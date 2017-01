Dschungelcamp-Ticker: Drogen-Beichte von Florian Wess

von Franz Rohleder schließen

Dungay - Zwölf Prominente sitzen im Dschungelcamp 2017. Im Live-Ticker vom Samstag erfahren Sie, welche Drogen-Beichte Florian Wess im Busch abgelegt hat.

Am Freitag, 13. Januar, haben zwölf Promis das Dschungelcamp 2017 bezogen.

Die Teilnehmer wurden in zwei Teams eingeteilt: Team Snake Rock (Team Gelb) und Team Base Camp (Team Blau)

Am Samstagabend müssen „Honey“ und Florian Wess für ihr jeweiliges Team zur Dschungelprüfung antreten.

Eine Kandidatin schmiss schon vor Beginn der Show hin: Nastassja Kinski. Ihre Begründung ist kaum zu glauben.

>>> Aktualisieren <<<

23.09 Uhr: Hanka Rackwitz entwickelt sich so langsam zur Ober-Nervensäge im Camp „Snake Rock“. Schade, dass der „Nominator“ nicht zu den Dschungelcamp-Kandidaten gehört.

23:07 Uhr: Oha, läuft da demnächst was zwischen Gina-Lisa und „Honey“? Der hat offenbar einen Schlag bei den GNTM-Tanten.

Dshungelcamp 2017: Darum lieben die Kandidaten „Honey“ zum ersten Mal

23:06 Uhr: „Honey“ bringt alle Sterne ins Dschungelcamp. Zum ersten Mal lieben ihn die anderen Kandidaten.

23:02 Uhr: „Honey“ gewinnt mit sechs Sternen die Dschungelprüfung „Schlimmbad“ gegen Botox-Boy Florian Wess (fünf Sterne). Nach der Prüfung schütteln die beiden, die sich zuvor angifteten, fairerweise die Hand.

22.58 Uhr: „Honey“ startet die Dschungelprüfung mit Bammel vor der Wasserkammer.

22.45 Uhr: Florian Wess und „Honey“ müssen bei der Dschungelprüfung ran. Die Regeln: Es gibt unter Wasser vier Kammern: in diesen sind muss jeder Kandidat sechs Sterne einsammeln. Zuerst die Sterne über Wasser in den Kammern sind. Diese dürfen Florian und „Honey“ aber nur mit dem Mund und mit der Zunge einsammeln. Und danach erst die beiden Sterne, die auf dem Boden sind. Diese dürfen ausschließlich mit den Händen gesammelt werden.

22.35 Uhr: Auch Jens Büchner hat eine schlimme Geschichte zu erzählen: „Nach meiner ersten Scheidung war ich fix und fertig. Dann habe ich mich hingesetzt, habe mir eine Flasche Sauren Apfel, diesen Schnaps, mit Herztabletten und so zusammen genommen. Eine ehemalige Mitarbeiterin hat mich dann liegen sehen. Dann haben sie den Arzt geholt und mich auf die Intensivstation geschafft. Da liege ich dann so im Bett und merke, wie mein Herz stehen bleibt. Der Arzt sagte nachher, dass elf Sekunden mein Herz nicht geschlagen hat. Und das war das Schlimmste, was ich meiner Mutter angetan habe. Sie wurde angerufen und die haben gesagt, ihr Sohn hat sich gerade versucht das Leben zu nehmen.“ Da bricht er in Tränen aus. „Das kann ich nie, nie gutmachen.“

Dschungelcamp 2017: Krasse Drogen-Beichte von Florian Wess

22.32 Uhr: Florian Wess mit einer krassen Drogen-Beichte im Dschungelcamp 2017: „Ich hatte eine richtig schlimme Zeit. Ich war ein richtiges Dreckschwein. Meine Eltern haben sich getrennt 1996. Meine Eltern hatten mit sich zu tun und wir konnten machen was wir wollten. Da hab‘ ich angefangen, da was getrunken, da mal ein Joint geraucht, dann habe ich angefangen täglich Speed zu ziehen. Synthetische Drogen. Jeden Tag. Hab‘ mir morgens beim Aufstehen schon ne‘ Nase gelegt. Ich war so eine Art Junkie. Ich habe meiner Mutter mit Lügen das Geld aus der Tasche gezogen. Ich war 20 oder 21, wollte einfach nur Party machen und drauf sein. Dann habe ich Stimmen gehört, Wahnvorstellungen. Die Stimme hat gesagt, Florian, verschenke alles. Und da habe ich alles verschenkt, was ich hatte. Mutter, habe ich gesagt, die holen mich ab. Da hat sie mich dann in so eine Suchtkrankenklinik gebracht. Das hat zwei Jahre gedauert, bis ich ganz gesund war.“

22.22 Uhr: Gina-Lisa Lohfink beweist, warum sie in diesem Leben wohl nicht mehr den Nobelpreis gewinnt: „Es ist echt so dunkel! Das ist alles echt ein krasses Phänomen. Abends wenn die Grillen grillen wird’s dunkel, wenn die Frösche kommen, kommt der Regen und wenn die Sonne aufgeht, fängt der Tag an. Und wenn es dunkel wird, wird es Nacht. Schlafenszeit. Wahnsinn!“

Dschungelcamp 2017: Feueralarm mitten im Busch?

22.21 Uhr: Markus Majowski zeigt sich von den Grillen verängstigt, die er erst für einen Feueralarm hielt. Wenn mitten im Dschungel der Feueralarm angeht. Wer kennts nicht? Was für ein verstrahlter Kandidat.

22.17 Uhr: Hanka Rackwitz ist wieder am Heulen. Und Kader Loth wieder so voll Aggro. Man soll ihr bloß kein Messer geben... Huiuiui!

22.16 Uhr: Oha, heute gibt‘s wohl die ersten Lebensbeichten im Dschungelcamp. Florian Wess spricht wohl über seine Drogen-Vergangenheit. Und Jens Büchner deutet einen Selbstmordversuch an.

22.14 Uhr: Noch hat sich Gina-Lisa Lohfink nur in Andeutungen zu ihrem Gerichtsprozess geäußert. Das hat auch seinen guten Grund.

22.13 Uhr: So, in wenigen Momenten beginnt die zweite Folge des Dschungelcamps 2107.

21.44 Uhr: Nur Zur Erinnerung: Das Dschungelcamp 2017 startet heute um 22.15 Uhr.

21.37 Uhr: Heute kein Fernseher in der Nähe? Wir haben bereits zusammengefasst, wie Sie die zweite Folge vom Dschungelcamp 2017 heute live im TV und Live-Stream sehen können.

21.11 Uhr: Auf RTL läuft aktuell noch DSDS. Augen auf! Vielleicht sieht man im Casting schon eine Teilnehmerin des Dschungelcamps 2018. Die aktuelle Kandidatin Sarah Joelle Jahnel führt ihren „Ruhm“ ja auch auf ihre vormalige DSDS-Teilnahme auf. Um dann meist kurz darauf ganz zufällig den Namen Oliver Pocher fallen zu lassen.

Dschungelcamp 2017: So lief die Rivalität zwischen „Honey“ und Florian Wess

20.00 Uhr: Noch mal die Zusammenfassung der bisherigen Rivalität zwischen „Honey“ und Botox-Florian: Gleich zum Start kackte der Botox-Boy „Honey“ an: „Ich kann das nicht verstehen, dass jemand wie du, der zwei Bachelor mit Eins hat, sich so nackt in der Dusche zeigt und von seinem Prügel redet. Das ist doch unterstes Niveau! Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so schnell so famous werden will wie du!“ Honey kontert allerdings recht cool. „Man hat gemerkt, dass er den Text auswendig gelernt hat und Angst hat, dass ich ihm die Show stehle!“ Ein Punkt für ihn. Später ravanchierte „Honey“ sich noch mit einem Schwulen-Witz für die Aggro-Nummer: „Kräftige Männerhände: Das war mal eine neue Erfahrung für mich. Der Florian kennt das ja schon...“

19.13 Uhr: Und was machen die Begleiter der Dschungelcamper, während sie im Hotel „Palazzo Versace“ relaxen? Ex-Kandidatin, die als Begleiterin von Sarah Joelle Jahnel dabei ist, hat ein Problem mit dem Oben-Ohne-Verbot am Strand. „Ich hätte mir vom Arzt Nacktsein verschreiben lassen“, sagt sie RTL. Ihr Problem: Lästige Bikini-Streifen. „Ich bin schließlich Nackt-Model. Ich werde fast nur für Nackt-Shootings gebucht.“

19.11 Uhr: Da könnte sich Kader Loth den Mund verbrannt haben. „Ich bin nicht sicher, ob Hanka nicht doch eine Show abzieht“, sagte sie über die wegen Psycho-Problemen weinende Kandidatin. Ganz schön fies. „Kader Loth ist für mich abgefuckt, was das angeht“, sagt auch Ex-Kandidatin Sophia Wollersheim im Interview mit RTL über die Szene.

Psychologin: Das könnte Hanka im Dschungelcamp 2017 schlimmstenfalls passieren

18.20 Uhr: Es war schon in der ersten Folge am Samstag unübersehbar: Kandidatin Hanka Rackwitz musste mit Psycho-Problemen kämpfen. Eine Psychologin warnt: Das könnte Hanka im Dschungelcamp 2017 passieren.

17.20 Uhr: RTL hat mittlerweile verraten, welche Dschungelprüfung heute auf Alexander „Honey“ Keen (Team Base Camp) und Botox-Box Florian Wess (Team Snake Rock) zukommt: Die beiden Herren, die einiges an Polarisierungs-Potential haben, müssen in "Schlimmbad". Eine Erfrischung in der australischen Hitze wird diese Prüfung aber definitiv nicht sein. Es wäre auch nicht das Dschungelcamp, wenn sich die beiden Herren ihr Schwimmbecken nicht mit allerhand Getier teilen müssten. Ein Clip auf der RTL-Seite zum Dschungelcamp zeigt bereits, dass „Honey“ und der Botox Boy es heute unter anderem mit Aalen, riesigen Krabben und Krokodilen zu tun bekommen.

16.15 Uhr: Hahaha, da hat Rot-Weiß Oberhausen Humor bewiesen: Während Kader Loth am Freitagabend in einer Taucherglocke mit Kakerlaken überschüttet wurde und nicht gerade eine gute Figur machte, twitterte der Fußball-Klub: „Kommt nicht oft vor, aber unser Kader ist um Längen besser!“ Was für ein Wortspiel! Und was für eine tolle Art zu zeigen, dass der einstige Zweitliga-Verein (mittlerweile Regionalliga West) auch über sich selbst lachen kann. Das gefiel auch Hertha BSC Berlin. „Respekt“, twitterte der Bundesliga-Klub kurz darauf. „Der Tagessieg geht an Euch, lieber @RWO_offiziell. Wir verneigen uns.“

Kommt nicht oft vor, aber unser Kader ist um Längen besser! #ibes pic.twitter.com/O4zCKdcWXN — Rot-Weiß Oberhausen (@RWO_offiziell) 13. Januar 2017

15.30 Uhr: Alexander Keen hat es nicht leicht. Während „Germany‘s Next Topmodel“ schon das Objekt der Twitter-Begierde, sparen die User auch während des Dschungelcamps 2017 nicht mit Spott für Honey. Naja, ganz unschuldig ist er daran ja auch nicht ... Wie das Netz über den Schönling lästert, lesen Sie hier.

Dschungelcamp 2017: Mädels sorgen sich um Marc Terenzi

14.28 Uhr: Dass man sich auch als Ex-Liebhaberin um den Verflossenen kümmert, hat Gina-Lisa Lohfink bewiesen. Die sah bei ihrem Ex Marc Terenzi nämlich genauer hin - und machte prompt eine besorgniserregende Entdeckung an dessen Körper: lauter rote Pusteln. „Du hast am Rücken kompletten Ausschlag“, sagte das Model und riet dem Sänger: „Geh mal ins Dschungeltelefon.“ Als Terenzi lieber Abkühlung im Pool finden wollte, insistierte die 30-Jährige. „Doch! Danach gehst Du ins Wasser, bis sie eine Salbe besorgen. Das dauert.“ Zur weiblichen Unterstützung rief Gina-Lisa Mit-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel zur Hilfe. „Guck mal, Sarah, was ist das bei Marc auf dem Rücken? Ein Ausschlag, gell?“, buhlte sie um Zustimmung. Und Sarah sah genauer hin. „Das ist wie ne Art Sonnenallergie“, gab Sarah Joelle Jahnel ihre Diagnose ab. Und da schien Marc Terenzi sofort zu kapieren, um was es sich handelte. Lässig drehte er sich zu der Ex-DSDS-Kandidatin um, zog mit seinem linken Daumen seine Boxershorts runter und deutete mit der anderen Hand auf seinen Unterbauch. „Ja, ich hab‘ Sonnenallergie“, stimmte er zu. Und Sarah warf einen tiefen Blick in die Hose des Sängers.

13.22 Uhr: Übrigens: Das Dschungelcamp hat 2017 fast einen ebenso furiosen Start hingelegt wie im vergangenen Jahr. 7,36 Millionen Menschen schalteten am Freitagabend im Schnitt zur Auftaktshow ein. Damit erreichte die RTL-Show einen Marktanteil von 26,8 Prozent. 2016 waren es 7,7 Millionen gewesen.

12.46 Uhr: Während die Kandidaten im Busch Tier-Hoden knacken lassen, könnten für die Begleitperson einer Kandidatin bald ganz andere Glocken läuten: und zwar Kirchenglocken. Der Freund von Micaela Schäfer (reiste mit Sarah Joelle Jahnel nach Down Under) kündigte nun nämlich an: „Eines verspreche ich Dir, wenn Du die Dschungelkrone ergatterst (gemeint war Sarah, Anm. d. Red.), dann gibt es von mir einen Ring. Denn dann mache ich meiner Micaela einen Antrag bei Eurer Rückkehr“, soll der Nacktschnecken-Gefährte Felix Steiner laut Promiflash gesagt haben. Na, wenn das mal kein Ansporn für die Kandidatin ist?

12.25 Uhr: Noch immer feiern wir diesen Tweet von gestern:

Dschungelcamp 2017: Kader Loth für Prüfung gesperrt

11.50 Uhr: Haben Sie sich gestern eigentlich auch gefragt, warum Kader Loth nicht in die Dschungelprüfung gewählt werden konnte? Der Armen soll es nicht gut gehen. Mehr dazu erfahren Sie in einem separaten Artikel.

9.15 Uhr: Das könnte spannend werden im Dschungelcamp. Denn: Offenbar kann ein Kandidat einen seiner Mitstreiter überhaupt nicht ab. Florian Wess ist tierisch genervt von Honey und stellte das beim Kennenlernen auch direkt klar. „Das ist doch unterstes Niveau“, sagte Wess zu Honey. „Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so schnell so famous werden will, wie Du.“ Honey wusste mit der verbalen Attacke zunächst nichts so recht anzufangen. War ja auch in dem Moment egal. Denn: Die beiden Alpha-Männchen wurden von den Zuschauern in die Dschungelprüfung vom Samstag gewählt. Sollen sie doch dort ihre Hahnenkämpfe austragen.

9.00 Uhr: Good morning in the morning, liebe Dschungel-Fans. Heute startet Tag zwei im australischen Busch. Der Auftakt am Freitag zeigte schon eindrucksvoll, was das Dschungelcamp ausmacht - und was die Zuschauer so lieben: Ekel-Prüfungen, Zickereien (wohlgemerkt nicht nur zwischen den Damen, sondern auch zwischen Mann und Mann) und Ansätze nackter Haut.

Was am ersten Tag - Freitag, dem 13. - im Dschungelcamp geschah, erfahren Sie hier.

Dschungelcamp 2017: Die Bilder der ersten Folge Zur Fotostrecke

Dschungelcamp 2017: Alle Informationen zu IBES

Über die zwölf mehr oder weniger prominenten Kandidaten beim Dschungelcamp 2017 gab es lange Spekulationen. Doch mittlerweile stehen die Teilnehmer natürlich alle fest und sind ins Camp eingezogen. Wer bei IBES 2017 dabei ist, erfahren Sie hier. Sie sind ein echter Dschungel-Fan? Dann ist das hier für Sie ein Muss: Die Übersicht aller Sendezeiten des Dschungelcamps 2017. In diesem Jahr gab es außerdem Neuerungen. Lesen Sie hier, welche die wichtigste neue Regel im Dschungelcamp ist. Außerdem finden Sie alle Bilder, Infos und News in unserem Dschungelcamp-Ressort.