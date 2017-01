Dschungelcamp 2017: Welche Kandidaten sind diesmal dabei? 

Alle Infos zu Sendezeiten und Termin

Ja, Sie lesen richtig: Es ist schon wieder Dschungelcamp-Zeit. Welche Kandidaten ziehen ins Dschungelcamp 2017 ein? Alle Spekulationen, Infos und Gerüchte zur 11. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" finden Sie hier.

Natürlich ist auch 2017 wieder ein Dschungelcamp geplant - das verkündete RTL schon vor einigen Monaten. Denn was wäre schließlich der Januar ohne Z-Promis, die sich in Kakerlaken-Särge legen? Genau, nichts. Dass der Privatsender schon zum 11. Mal Promis auf Pritschen mitten in den Urwald verfrachtet, verwundert kaum angesichts der starken Quoten, die die zehnte Staffel einfuhr. Das große Finale hatte bis zu 9,23 Millionen Zuschauer, im Schnitt waren es 8,6 Millionen. Die zehnte Staffel kam auf einen Seherdurchschnitt von 7,1 Millionen Zuschauern. Damit lag das Dschungelcamp 2016 über der Vorjahresausgabe und war beim Gesamtpublikum sowie in der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen die vierterfolgreichste aller zehn bisherigen Staffeln.

Los geht es am 13. Januar.

Diese Kandidaten sind bestätigt für das Dschungelcamp 2017

Üblicherweise sickern die ersten Namen der Kandidaten für das Dschungelcamp gegen Ende des Jahres durch, erfahrungsgemäß im November und Dezember. Dieses Mal startete das Kandidatenkarussell sogar schon ein bisschen früher. Üblicherweise enthüllt die "Bild"-Zeitung, die mit RTL in Sachen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" besonders eng verbandelt ist, nach und nach die Namen. 12 Kandidaten sind diesmal dabei:

+ Marc Terenzi. © dpa Marc Terenzi: Der erste Kandidat für das Dschungelcamp 2017 wurde schon Mitte Juli 2016 enthüllt: Marc Terenzi (38). Marc, wer? Das ist der Ex-Mann von "Brüh im Lichte"-Sängerin Sarah Connor und nicht ganz unerfahren, was TV-Sendungen angeht. 2012 war er bei "Let's Dance" dabei und tanzte schon in der zweiten Runde ins Aus. Marc Terenzi ist also der perfekte Kandidat für den Regenwaldzirkus in seiner Rolle als Z-Promi.

+ Gina-Lisa Lohfink. © dpa Gina-Lisa Lohfink: Eine etwas bekanntere Dame, die für den Regenwald schon bestätigt wurde, ist Gina-Lisa Lohfink. Die machte vor einiger Zeit vor allem durch den Gerichtsprozess von sich reden, in dem sie sich wegen falscher Verdächtigung verantworten muss. Sie hatte gegen zwei Männer geklagt, die sie betäubt und vergewaltigt haben sollen - die jedoch wurden nicht verurteilt und dann stand die ehemalige GNTM-Teilnehmerin selbst vor Gericht. Einen Teil ihrer Gage für "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" hat Gina-Lisa Lohfink laut "Bild"-Informationen schon bekommen, weil der Prozess teuer geworden war. Das Dschungelcamp scheint also ein Arbeitgeber zu sein, der sich um seine Teilnehmer sorgt. 150.000 Euro soll sie angeblich bekommen.

Kurz vor dem Dschungelcamp 2017 erlebte Kandidatin Gina-Lisa Lohfink eine persönliche Tragödie: Ihr geliebter Opa Hans starb zum Jahreswechsel. Nur wenige Tage vor dem Start der elften Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" muss sie einen schweren Schicksalsschlag verkraften.

+ Florian Wess (r.) und Gina-Lisa Lohfink. © dpa Florian Wess: Zur moralischen Unterstützung für Gina-Lisa geht auch der so genannte Reality-Star Florian Wess in den Regenwald. Er ist laut "Bunte" ihr bester Freund und Freunde kann man im Dschungelcamp-Irrsinn sicher gut gebrauchen. Das allerdings bietet natürlich gleichzeitig jede Menge Konfliktpotential für die übrigen Camp-Bewohner, wenn da zwei schon von vornherein ein Herz und eine Seele sind. Wenn Sie sich nun fragen, wer Florian Wess ist: Er ist der Ex von Ex-Dschungelcamper-Helmut Berger, die beiden waren sogar neun Wochen verheiratet.

Sarah Joelle Jahnel: Auch Sarah Joelle Jahnel ist nun offiziell im Dschungelcamp 2017 dabei, wie die Bild berichtet. Sie war für "Adam sucht Eva" auf der Insel, kennt sich also aus mit Trash-TV-Formaten. Mit Nacktheit auch - damit dürfte sie Down Under also auch keine Probleme haben.

Alexander Keen: "Honey" Alexander Keen wird nun ebenfalls auf die Dschungelcamp-Pritsche verfrachtet. Er ist der Ex-Freund von Kim, die die aktuelle Staffel von Germany's Next Topmodel gewonnen hat. Warum Alexander Keen als Ex von jemandem, der selbst noch kaum bekannt ist, überhaupt in der Öffentlichkeit steht, kann man sich an dieser Stelle durchaus fragen. Wahrscheinlich hat er es seiner Art der penetranten Selbstdarstellung zu verdanken. Könnte ihm im Dschungel aber zugute kommen: Die Nervtypen waren immer für Quoten und Lacher gut - oder haben Sie etwa Helena Fürst schon vergessen? Aktuell ist Honey aber noch so unbekannt, dass wir nicht mal ein Foto von ihm finden... Macht nix, nach seinem Aufenthalt Down Under wird ihn jeder kennen.

+ Thomas Häßler. © picture alliance / dpa Thomas Häßler: Der bislang wahrscheinlich bekannteste Kandidat fürs Dschungelcamp 2017 dürfte Thomas Häßler sein. Der Weltmeister von 1990 spielt zwar seit zwölf Jahren nicht mehr aktiv Fußball (arbeitet aktuell aber als Trainer beim Bezirksligisten Club Italia 80 in Berlin), trotzdem kennen "Icke" Häßler wahrscheinlich die meisten Regenwald-Fans. Ob er wegen des Geldes nach Down Under fliegt? Das spekulierte zumindest die Bild, denn: Die Scheidung von seiner Frau war teuer.

Jens Büchner: Und noch einer, der Deutschland den Rücken gekehrt hat, will in den Regenwald: Jens Büchner, ein "Goodbye Deutschland"-Star, hat seinen Vertrag angeblich schon unterschrieben und ein hübsches Sümmchen für die Reise nach Australien kassieren. Möglicherweise darf "Malle-Jens" gar nicht nach Australien. Denn: Büchner und zwei Dschungelcamp-Kandidatinnen haben Ärger mit der Justiz. Und die australischen Behörden könnten Vorbestraften die Einreise verweigern.

Hanka Rackwitz und Fräulein Menke: Auch Hanka Rackwitz und Fräulein Menke haben laut "Bild" Verträge für das Dschungelcamp 2017 unterschrieben. Falls Sie nun fragen: Wer ist das denn? Hanka Rackwitz kennt man als Maklerin aus der VOX-Show "mieten, kaufen, wohnen" und als ehemalige "Big Brother"-Kandidatin. Fräulein Menke ist ein ehemaliger NDW-Star.

+ Nastassja Kinski. © dpa Nastassja Kinski: Und dann sollte eigentlich noch ein ehemaliger deutscher Top-Star ins Dschungelcamp einziehen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtete (was fast schon einer offiziellen Bestätigung von RTL gleichkommt), sollte Nastassja Kinski eine Kandidatin im Dschungelcamp 2017 sein. Doch kurz bevor die Dschungelstars nach Down Under reisten, sagte Kinski ihre Teilnahme ab. Warum ist nicht bekannt. Ihre Ersatzkandidatin soll laut Bild Kader Loth sein.

Markus Majowski und Nicole Mieth: Die letzten beiden Kandidaten für das Dschungelcamp sind Markus Majowski und Nicole Mieth. Kennen Sie nicht? Keine Schande. Majowski ist Schauspieler und Komiker und spielte bereits in der "Schwarzwaldklinik" mit, Mieth ist hauptsächlich aus "Verbotene Liebe" bekannt.

Dschungelcamp 2017: Das waren weitere Gerüchte

Im Vorfeld der neuen Staffel gab es noch ein weiteres-Kandidaten-Gerücht: Nimmt Sarah Lombardi beim Dschugelcamp 2017 teil? Einem Bericht zufolge soll sie von RTL ein Angebot bekommen haben. Der Sender will diese Spekulation bislang allerdings nicht kommentieren. Vielleicht geht sie ja als 13. Kandidatin und Wild Card in den Dschungel...

Maria Yotta bzw. Maria Hering sollte ebenfalls ins Dschungelcamp gehen. Maria wer? Genau, haben wir uns auch gefragt. Maria Yotta ist als so genannte "Auswanderin" bekannt geworden (ist das wirklich ein Beruf?) und wurde gemeinsam mit ihrem ehemaligen Mann Bastian Yotta auch gern als Protz-Pärchen bezeichnet. Die zwei wanderten in die USA aus und ließen ihre Fans (gibt's die?) auf ihrem Instagram-Kanal (angeblich 700.000 Follower) daran teilhaben. Klingt nach einer perfekten Kandidatin für den australischen Dschungel.

Vor dem Start des Dschungelcamps 2017 kommt tatsächlich heraus: RTL-hat Maria Hering wohl als Ersatz-Kandidat für Sarah Joelle Jahnel in der Hinterhand. Hering soll laut Bild-Zeitung in den australischen Busch ziehen, wenn Jahnel sich bis zum Abflug nicht von einer kurzfristig angesetzten Routine-OP erholt.

+ Xenia von Sachsen. © picture alliance / dpa Xenia von Sachsen wollte ebenfalls ins Dschungelcamp - das jedenfalls verriet sie der "InTouch". "Dschungelcamp würde ich machen", sagte sie. "Ich hatte auch schon das Gespräch." Allerdings gibt es noch ein großes Problem: "Meine Mom sagt nein. Und das respektiere ich." Ob sie wohl am Ende immer noch so viel Respekt aufgebracht hätte, wenn RTL ihr eine nette Gage angeboten hätte? Aber wurscht, die Frage stellt sich eh nicht.

+ Janina Youssefian auf der Wiesn 2016. © dpa Von Janina Youssefian haben wir bei "Adam sucht Eva" eigentlich schon genug gesehen und gehört. Wie sie dem "Stern" verraten hat, wollte sie danach direkt ins Dschungelcamp. "Vor dem Dschungelcamp habe ich Respekt. Kakerlaken und Känguru-Hoden zu verspeisen - die Erfahrung würde mich schon reizen." Auf die muss sie nun verzichten.

+ Edona James. © dpa Noch eine, die schon gut bekannt ist, ist Edona James. Auch vergangenes Jahr war schon spekuliert worden, ob sie ins Dschungelcamp einzieht. Stattdessen ließ sie sich dann in den Container von "Promi Big Brother" einsperren, flog aber nach ein paar Tagen schon wieder raus. Zu "InTouch" sagte sie: "Ja, ich würde ins Dschungelcamp gehen. Ich bin ein begeisterter Fan der Sendung und habe keine Staffel verpasst. Außerdem gibt es dort auch mehr zu Essen, selbst in den Prüfungen." Leider ist sie auch 2017 wieder nicht dabei.

+ Mathias Mester. © picture alliance / dpa Mathias Mester möchte nach Down Under reisen. Der kleinwüchsige Speerwerfer war bereits bei den Paralympics in Rio dabei und möchte nun seine Erfahrungen im Regenwald machen. "Ich bin ein verrückter Vogel und ich habe auf so was Bock", sagte der 29-Jährige dem SID. Doch auch er wurde nicht bestätigt.

Diese Namen geisterten nach dem IBES-Finale 2016 durch die Medien

Schon kurz nach dem Finale 2016 geisterten die Namen möglicher Kandidaten für das Dschungelcamp 2017 durch die Medien. Bert Wollersheim, Ex-Puffkönig und ganz frisch Ex-Mann der Zweitplatzierten Sophia Wollersheim, brachte sich damals gleich mal selbst ins Gespräch. "Ja, ich gehe nächstes Jahr ins Dschungelcamp", kündigte er gegenüber dem Celebrity-Portal "Promiflash" an. Notfalls auch ohne Gage. "Ich mach' das auch umsonst." War wohl ein Angebot, das RTL durchaus ablehnen konnte.

Ein möglicher Kandidat fürs Dschungelcamp 2017 hat RTL (nach eigenem Bekunden) bereits früh eine Absage gegeben: Tommi Piper, die deutsche Synchronstimme des TV-Aliens "Alf". Wie er der Nachrichtenagentur dpa zu seinem 75. Geburtstag verriet, lehnte er ein entsprechendes Angebot des Kölner Privatsenders ab. Fraglich, ob Tommi Piper nicht sogar für das Dschungelcamp zu unbekannt wäre. Mit 75 Jahren hätte er vermutlich den Camp-Opa gegeben.

Allerdings machte RTL in der Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps mit den Senioren keine guten Erfahrungen. Sowohl der 73-jährige Gunter Gabriel als auch Rolf Zacher (74) mussten das Camp aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Dennoch betonte Markus Küttner, Leiter Real Life & Comedy bei RTL, im Interview mit dem Branchendienst DWDL: "Ich möchte auch in Zukunft keinesfalls auf ältere Promis verzichten bei „Ich bin ein Star“. Die Mischung muss einfach stimmen."

It-Girl Sophia Thomalla hatte eine mögliche Teilnahme beim Dschungelcamp 2017 nicht ausgeschlossen. "Könnten Sie sich vorstellen, in das Dschungelcamp zu gehen?", wurde sie auf dem Roten Teppich beim Deutschen Filmballs gefragt. Ihre Antwort: "Das kann RTL nicht bezahlen..." Ob der Sender das als Herausforderung versteht? Scheinbar nicht.

Übrigens: Im Finale des Dschungelcamps 2016 "verriet" Moderatorin Sonja Zietlow bereits drei Kandidaten für 2017: Scooter-Sänger H.P. Baxxter, Entertainment-Legende Thomas Gottschalk und Kanzlerin Angela Merkel. Man muss das nicht wirklich ernst nehmen.

Steht das Dschungelcamp 2017 vor dem Aus?

Nein, im kommenden Januar wird das Camp noch wie gewohnt stattfinden. Die Zukunft erschien zunächst fraglich, denn der Grundstücksbesitzer in Australien hatte laut Medienberichten keine Lust mehr, sein Stückchen Regenwald zur Verfügung zu stellen. Das hat er nun aber revidiert.

Wieviele Kandidaten werden beim Dschungelcamp 2017 teilnehmen?

Daran hat sich nichts geändert: RTL schickt auch 2017 wieder 12 Kandidaten ins Dschungelcamp bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus".

Wurde ein Kandidat im Sommer-Dschungelcamp gekürt?

Nein. Das Sommer-Dschungelcamp war 2015 eine einmalige Angelegenheit im Vorfeld der zehnten Jubiläums-Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Kurz vor dem Start der vergangenen Staffel erklärte RTL-Programmgeschäftsführer Frank Hoffmann im Interview mit DWDL: "Den Sommer-Dschungel werden wir in diesem Jahr nicht wiederholen. 'Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein' war als Event zur Jubiläumsstaffel gedacht."

Auch Camp-Boss Markus Küttner erklärte im RTL-Interview, dass eine Dschungelshow im Jahr wirklich genug sei - um einer möglichen Übersättigung der Zuschauer vorzubeugen. "So freuen sich die Fans über 11 Monate auf die neue Staffel und die Show wird als echtes Event wahrgenommen. Ob sich daran irgendwann etwas ändert, werden wir sehen. Aktuell ist das jeweils nicht geplant."

Ex-Dschungelkönigin Brigitte Nielsen gewann die einmalige Staffel des Sommer-Dschungelcamps. Die Quoten der Dschungelcamp-Castingshow waren ohnehin enttäuschend. Das Finale lockte lediglich 1,95 Millionen Zuschauer vor die TV-Geräte. Da beim Staffelstart noch 3,03 Mio. Zuschauer einschalteten, kann man getrost behaupten, dass RTL mit dem Format jede Menge Dschungelcamp-Fans vergraulte.

Was sind die Sendezeiten für das Dschungelcamp 2017

Die Sendezeiten für das Dschungelcamp 2017 hat RTL Ende November 2016 veröffentlicht: Die elfte Staffel von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" startet am Freitag, 13. Januar 2017, um 21.15 Uhr. Das Finale des Dschungelcamps 2017 wird am Samstag, 28. Januar, ab 22.15 Uhr, ausgestrahlt.

„Das große Wiedersehen“ mit allen Dschungelcamp-Teilnehmern läuft wie gewohnt einen Tag nach dem Finale, also am Sonntag, 29. Januar 2017, um 20.15 Uhr.

Die Dschungelcamp-Folgen werden wieder täglich ab 22.15 Uhr ausgestrahlt (mit Ausnahme des Staffelstarts am 13. Januar, der bereits ab 21.15 Uhr läuft).

Damit bleibt RTL seinem gewohnten Sendeschema treu: 2016 lief das Dschungelcamp vom 15. bis 30. Januar. Im Vorjahr wurde die neunte Staffel vom 16. bis 31. Januar ausgestrahlt. 2014 lief die Show vom 17. Januar bis zum 1. Februar.

Diese Sendezeiten haben auch ihren Grund: Anfang Januar sind noch viele potentielle Zuschauer im Weihnachtsurlaub. Und im Februar würde der Karneval bzw. Fasching die Leute von den TV-Geräten fernhalten.

Von November bis Dezember blockieren außerdem immer die Engländer das Dschungelcamp. "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!", die britische Variante der Sendung wird ebenfalls in dem Camp produziert, in das wenige Wochen später die deutschen "Stars" ziehen.

Werden Sonja Zietlow und Daniel Hartwich das Dschungelcamp 2017 moderieren?

+ Aller Voraussicht nach moderieren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich wieder das Dschungelcamp 2017. © RTL / Stefan Gregorowius Ja, Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderieren wieder. Die beiden sind die Gesichter von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Wären sie nicht mit von der Partie, wäre das für RTL ein ähnlich herber Verlust, als ob Dieter Bohlen die Jury von DSDS verlassen würde. Daniel Hartwich hat sich nach dem Tod von Dirk Bach als Partner von Sonja Zietlow etabliert.

Ach ja: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird auch Dr. Bob wieder als Dschungelcamp-Mediziner zu sehen sein.

Gibt es im deutschen Dschungelcamp 2017 auch eine Sex-Höhle?

Ob die auch für unser Dschungelcamp 2017 erhalten bleibt? Bei den Engländern gibt es jetzt eine Sex-Höhle im Dschungelcamp. Bekanntlich bezeihen die deutschen Kandidaten nach dem Auszug der Briten das Lager im australischen Busch

