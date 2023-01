Die Geissens empört beim Frühstück:„Das ist so ekelhaft“

Von: Sarah Isele

Beim Probewohnen in Dubai erleben die Geissens so einiges. Doch sie möchten auch das „normale“ Leben genießen. Lesen Sie hier über Carmens Witz zu Roooberts Eiern beim gemeinsamen Frühstück:

Bereits in der 21. Staffel laufen die Geissens im Free-TV. Die Familie, bestehend aus Vater Rooobert, Mutter Carmen und den beiden Töchtern Davina und Shania Geiss, sind einfach nur schrecklich glamourös. Fans der Sendung können sich diese auf RTLZWEI oder bei RTL+ zu Gemüte führen. Die Geissens verbringen ihre Zeit gerne in Dubai – beim gemeinsamen Familienfrühstück entfährt Carmen ein Witz zu Roberts Eiern, der ganz und gar nicht gut ankommt.

MANNHEIM24 verrät mehr über die Reaktionen von Kindern und Netz zu Carmens Eier-Witz beim Frühstück.

Da sich die Familie Geiss sehr gerne in Dubai aufhält und Carmen es hasst immer wieder ihre Koffer aus- und einzupacken, haben sich die Geissens dazu entschlossen eine Wohnung in Dubai zu kaufen. Deshalb wird in einem Apartment in Dubai mal Probe gewohnt. (rah)