Markus Söder bekam in einer Kochshow zum Thema vegane Ernährung sein Fett weg und auch gegen die Bild-Zeitung wurde mit Fakten bissig gestichelt.

Zum Thema Rechtsruck gab schließlich auch Groebner ein satirisches Statement ab. Für ihn als Österreicher seien „die Rechten schon lange normal“, wie er scharf die derzeitige politische Entwicklung kommentierte. „Wir sind Ihnen auf der Reise in die Vergangenheit mindestens 20 Jahre voraus“, erklärte Groebner mit dem Verweis auf den ersten AfD-Landrat in Deutschland. Seine Prognose für die Zukunft: In spätestens 20 Jahren sei es auch „normal“, wenn Björn Höcke Außenminister oder gar Bundeskanzler wird.

Fehler bei „Die Anstalt“: ZDF entfernt Folge aus der Mediathek

Aber auch mit der Kabarett-Kollegin Monika Gruber (52) gingen die Macher nicht zimperlich um. Dabei wurde ein Instagram-Video der erbitterten Gender-Gegnerin zitiert, in welchem sie sich gegen die Rechte von Trans-Personen ausspricht und befürchtet, sich bei einem Thermen-Besuch in der Umkleidekabine nicht mehr sicher zu fühlen. Gruber hatte erst vor kurzem bedauert, dass sich die kritische Satire inzwischen auch gegen Kollegen untereinander richtet.

Die Sendung lieferte in 45 Minuten jede Menge Zündstoff für Diskussion. Haben die Comedians den Bogen diesmal überspannt? Wie das ZDF dem Medienmagazin dwdl.de mitteilte, war der Grund für die Entfernung der Folge aus der Mediathek eher profan. Bei einer Bildeinblendung wurde ein falsches Motiv verwendet. „Der Fehler wird momentan korrigiert“, teilte eine Sendesprecherin mit. „Die Sendung steht im Anschluss wieder in der ZDFmediathek zur Verfügung.“

Was darf Satire? Mit dieser Frage beschäftigen sich gerade viele Vertreter dieser Zunft. Erst vor wenigen Tagen gaben Monika Gruber, Bruno Jonas und Helmut Schleich ein Dreier-Interview über politische Grabenkämpfe im Kabarett. Verwendete Quellen: dwdl.de