Nicht wie Anna-Carina: Eva Luginger darf auch im „Immer wieder sonntags“-Finale nicht auf die Bühne

Von: Volker Reinert

Anna-Carina Woitschack trat oft bei „Immer wieder sonntags“ an der Seite ihres Ex-Partners Stefan Mross auf. Seine neue Freundin, Sängerin Eva Luginger, saß in mehreren Folgen lediglich im Publikum.

Rust – Das war‘s (vorerst) mit „Immer wieder sonntags“. Die kultige Schlagershow mit Moderator Stefan Mross (47) feierte am Sonntag (27. August) ihren Abschied in der ARD im Jahr 2023, ehe es im folgenden Jahr weitergeht. In 12 Sendungen begrüßte der Trompeter unzählige Gäste im Europark in Rust. Es war die erste Saison für Mross nach der Trennung von seiner Ex-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30). Stand sie während ihrer Beziehung noch neben ihres Ex-Partners auf seiner Schlagerbühne, so fehlte Sängerin Eva Luginger (35), die neue Freundin von Mross, gänzlich auf der Showbühne.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Nach der öffentlichen Liebe folgte rasch die Trennung

Nach sechs Jahren, dem Eheversprechen und vielen gemeinsamen Auftritten – auch auf der „Immer wieder sonntags“-Bühne – gaben die Schlagersänger Mross und Woitschack, zur Überraschung vieler Fans, Ende 2022 ihr Beziehungsaus bekannt. Beide sind seitdem wieder in festen Händen. Der 47-jährige Mross ist mittlerweile mit der Schlagersängerin Eva Luginger liiert, doch im Gegensatz zu ihrer ehemals besten Freundin Anna-Carina Woitschack performte sie nicht an der Seite ihres Partners.

Anfang Juni 2023 wurde Luginger allerdings bei „Immer wieder sonntags“ gesichtet, jedoch nur als Publikumsgast. So verfolgte die 35-Jährige das bunte Treiben still und heimlich von den Zuschauerplätzen. Auf ein gemeinsames Liebesduett warteten die Fans bis zur letzten Folge, bei der Stefan Mross in Tränen ausbrach, vergeblich.

Stefan Mross: Sein Liebesleben Nach der Trennung von Stefanie Hertel war Mross von 2013 bis 2016 mit der Produktionsassistentin Susanne Schmidt verheiratet, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat, die 2013 und 2015 auf die Welt gekommen sind. Nach der Trennung von Schmidt kam Mross einige Monate später mit der ehemaligen DSDS-Kandidatin Anna-Carina Woitschack zusammen. Kennengelernt haben sie sich bei „Immer wieder sonntags“. 2020 heirateten die beiden live im TV mit Moderator Florian Silbereisen als Trauzeugen. 2022 erfolgte die Trennung. Seit 2023 ist Stefan Mross mit der Schlagersängerin Eva Luginger zusammen.

Womöglich ist dieser klare Kontrast zur öffentlichen Beziehung zu Anna-Carina Woitschack bewusst gewählt. So zelebrierte das einstige Schlager-Traumpaar ihre Beziehung regelrecht in den Medien. Neben TV-Verlobung, TV-Hochzeit und Woitschacks eigener Rubrik namens „Starküche“ bei „Immer wieder sonntags“ mag es kaum verwundern, wenn Stefan Mross sein Privatleben und seine neue Beziehung so gut es geht aus den Medien heraushält.

Anna-Carina Woitschack äußerte sich in einem Interview mit dem Berliner Kurier zur Thematik. So möchte sie ihr Privatleben mit ihrem neuen Partner Daniel fortan weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten. Zwar poste sie auf Instagram einige Schnappschüsse, „aber das hält sich auch in Grenzen“, so die Sängerin. Im September 2023 wird Woitschack in ihrem ersten Reality-TV-Format namens „Die Verräter“ auf RTL zu sehen sein: Im Vorfeld verriet sie bereits, dass es „Tränen geben wird“. Verwendete Quellen: ARD/Immer wieder sonntags; Berliner Kurier