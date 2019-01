Dschungelcamp 2019: Doreen Dietel liebt ihren Ex - das sagt er über das Geständnis

Tränen-Geständnis im Dschungelcamp 2019: Doreen Dietel liebt noch ihren Ex-Freund Tobias Guttenberg. Der äußert sich nun zu dem TV-Auftritt.

Update vom 22. Januar 2019: Bittere Tränen flossen am Lagerfeuer, als Doreen Dietel von ihrer gescheiterten Beziehung zu Tobias Guttenberg erzählte. Fünf Jahre lang waren die beiden ein Paar, haben einen gemeinsamen Sohn. Jetzt meldete sich Tobias zu Wort.

„Ich wollte das aus der Öffentlichkeit eigentlich bewusst raus halten“, sagte er in einem Interview mit Express.de. „Jetzt hat sie das aber an die Öffentlichkeit gebracht. Aber wir haben einen kleinen Sohn zu Hause und für den ist die Ruhe und der Alltag wichtiger als irgendwelche Statements in einer Show.“ Auf die Frage, ob ihn die Auftritte seiner Frau berühren, sagte er: „Wenn sie sich so fühlt und sich so ausdrückt, ist das okay“. Es sei verständlich und eine rührige Geschichte. Aber es komme nicht aus heiterem Himmel, so Guttenberg. „ Es geht nicht an mir vorbei - aber das sind alles intime Geschichten, die ich in der Öffentlichkeit nicht austragen möchte.“

Dschungelcamp 2019: Neue Chance für Doreen und Ex-Freund Tobias Guttenberg?

Noch ist Dietel im RTL-Dschungelcamp und kämpft weiter um die Krone. An Tag 11 lag die Entscheidung zwischen ihr und Gisele. Wie könnte es zwischen Dietel und Guttenberg nach der Zeit im Dschungel weitergehen? Laut Express.de sei es vorerst offen, ob es noch eine Chance für die beiden gibt. „Was sein wird oder nicht, werden wir unter uns entscheiden“, sagt er. „Wir werden das nach der Sendung klären. Aber es geht hier um Taten und um unseren Sohn.“

Hier finden Sie alle Neuigkeiten ab Tag 12 im Dschungelcamp (Live-Ticker).

Dschungelcamp-Geständnis: Doreen Dietel liebt ihn immer noch

Update vom 20. Januar 2019: Kleine Enttäuschung für Doreen Dietel. Sie bekam leider keinen Brief von dem Mann, den sie noch immer liebt. „Eigentlich habe ich ja gehofft, dass Tobias mir auch ein paar Zeilen schreibt.“ Allerdings gab es von ihm keine Post. Doreen will sich nach dem Dschungelcamp eine Auszeit nehmen und sich mehr um ihre Familie kümmern. Ist dann eine Versöhnung mit Tobias Guttenberg möglich?

Dschungelcamp 2019: Doreen Dietel liebt noch immer ihren Ex-Freund Tobias Guttenberg

Mal wieder eine Schnief-Schnief-Szene am Lagerfeuer im Dschungelcamp 2019. Wir hatten ja schon Bastian Yotta, der über seine Selbstmord-Gedanken sprach oder Sibylle Rauch, die über die Schattenseiten ihrer Porno-Zeit auspackte. Am Freitagabend gab es wieder einen tränenreichen Moment am Camp-Lagerfeuer: Doreen Dietel weinte bittere Tränen wegen ihrer gescheiterten Beziehung zu Tobias Guttenberg.

+ Doreen Dietel weint im Dschungelcamp 2019 nach dem Liebes-Aus mit ihrem Ex-Freund Tobias Guttenberg. © MG RTL D

Dabei handelt es sich aber nicht um einen Verwandten unseres ehemaligen Verteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg. Nur der Nachname klingt ähnlich.

Fünf Jahre lang waren Doreen Dietel und Tobias Guttenberg ein Paar. Im vergangenen August vermeldete die in Münchner Promi-Kreisen stets bestens informierte Boulevardzeitung tz*: „Sie wolle wieder einen Liebhaber und keinen Bruder – deswegen hat sich Schauspielerin Doreen Dietel (43) von ihrem Freund Tobias Guttenberg (42) getrennt. Die beiden waren seit 2013 ein Paar, haben einen Sohn, Marlow (4).“

Vor Dschungelcamp 2019: Doreen Dietel liebt(e) ihren Koch

Im November war in der tz zu lesen, dass Doreen Dietel, die im vergangenen Jahr am noblen Tegernsee ein Café eröffnet hatte, etwas mit ihrem Koch am köcheln hatte: „Liebe geht bekanntlich durch den Magen – auch bei Doreen Dietel (44). Drei Monate nach dem Liebes- Aus mit Ex-Freund Tobias Guttenberg (42), schwärmt die Schauspielerin von einem neuen Mann. Im Internet postete sie jetzt ein Bild, das leckere Kuchen zeigt. Dazu schrieb sie: ‚Mein Mann kann ... Kuchen backen‘, und ‘Mein Koch kann ... auch Kuchen backen.‘ Außerdem verlinkte sie den Namen ihres Auserwählten: Michael Herrmann, 52 Jahre alt, Koch und Kuchen- Künstler, der wohl die Leckereien für Dietels Lokal Dürnbecker in Dürnbach bei Gmund am Tegernsee bäckt.“

+ Doreen Dietel und Tobias Guttenberg im Oktober 2017 in München. © Heinz Weißfuß

Und weiter schrieb die tz damals: „Nun liebt die hübsche Schauspielerin wohl einen neuen Mann. Mit Herzchen und Kommentaren wie ‚bin verliebt‘ heizt sie die Gerüchteküche an. Und auch Michael Herrmann schwärmt auf Instagram öffentlich, indem er unter Fotos, die er bereits Anfang September gepostet hatte, schreibt: ‚Liebe des Lebens‘, ‘für immer‘ und ‘In einer Beziehung‘. Gemeinsame Bilder von beiden gibt es leider noch nicht, aber vielleicht werden ja bald schon süße Liebesschnappschüsse gezeigt!

Doreen Dietel trauert im Dschungelcamp 2019 um Beziehung zu Tobias Guttenberg

Neue Liebe, neues Glück? Ganz so war es wohl nicht, wie die tränenreichen Szenen im Dschungelcamp 2019 bewiesen. Auf das kurze Liebes-Hoch folgte bei Doreen Dietel wohl der Liebes-Kater.

Denn: Am Freitag trauerte sie über ihre gescheiterte Beziehung zu Tobias Guttenberg. Unter Tränen erzählte sie im Gespräch mit Leila Lowfire, wie sie die Beziehung zum Vater ihres Sohnes zerstört hat, obwohl sie mit ihm ein tolles Leben hatte.

+ Doreen Dietel (43) und ihr Ex-Freund Tobias Guttenberg (42): Die beiden waren von 2013 bis 2018 ein Paar, haben einen Sohn, Marlow (4). © Heinz Weißfuß

Das bekam man im TV zu sehen: Doreen Dietel und Leila Lowfire hielten Nachtwache. Dabei sprach Doreen über ihre verlorene Liebe: "Die Krone ist mir nicht wichtig wegen der Krone, sondern wegen der Anerkennung. Damit ich denke, ich bin gar nicht so verkehrt, wenn die Menschen mich draußen liebhaben. Es geht einfach nur um das Liebhaben. Und das geht so weit rein, dass ich den Tobi, der immer lieb zu mir ist und mich geliebt hat, nicht so annehmen kann. Immer nur so Arschlochtypen. Ich habe was mit einem gehabt, super Typ, aber hier ..."

+ Doreen Dietel und Tobias Guttenberg auf dem Oktoberfest 2016 in München. © Jantz

Dabei deutete Doreen Dietel Trink-Bewegungen an. So: Gluck, gluck! Was das zu bedeuten hatte? Boah, keine Ahnung! Das zu interpretieren, überlassen wir aus juristischen Gründen (Zwinker, zwinker: Unterlassungserklärung!) dann doch Ihnen, liebe Leser!

Jedenfalls klagte Doreen am Dschungelcamp-Lagerfeuer ihr Leid: "Immer Problemfälle ziehe ich an. Und da habe ich den Mann an meiner Seite, der zu mir steht, der fleißig ist, ehrlich, bildhübsch und der dazu noch so ein totales Sonnenschein-Leben gehabt hat. Und ich mit meinem verkorksten Leben, sowas passt irgendwie nicht zusammen."

Video: Doreen Dietel will die Dschungel-Krone für Sohn und Playboy!

Allen TV-Zuschauern, die das Dschungelcamp 2019 verfolgten, wurde an dieser Stelle klar, dass Doreen Dietel ihren Ex Tobias Guttenberg noch lange nicht überwunden hat. Sie sagte unter Tränen: "Ich habe dem so weh getan dem Mann. Er hat sich eine Familie gewünscht. Mit Frau. Mit Kind.

Ich habe Tobi so wehgetan, er hatte sich eine Familie gewünscht, eine Frau mit Kind. Und wie das alles so läuft, wie es im Bilderbuch steht. Ich habe es ihm kaputt gemacht."

+ Doreen Dietel und Tobias Guttenberg Anfang 2018. © Thomas Plettenberg

Leila Lowfire, die bekanntlich eher Sex-Expertin als Beziehungs-Experting ist, lenkte ein: "Ach, Quatsch."

Doreen beharrte: "Doch, doch. Er sagt es ja auch."

Leila betonte: "Du kannst ja nichts für deine Gefühle."

Aber Doreen war klar, dass sie sich falsch verhalten hatte: "Man kann sich ja ein bisschen zusammenreißen. Ich sage manchmal so doofe Sachen zu ihm. Seine Eltern sind auch voll gegen mich. Ich habe so eine Katastrophe…“

+ Leila Lowfire tröstet Doreen Dietel. © MG RTL D

Und Leila wieder voll verständnisvoll: "Solange du dein Bestes gibst, scheiß‘ drauf."

Das half Doreen Dietel aber nicht viel: "Ich war die letzten sieben Monate einfach nur fleißig und habe dabei mein Familie vergessen. Wenn ich mir was wünschen oder zaubern könnte, dann würde ich die Zeit zurückdrehen, an den Tag, an dem mein Kind geboren wurde. Ich würde alles anders machen. Ich würde doch nicht arbeiten fahren und mein Kind krank zu Hause lassen. Und Sex ist auch nicht alles im Leben. Es liegt so viel an mir. Und diese Sportsucht: jeden Tag, jeden Tag! Er wollte mit mir einen Ausflug machen: ‚Nein, ich muss noch mein Spinning machen.` Ich habe es voll verkackt.“

Und dann war klar, dass Doreen Dietel ihren Ex zurück will: "Ich war damals so froh, dass ich den gefunden habe. Ich weiß nicht mehr, warum ich den nicht mehr geliebt habe. Der war so toll."

Sie stellte klar: "Tobi ist der Mann meines Kindes. Und der beste Mensch auf der ganzen Welt."

Wie sie im Dschungelcamp 2019 verriet, leidet Doreen Dietel unter der Trennung: „Seit Mai waren wir getrennt. Und seit Mitte Dezember habe ich meine alte Wohnung. Das ist natürlich auch ein Riesen-Einschnitt gewesen. Wenn ich seinen Blick da sehe: Das tut mir in der Seele weh!“

Doreen Dietel im Dschungelcamp 2019: Sie will Ex Tobias Guttenberg zurück

Und dann äußerte sie auch noch öffentlich den Wunsch nach einem Neuanfang mit Tobias Guttenberg: "Wenn ich mir was wünschen könnte, dann das: Ich komme mit der Krone nach Hause. Er nimmt mich in den Arm und sagt: 'Wir probieren's noch mal`"

Damit auch kein Missverständnis aufkommt, betonte Doreen Dietel: „Vielleicht wünsche ich mir auch, dass der Tobi das sieht, was ich gerade erzählt habe. Dass er sieht, dass ich ihn echt noch liebe. Und dass ich alles... dass ich merke, dass ich Scheiße gebaut habe. Riesen große Scheiße.“

Im Dschungel-Telefon stellte sie nochmals klar: „Ich liebe den, ja!“

Deutet sich da nach dem Dschungelcamp 2019 ein Liebes-Comeback zwischen Doreen Dietel und Tobias Guttenberg an? Man darf gespannt sein...

Weiteres Geständnis von Doreen Dietel im Dschungelcamp

Und dann bekamen die Zuschauer im Dschungelcamp 2019 noch ein weiteres Tränen-Geständnis von Doreen Dietel zu sehen: Wie sie erzählte, war ihr Sohn Marlow nicht geplant. Am Camp-Lagerfeuer erzählte sie Leila Lowfire: „Der 26. September - da habe ich erfahren, ich bin schwanger. Ich bin durchgedreht. Das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Es war so schlimm, echt. Ich habe gesagt: ‚Tobias, bitte, bitte, ich kriege ein Kind. Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße.‘ Und er hat sofort gesagt: Ganz langsam, ganz langsam.“

Wie Doreen Dietel bekannte, habe sie damals an eine Abtreibung gedacht. Den Grund verriet sie im Dschungeltelefon: „Ich habe niemals an Kinder gedacht. Weil ich ein Alter hatte, was nicht angemessen war und weil ich mit Tobias erst fünf Monate zusammen war.“ Tobias habe sofort gesagt: „Ich will das Kind, Doreen!“ Letztlich habe sie dann doch „die schönste Schwangerschaft gehabt“. Sie betonte: „Gottseidank habe ich nicht abgetrieben!“

Wie es bei den Stars ab Tag 9 weitergeht, erfahren Sie hier im Live-Ticker zum Dschungelcamp.

fro

tz.de* ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Lesen Sie außerdem diese Dschungelcamp-News

Alles fake? Ein RTL-Promi behauptet: „Abends fahren die nach Hause“

Und: Von Kandidatin Sandra Kiriasis ist ein heißes Bikini-Foto aufgetaucht.