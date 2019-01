Doreen Dietel mit Tränen-Geständnis: Schlauchboot-Lippen haben ihr „ganzes Leben versaut“

Doreen Dietel packte im Dschungelcamp 2019 richtig aus und gestand unter Tränen wie sehr sie unter ihren aufgespritzten Lippen leidet.

Das frühere Schaupielsternchen Doreen Dietel ist mittlerweile 44 Jahre alt und schaffte es nur durchs Dschungelcamp wieder vor die Kamera. Bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ machte die einst erfolgreiche Schauspielerin an Tag 13 Heulsuse Gisele Opermann (31) Konkurrenz.

In ihrem tränenreichen Gefühlsausbruch erzählte sie von der Trennung von ihrer großen Liebe Tobias Guttenberg (42) und vor allem von ihrer verpfuschten Schönheits-Op.

Doreen Dietel über Schlauchboot-Lippen: „Habe mir dann die Pulsadern aufgeschnitten“

„Ich habe mir mein ganzes Leben versaut“, gab Dietel 2014 in einem RTL-Interview offen zu. Denn nachdem sie sich mit 25 auf einer Party spontan die Lippen mit Silikon aufspritzen ließ, wirkte ihr Gesicht für viele unnatürlich. Plötzlich habe sie keine Rollen mehr bekommen.

Daraufhin wurde Dietel depressiv und wollte sich umbringen: „Ich hatte was getrunken, war alleine zuhause und habe mir dann die Pulsadern aufgeschnitten.“ Rechtzeitig bekam sie es aber mit der Angst zu tun und band die Wunde ab.

+ Doreen Dietel kam im Dschungelcamp an ihre Grenzen. Dabei ist die 44-Jährige aus ihrem eigenen Leben einiges gewohnt.

Schon an Tag 12 im Dschungelcamp erzählte Doreen Dietel von ihrer zeitweise gescheiterten Schauspiel-Karriere. Denn war sie im jungen Alter von 25 Jahren mit Rollen im „Tatort“ und „Kommissar Rex“ ein aufgehender Stern im Schauspielbusiness, so brachten ihr ihre neuen Lippen fortan nur Unglück.

2017 musste die IBES-Kandidatin mit ihrem plötzlichen Serien-Aus bei „Dahoam is Dahoam“ zurecht kommen. Am Lagerfeuer in Australien machte die Schauspielerin deutlich wie sehr sie das verletzte: „In der Serie bin ich auch rausgeschrieben worden. Ich frage mich, warum immer nur ich? Was ich falsch mache.“ Angeblich sei ihre Rolle auserzählt gewesen.

Doreen Dietel: Kortison-Behandlung ihrer Lippen nach zwanzig Jahren

Mittlerweile hat die 44-Jährige ihre Schlauchboot-Lippen satt und lässt diese nun behandeln. Der Schönheitsfehler, der ihr das Leben so schwer gemacht hat, soll endlich korrigiert werden. Denn nach der spontanen Silikon-Aufspritzung schwollen Doreens Lippen nicht mehr ab. Die Folge verheerend: Über Jahre bildeten sich Narben und Verknotungen. Jetzt sollen Kortisonspritzen helfen, diese inneren Narben zu lösen.

Unabhängig von ihrem schauspielerischen Erfolg oder ihren dicken Lippen, hat Doreen Dietel dennoch jemanden an ihrer Seite, der sie so liebt wie sie ist. Seit vier Jahren ist die Dschungelcamp-Kandidatin stolze Mutter ihres Sohnes Marlow, dem der Jugendfehler seiner Mutter wohl reichlich egal ist.

Dschungelcamp 2019: Doreen Dietel muss das Camp verlassen

Geholfen hat ihr der Einblick in ihr Seelenleben nicht, denn Doreen Dietel ist raus, wie tz.de berichtet. Dagegen gilt laut dem Münchner Nachrichtenportal dieser IBES-Kandidat als der Top-Favorit auf den Titel des Dschungelkönigs.

Dafür lässt es sich die Schauspielerin, die sehnsüchtig auf ein Liebes-Comeback mit Tobias Guttenberg hofft, im australischen Nobel-Hotel gut gehen.

spz