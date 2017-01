Dschungelcamp 2017 im Ticker: Fliegt heute Markus Majowski raus?

von Merja Schubert schließen

Sydney - Halbzeit im Dschungelcamp 2017: Wird es für einen der verbleibenden zehn Kandidaten heute wieder knapp? Hier geht‘s zum Live-Ticker.

Halbzeit bei der elften Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“. Am vergangenen Freitag startete die aktuelle Ausgabe. Das Dschungelcamp 2017 läuft noch bis zum Samstag, 29. Januar.



Tag acht im Dschungelcamp 2017. Noch sind elf Kandidaten dabei. Am Ende der heutigen Sendung werden es nur noch zehn sein.

>>> TICKER AKTUALISIEREN <<<

+++ Überwindet sie langsam ihre Zwangsstörung? Hanka Rackwitz blüht im australischen Busch immer mehr auf. Kein Wunder: Ein renommierter Münchner Psychiater meint, dass das Dschungelcamp 2017 die optimale Therapie für Hanka ist.

+++ Am Donnerstag standen zwei Kandidaten im Dschungelcamp auf der Abschussliste: Fräulein Menke und Markus Majowski. Letztlich erwischte es Franziska Menke. Sie bekam die wenigsten Zuschauer-Stimmen und verließ das Camp. Steht Majowski heute wieder auf der Kippe? Oder muss ein anderer Kandidat bzw. eine andere Kandidatin um den Verbleib im Dschungelcamp 2017 zittern?

+++ So haben wir Sie im Dschungelcamp 2017 noch nicht gesehen: Wie tz.de berichtet, sind im Netz Nackt-Fotos von Kandidatin Hanka Rackwitz aufgetaucht. Die Bilder wurden erstmals veröffentlicht, als Hanka vor fast 17 Jahren Kandidatin bei „Big Brother“ war.

+++ Die Dschungelprüfung vom Freitag trägt den Namen "Ruck Schluck". Es handelt sich dabei - wie könnte es auch anders sein? - um ein Ekel-Menü. Zu dem gleich fünf Kandidaten antreten müssen. Wird spannend, ob Thomas Häßler und Sarah Joelle Jahnel auch dazu verdonnert sind. Bekanntlich schnitten die beiden bei vergangenen Ekel-Menüs nicht gut ab. Wie RTL-Reporter Ralf Herrmann, der aus Australien berichtet, betont, müssen die Kandidaten die Ekel-Essen runterwürgen, um einen Stern zu ergattern. "Ausspucken geht hier nicht, hier geht's ums Schlucken!" Noch steht nicht fest, welche fünf Dschungelcamp-Kandidaten am heutigen Freitag in die Prüfung müssen. Aber Ralf Herrmann verrät schon mal, dass die Ekel-Essen in Schnapsgläsern serviert werden. Und dann lautet das Motto: Ex und Hopp! "Es gibt kleine Shots mit vielen Schweinereien aus dem Dschungel, die die Camper alle nacheinander weghauen müssen." Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr standen im Dschungelcamp auch mal Shots auf dem Speiseplan. Damals „durften“ Gunter Gabriel und Rolf Zacher Shots mit Buschschweinsperma leer trinken. Nach dem Genuss brachte Gunter Gabriel den denkwürdigen Satz: „Schmeckt ja fast wie mein Sperma.“ Wir wollen noch heute nicht wissen, wie er zu dem Vergleich kam.

+++ Am heutigen Freitag beginnt die Dschungelcamp-Sendung wieder um 22.15 Uhr. Heute läuft die Show fast zwei Stunden - und zwar bis 0.00 Uhr. Auch am Samstag gibt es eine längere Dschungelcamp-Ausgabe. Am Sonntag dauert die Show wieder eine gute Stunde. Am Montag ist schließlich Werktag und nicht alle Dschungelcamp-Fans können oder wollen bis Mitternacht wach bleiben.

Dschungelcamp 2017: Die wichtigsten Informationen im Überblick

Sie sind Dschungelcamp-Fan und wollen immer die aktuellen Informationen zur elften Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"? Hier geht es zu unserer Themenseite zum Dschungelcamp 2017. Wir haben bereits verraten, wie Sie das Dschungelcamp 2017 im Live-Stream sehen und wir haben Porträts aller Kandidaten zusammengefasst. Außerdem: Wir verraten Ihnen, welche Gagen die Dschungelcamp-Kandidaten kassieren und welche Sendezeiten Sie sich merken müssen. Und: Wir haben zusammengefasst, welche Kandidaten schon raus aus dem Dschungelcamp sind - und wer noch drin ist. Natürlich gibt es jeden Tag einen neuen Ticker. Hier geht‘s zum Live-Ticker von Tag 7.