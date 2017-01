Dschungelcamp-Ticker: Gina-Lisa macht die Männer wuschig

von Marcus Giebel schließen

Dungay - Der nächste Tag im australischen Busch ist angebrochen. Am Mittwoch müssen Hanka und Nicole um Sterne in der Dschungelprüfung kämpfen. In unserem Live-Ticker finden Sie alle Neuigkeiten rund ums Dschungelcamp 2017.

Tag sechs im Dschungelcamp 2017: Alle zwölf Kandidaten sind noch im Rennen.

Am Mittwoch müssen Hanka Rackwitz und Nicole Mieth zur Dschungelprüfung antreten.

Für die Prüfung am Mittwoch waren drei Kandidaten gesperrt.

Die unauffälligsten Kandidaten sind bisher Thomas Häßler und Nicole Mieth.



21.05 Uhr: Die Kollegen von N-Joy haben mal verglichen und meinen: Dschungelcamp ist wie Game of Thrones. Da tut jemand der HBO-Serie aber doch ein bisschen Unrecht.

20.58 Uhr: Markus hat im Camp vor allem durch die Streikandrohung wegen der Klamotten-Frage und seiner Therapie-Stunden für die Frauen auf sich aufmerksam gemacht. Der als Gute-Laune-Onkel bekannt gewordene Comedian hat aber auch eine dunkle Vergangenheit, wie uns dieses Video zeigt.

Dschungelcamp 2017: Hanka und Nicole bekommen tierische Gesellschaft

20.40 Uhr: Hanka und Nicole müssen heute in die „Zwickmühle“. Sie sind aber nicht allein - als Begleitung bekommen die beiden Damen 80.000 Tierchen an die Seite.

20.07 Uhr: Ja, so eine Nachtwache ist nicht jederfraus Sache. Kader hat sich jedenfalls vorgenommen: „Ich werde dafür sorgen, dass man diese Wache abschafft.“ Dabei ist das Wachbleiben nicht einmal ihr größtes Problem: „Ich habe Halsschmerzen. Mein Bett ist unbequem. Diese Kerze stört mich.“ Na dann: Viel Spaß bei der gemeinsamen Wache, Marc!

19.24 Uhr: Auch der Dschungel hat seine dunklen Geheimnisse. In seiner täglichen Kolumne deckt Jörg Heinrich gleich drei Fälle für „Aktenzeichen XY“ auf.

18.41 Uhr: Hier gibt es schonmal eine kleine Vorschau auf die heutige Sendung. Im Mittelpunkt: Kader Loth.

17.54 Uhr: Gina-Lisa erfreut die Mit-Camper mit ihrer sexy Rückengymnastik. Dank RTL lernen auch wir nun, wie man einen Katzenbuckel oder einen Pferderücken vollführt. Jens und Co. bekommen beinahe Schnappatmung. „Lass das mal lieber. Wir sind alle stark unterzuckert, wir wollen in Ruhe zu Hause ankommen“, bittet der gelernte Auswanderer.

17.05 Uhr: Von Honey gibt es im Camp viel zu sehen - eigentlich mehr, als wir uns wünschen. Sein Begleiter Nico Schwanz zeigt nun alles.

+++ Im Dschungelcamp setzen die ersten Entzugserscheinungen ein. Kader Loth leidet unter einer ganz Bestimmten: „Ich bin sexuell total auf Entzug“, klagt das Model. Doch die 44-Jährige weiß sich offenbar zu helfen: „Wir haben zwei gesunde Hände, es gibt hier eine Toilette.“ Was genau das bedeutet? Darüber darf sich jeder selbst Gedanken machen.

Dschungelcamp 2017: Die wichtigsten Informationen im Überblick

Seit Freitag, dem 13. Januar, tummeln sich zwölf mehr oder weniger Prominente im Dschungelcamp 2017. Dabei kassieren die Kandidaten unterschiedlich hohe Gagen. Wir sagen Ihnen, wie die Sendetermine der Show sind und verraten außerdem, wo sich das Dschungelcamp 2017 befindet. Alle Neuigkeiten, Bilder und Infos finden Sie auf unserer Themenseite zum Dschungelcamp 2017.