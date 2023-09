Kinder-Filmstar und ZDF-Polizistin: die Neuzugänge bei „Der Bergdoktor“

Von: Jonas Erbas

Die idyllische Alpenwelt von „Der Bergdoktor“ bekommt Zuwachs: An der Seite von Hans Sigl und Co. sind bald drei neue Gesichter zu sehen.

Ellmau – Bereits seit einem Weilchen ist die Dreh-Sommerpause von „Der Bergdoktor“ vorbei und Hans Sigl (54) und Co. sind wieder im Einsatz, damit die 17. Staffel der Heimatserie pünktlich zur Jahreswende im ZDF starten kann. Wann genau die erste Folgen laufen wird, ist noch nicht bekannt – dafür aber, wer dort vor der Kamera stehen wird …

Drei neue Gesichter für Ellmau: „Der Bergdoktor“ bekommt weiteren Zuwachs

Erst jüngst wurde bekannt, dass beim „Bergdoktor“ bald ein „Sturm der Liebe“-Star mitmischen wird, da kommt es schon zu den nächsten drei Neuverpflichtungen. Wie auf der Instagram-Seite der ZDF-Kultserie verkündet wurde, werden künftig auch Maximilian von Pufendorf (47), Levi Wolter (8) sowie Jördis Richter (37) Ellmau einen Besuch abstatten.

Der 47-jährige Theater- und Filmschauspieler ist aus Kino und Fernsehen bekannt, spielte unter anderem in der Romanverfilmung „Buddenbrooks“ (2008) und in der „Wendehammer“-Reihe (2022 bis 2023) mit. Seine Schauspielkollegin Jördis Richter kennen eingefleischte Krimifans aus der „Kommissarin Lucas“-Filmreihe, in der sie von 2015 bis 2020 die Polizeihauptwachtmeisterin Judith Marlow verkörperte. Der Dritte im Bunde, Nachwuchs-Filmstar Levi Wolter, dürfte vor allem Kinogängern ein Begriff sein: 2022 spielte er in Til Schweigers (59) Tragikomödie „Lieber Kurt“ mit.

Hans Sigl – kein Talent? Am Anfang seiner Karriere musste Hans Sigl eine bittere Erfahrung machen, wie er in diesem Jahr dem SWR verriet: Ein Schauspiellehrer habe nicht an sein Können geglaubt und ihm vorgehalten, „zu schlecht“ und „zu groß“ zu sein: „Der hat vorgesprochen, das wird nichts, der kann nichts, das ist schlecht, er ist zu groß“, zitierte er den Mann, der ihm anfangs Steine in den Weg gelegt hatte. Am Ende kam es anders: Schauspiellehrerin Gretl Fröhlich stieß im Laufe des Vorsprechens dazu und beschloss, sich seiner anzunehmen.

Hans Sigl heißt „Bergdoktor“-Neuankömmlinge herzlich willkommen

Einer scheint sich über die drei „Bergdoktor“-Neulinge besonders zu freuen: Hauptdarsteller Hans Sigl. Der hat offenbar nicht nur den Schnappschuss des Trios gemacht, sondern auch den Instagram-Post zu deren Serien-Verpflichtung verfasst. „Leude. Wir haben neue Kollegen. Und schaut mal, was für welche“, hieß er seine künftigen Kollegen in dem Beitrag herzlich willkommen.

Welche Rollen die drei in Ellmau bekleiden werden, ist indes noch nicht bekannt – gut möglich, dass sie als Patienten auf die Expertise des Bergdoktors angewiesen sein werden. Von einem anderen Star der Serie gab es jüngst einen ebenso überraschenden wie ehrlichen Einblick: Ronja Forcher (26) hat einst an einen „Bergdoktor"-Ausstieg gedacht.