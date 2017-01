Sieger-Gage: Was bekommt eigentlich der Dschungelkönig?

von Andrea Lindner schließen

Sydney - Im Internet und unter Dschungel-Fans wird spekuliert: Wie viel bekommt der Gewinner der Show? RTL hat sich jetzt zur Sieger-Gage geäußert.

Was die Dschungelcamp-Kandidaten für ihre Teilnahme bekommen, das ist auch dieses Jahr schon wieder vor der Ausstrahlung der ersten IBES-Folge durchgesickert. 180.000 Euro soll Gina-Lisa Lohfink zum Beispiel bekommen, Kader Loth hingegen lediglich 40.000 Euro.

Doch diese Zahlen wurden offiziell nie von RTL bestätigt. "Darüber können wir aus vertragsrechtlichen Gründen keine Auskünfte geben", sagt Claus Richter, ein RTL-Sprecher, gegenüber unserem Onlineportal. Das People-Magazin Intouch hatte die Zahlen in Umlauf gebracht - angeblich stammen die Informationen aus Insider-Kreisen.

Doch Gagen für die Teilnahme hin oder her. Wie sieht es eigentlich mit dem Preis für den Dschungelkönig aus? Winkt ihm oder ihr viel Geld oder ein schnelles Auto?

Dschungelcamp 2017: Der Preis für den König

Im Internet fragen sich viele, was denn der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin am Ende als Preis bekommt. Und wenn es Geld ist, wie viel. Egal ob in den sozialen Medien oder in Internet-Foren: Es wird wild spekuliert.

Von nichts über teure Autos oder einen Auftritt auf Malle bis hin zu 100.000 Euro ist alles dabei. "Die haben schon Geld bekommen, weil sie auftreten, mehr gibt es nicht", schreibt jedoch auch jemand. Ein anderer scherzt: "Nicht genug, um das Schmerzensgeld zu bezahlen, das die Zuschauer endlich mal einklagen sollten."

Einer scheint ein richtiger Experte zu sein, er schreibt: „Der Dschungelkönig bekommt zusätzlich zu seiner Gage 15.000 Euro als Prämie (so stand es in der Zeitung mit den 4 Buchstaben).“ Wobei: „Reicht nicht der Preis des Ruhms für ein paar Monate, um als abgestürzter Star mal wieder etwas PR zu haben?“, fragt ein anderer.

RTL-Sprecher gibt die Antwort

RTL-Sprecher Claus Richter klärt auf unsere Nachfrage nun auf: "Der Dschungelkönig bekommt nichts!" Doch dann fügt er hinzu: "Außer Ruhm und Ehre - und der Krone natürlich." Na, dann lohnt es sich ja auf jeden Fall durchzuhalten. Und wer weiß: vielleicht versteckt sich in der Blumen-Krone ja doch etwas Gold.

Die IBES-Geschichte zeigt jedoch leider: Egal wie viel Geld die Stars bekommen - manchmal ist es bereits wieder weg, wenn die Promis nach Hause kommen. Joey Heindle war nach seinem Sieg 2013 bereits zweieinhalb Wochen nach dem RTL-Dschungelcamp-Finale pleite. Seine naive Art und mehrere Manager wurden ihm zum Verhängnis. Durch Knebelverträge musste er sogar ein Vielfaches seiner Gage an Manager bezahlen. Merkur.de berichtete damals darüber.

