Zieht SIE als Ersatz-Kandidatin ins Dschungelcamp 2017?

Für Sarah Joelle Jahnel

Laut einem Bericht ist die Teilnahme von Sarah Joelle Jahnel am Dschungelcamp 2017 gefährdet. Aber RTL soll schon eine Ersatz-Kandidatin haben.

Findet das Dschungelcamp 2017 ohne Pocher-Luder Sarah Joelle Jahnel statt? Wie die Bild-Zeitung (Dienstagausgabe) berichtet, wird sich die vormalige Kandidatin bei DSDS und „Adam sucht Eva“ am Mittwoch einer OP unterziehen. Dabei soll es sich nach Informationen der Boulevardzeitung zwar nur um einen unkomplizierten Routine-Eingriff handeln. Aber: Der OP-Termin kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn: Schon an diesem Freitag sollen die Dschungelcamp-Kandidaten von Frankfurt aus nach Australien fliegen.

Derzeit scheint es unklar, ob Sarah Joelle Jahnel rechtzeitig für die Abreise zum Dschungelcamp 2017 wieder fit wird. Für den Fall ihres Ausfalles soll RTL laut Bild aber schon eine Ersatz-Kandidatin parat haben: Maria Hering, die sich vormals Maria Yotta nannte. Zwar war Maria Hering auch mal Kandidatin bei DSDS. Wesentlich bekannter wurde sie aber durch ihre Beziehung mit Bastian Yotta (der eigentlich Gillmeier heißt und aus Traunstein kommt). Zusammen inszenierten sie sich als Protz-Paar „Die Yottas“ im Stile der Geissens (nur viel überdrehter und protziger). Im vergangenen Sommer zeigte ProSieben die Reality-Sendung "Die Yottas! Mit Vollgas durch Amerika". Die Sendung wurde allerdings ein Quoten-Flop. Nach vier Episoden war Schluss mit der Show. Kurze Zeit später übrigens auch mit den Yottas. Bastian und Maria trennten sich, sie vermarktet sich wieder unter ihrem eigentlichen Namen Maria Hering.

Maria Hering im Dschungelcamp 2017? Bei diesen Ex-Kandidaten kann sie sich Tipps holen

Dass sie als Dschungelcamp-Kandidatin gehandelt wird, ist nicht neu. Im vergangenen Jahr vermeldete inTouch Online bereits, dass Maria Hering mit RTL in Verhandlungen für die elfte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" stehe. Ihr Ex lästerte auch schon über eine mögliche Teilnahme am Dschungelcamp. So erklärte Bastian Yotta in gewohnt prolliger Manier, dass sie im Dschungel dann zur Abwechslung zu den Yotta-Hoden mal Känguru-Hoden im Mund haben werde.

Ob es wirklich dazu kommt, hängt davon ab, wie schnell sich Sarah Joelle Jahnel von ihrer OP erholt. Sollte Maria Hering ins Dschungelcamp ziehen, dann kann sie sich gleich von zwei ehemaligen Kandidaten Tipps holen: Wie sie auf ihrem Insatgram-Profil postete, feierte sie an Silvester mit Sophia Wollersheim, die 2016 den zweiten Platz holte. Man darf auch spekulieren, ob Maria Hering ebenfalls eine so niedrige Dschungelcamp-Gage wie Wollersheim bekommt.

Zudem lief möglicherweise was zwischen Maria Hering und Aurelio Savina, der im Dschungelcamp 2015 dabei war. Auf Fotos, die die Bild im Herbst veröffentlichte, waren beide turtelnd zu sehen. Was aus der möglichen Liaison wurde? Unklar. Aber ihr Liebesleben böte sicher ausreichend Gesprächsstoff für das Lagerfeuer am Camp. Da könnte sie auch gleich mal über ihren Protz-Ex Basti herziehen und bei den Zuschauern Sympathiepunkte sammeln.

Wobei natürlich auch Sarah Joelle Jahnel die eine oder andere Geschichte parat hätte. Sie pushte ihren Promi-Status bekanntlich durch eine angebliche Affäre mit Oliver Pocher. Und dann war da ja noch ihr Auftritt bei der Nackt-Kuppel-Show „Adam sucht Eva“ im vergangenen Herbst. Medienberichten zufolge sollen die beiden während einer Drehpause, abseits der Kameras, Sex gehabt haben.

Beim Abflug zum Dschungelcamp 2017 wird RTL die Namen der Kandidaten bekannt geben

Spätestens wenn die Kandidaten am Freitag von Frankfurt aus nach Australien fliegen, wird RTL wohl endlich offiziell die Namen aller Dschungelcamp-Kandidaten bekanntgeben. Wann die elfte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet, ist aber längst bekannt: Los geht es am Freitag, 13. Januar. Wir haben bereits alle Sendezeiten für das Dschungelcamp 2017 zusammengefasst.

