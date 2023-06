Alles Wissenswerte über die beliebte ZDF-Serie „Die Bergretter“

„Die Bergretter“ begeistern mit eindrucksvollen Rettungsaktionen und großen Emotionen auf dem Dachstein. Und auch privat durchleben sie einige Höhen und Tiefen.

Ramsau – Seit 2009 begeistern „Die Bergretter“ in Ramsau am Dachstein mit einer atemberaubenden Kulisse, actionreichen Stunts und gefühlvollen Storys. Zu Beginn als 45-minütiges Format unter dem Titel „Die Bergwacht“, sorgt das Team seit 2012 in 90-minütiger Länge als „Die Bergretter“ für spannende Momente. Bereits seit 89 Folgen und 14 Staffeln läuft die TV-Umsetzung und begeistert die Zuschauer.

Titel Die Bergretter (seit 2012), Die Bergwacht (2009–2010) Episoden 89 Folgen in 14 Staffeln Produktionsort Ramsau am Dachstein (Österreich) Produktionsunternehmen Neue deutsche Filmgesellschaft Erstausstrahlung 26. Nov. 2009 auf ZDF und ORF 2 Musik Eike Hosenfeld, Moritz Denis und Tim Stanzel

Der Hintergrund zur ZDF-Serie „Die Bergretter“ in den Alpen

In der ZDF-Serie dreht sich alles um das Team von professionellen Bergrettern, die in den Alpen im Einsatz sind. Angeführt von dem erfahrenen Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel), werden sie immer wieder mit gefährlichen Rettungseinsätzen konfrontiert. Ob verunglückte Wanderer, verschüttete Skifahrer oder gestrandete Bergsteiger, das Team setzt alles daran, Menschen in Not zu retten und sie sicher zurück ins Tal zu bringen.

Die Serie beleuchtet nicht nur die dramatischen Rettungsaktionen, sondern auch die persönlichen Geschichten der Protagonisten, ihre Freundschaften, Konflikte und Beziehungen. Dabei stehen sowohl die atemberaubenden Landschaften der Alpen als auch die menschlichen Dramen im Vordergrund der Serie.

Der Extremkletterer Andreas Marthaler (Martin Gruber) steht im Mittelpunkt der Serie. Ursprünglich plante er, gemeinsam mit seiner Freundin Sarah (Stephanie Stumph) in die USA auszuwandern. Doch das Schicksal nimmt eine tragische Wendung, als Andreas‘ bester Freund Stefan Hofer (Stefan Murr), der Leiter der Bergwacht, bei einem riskanten Einsatz tödlich verunglückt. Andreas entscheidet sich, seine Zukunftspläne zu ändern, und übernimmt Hofers Position bei der Bergwacht. Trotz aller emotionalen Turbulenzen stehen die Rettungsaktionen in den Bergen um Ramsau im Fokus der Serie.

Marthalers letzter Einsatz in der Serie „Die Bergretter“

Ein besonders bewegendes Ereignis in der Serie ist Andreas Marthalers letzter Einsatz als Bergretter. Er befindet sich mit einem kleinen Mädchen an einem Seil und beide drohen abzustürzen. Das Kind gehört zu einem befreundeten Ehepaar, mit dem Markus Kofler auf einer Bergtour unterwegs ist. Dieser hatte sich schon mal bei der Bergrettung Ramsau beworben, als diese Verstärkung gesucht haben – wurde aber nicht genommen.

Markus hält das Seil, an dem Andreas mit dem Kind hängt, mit seinen bloßen Händen fest. Seine Kräfte schwinden und Andreas trifft eine schwere Entscheidung, indem er sein eigenes Sicherungsseil kappt, um das Mädchen zu retten. Dadurch stürzt er selbst in die Tiefe, während Markus das Mädchen sicher hochziehen kann. Andreas‘ Beruf bedeutet, Leben zu retten, selbst wenn es sein eigenes Leben kostet. Traurigerweise endet dieser Einsatz mit seinem Tod. Markus tritt nach Andreas‘ Tod in dessen Fußstapfen, dieser stellte ihn quasi auch noch als Bergretter ein.

Das ist die aktuelle Besetzung von „Die Bergretter“

Die Geschichten rund um die Bergretter sind seit über zehn Jahren ein Quotengarant im ZDF. Ein Grund dafür sind sicherlich auch die Charaktere, die die TV-Zuschauer ins Herz geschlossen haben.

Schauspieler Rolle (Bergretter) Sebastian Ströbel Markus Kofler Markus Brandl Tobias Herbrechter Luise Bähr Katharina Strasser Robert Lohr Michael „Michi“ Dörfler Michael Pascher Rudi Dolezal

Schauspieler Rolle (Nebenfiguren) Stefanie von Poser Emilie Hofer Tim Marco Rietz Leon Dörfler Nicholas Reinke Dr. Nick Aichstetter Martin Leutgeb Gert Holzer Michael König Peter Herbrechter

Die Drehorte der beliebten ZDF-Serie

Der Erfolg von „Die Bergretter“ wird zweifellos durch das beeindruckende Panorama und die malerische Kulisse geprägt. Die Produzenten wissen um die Schönheit des Drehorts und bewerben dies sogar im Untertitel der Sendung: „Die Bergretter - Rettungseinsätze in atemberaubender Bergwelt“. Tatsächlich werden die meisten Szenen der Serie in der natürlichen Umgebung rund um Ramsau gedreht und ermöglichen den Zuschauern ein Eintauchen in die majestätische Bergwelt der Steiermark.

Der Hauptschauplatz: Die Serie wird in Ramsau am Dachstein gedreht. Die kleine Gemeinde hat gerade einmal 2.800 Einwohner und liegt mitten in der österreichischen Steiermark. Die Rettungseinsätze werden in der Regel im umliegenden Gebirge gedreht.

Die Einsatzzentrale: In der Nähe der evangelischen Kirche in Ramsau befindet sich die Einsatzzentrale der Bergretter.

Emilies Hof: Der „Pernerhof“ befindet sich zwei Kilometer von Ramsau entfernt und bietet die ideale Kulisse.

Alle Folgen können natürlich nicht in Ramsau gedreht werden. Insbesondere für die Spezialfolgen, wie die Winterfolgen, werden weitere Locations benötigt. Diese werden z. B. im österreichischen Kaunertal und am Kaunertaler Gletscher gedreht. Zu den weiteren Drehorten zählen:

Der Flugplatz in Niederöblarn

Das Krankenhaus in Schladming

Schlosshotel Pichlarn im Ennstal

„Die Bergretter“ geht in die 15. Staffel

Auf Markus und sein Team warten neue Abenteuer, denn die Dreharbeiten für „Die Bergretter“ laufen bereits seit Februar 2023. Ob die 15. Staffel bereits im Herbst 2023 ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.