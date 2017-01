Dschungelcamp 2017: Hier sieht Micaela Schäfer Chancen auf Sex

von Merja Schubert schließen

Dungay - Micaela Schäfer kennt sich aus im Dschungel. Im Interview verrät sie jetzt ihren Favoriten und zwischen welchen Kandidaten noch etwas laufen könnte. Wir berichten im Live-Ticker.

Tag 13 im Dschungel: Nur noch sechs Kandidaten sind im australischen Busch. Am Ende des Tages werden es nur noch fünf sein.

Bisher mussten Fräulein Menke, Sarah Joelle Jahnel, Markus Majowski, Nicole Mieth, Gina-Lisa Lohfink und Honey das Camp verlassen.

Das Finale des Dschungelcamps 2017 findet am Samstag, 28. Januar, statt.

19.15 Uhr: Model Micaela Schäfer ist zwar selbst diesmal nicht im Dschungelcamp, doch wegen Freundin Sarah Joelle ist sie trotzdem mit nach Australien gereist. In einem Interview mit dem Nachrichtenportal focus.de verrät sie jetzt, wer für sie der Favorit auf die Dschungelkrone ist: „Kader Loth! Es macht Spaß ihr zuzuschauen. Kader denkt nicht groß darüber nach, was sie sagt und das kommt ihr zugute.“

Aber nicht nur darüber hat sich das Model Gedanken gemacht. Sie ist sich auch sicher, dass es zu einem Liebes-Comeback zwischen Marc Terenzi und Gina-Lisa Lohfink kommen wird: „Och, ich bin mir sicher, dass er und Gina-Lisa Sex haben werden. Die beiden haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. Marc hat gerne Sex, das sieht man an seinen ganzen Kindern und Gina-Lisa auch.“

Doch die mangelnde Nacktheit im Camp kann sie gar nicht verstehen: „Bitte mehr nackte Haut! Dabei waren die Voraussetzungen wirklich gut: Nicole Mieth war im ‚Playboy‘ zu sehen, Kader Loth hat sich früher auch oft ausgezogen, von Gina-Lisa gibt es sogar ein Sextape.“

18.30 Uhr: Nur noch wenige Tage, dann steht das große Finale des Dschungelcamps 2017 an. Wer holt sich die Krone? Wer scheitert kurz vor Schluss? All das entscheidet sich am Samstag. Vorher haben wir uns darüber aber schon mal in einem eigenen Artikel Gedanken gemacht: Wer hat das größte Potential, Dschungelkönig 2017 zu werden?

18.25 Uhr: Am Dienstagabend haben ein paar Zuschauer weniger als am Abend zuvor RTL eingeschaltet. 6,12 Millionen Zuschauer schalteten im Schnitt ein (29,5 Prozent) und sahen, wie Alexander „Honey“ Keen das Camp verlassen musste. Dennoch eine sehr solide Quote für den Sender.

